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Помогал оккупантам захватить Бахмут: Агент ФСБ приговорен к пожизненному заключению, - СБУ. ФОТО

Российский агент, который передавал российским оккупантам геолокации украинских войск во время боев за Бахмут, получил пожизненный срок заключения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

В зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и маршруты перемещения подразделений ВСУ в районе города.

Развединформация нужна была врагу для подготовки боевых операций, направленных на захват райцентра.

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До довічного ув’язнення засуджено навідника окупантів, який допомагав захопити Бахмут

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года во время контрдиверсионных мер.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских "постов" и видео в Телеграмм-каналах.

Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности.

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Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Автор: 

приговор (1232) СБУ (19983) государственная измена (1566) Бахмут (1604)


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Зеленський, Єрмак і різні верещучки допомагали окупантам захопити південь України, Гостомель тощо.
І що ??? Де то СБУ ?
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11.10.2024 13:32 Ответить
"не на часі..."
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11.10.2024 13:59 Ответить
Оце один і допоміг захватит Бахмут. Цеж якої сили була ота "допомога". А син генерала фсб, брат полковника гру - як би і не при далах. І всі при прямої відимості презедента.
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11.10.2024 13:41 Ответить
преЗе бачить тільки далеко попереду - під носом нічого не видно ...
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11.10.2024 14:00 Ответить
Уявляю скільки за цього цінного кадра на обміні дадуть полонених азовців.
Медведчук вже нервово смалить цигарку.
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12.10.2024 01:00 Ответить
І що тепер його треба утримувати до самої смерті , годувати , охороняти , одягати , міняти щотижня постіль . А якщо він ґєґне в 100 років .
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11.10.2024 14:17 Ответить
Зупинимо корупцію разом!

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11.10.2024 15:19 Ответить
 
 