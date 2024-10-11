Помогал оккупантам захватить Бахмут: Агент ФСБ приговорен к пожизненному заключению, - СБУ. ФОТО

Российский агент, который передавал российским оккупантам геолокации украинских войск во время боев за Бахмут, получил пожизненный срок заключения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

В зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и маршруты перемещения подразделений ВСУ в районе города.

Развединформация нужна была врагу для подготовки боевых операций, направленных на захват райцентра.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года во время контрдиверсионных мер.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских "постов" и видео в Телеграмм-каналах.

Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности.

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Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).