Помогал оккупантам захватить Бахмут: Агент ФСБ приговорен к пожизненному заключению, - СБУ. ФОТО
Российский агент, который передавал российским оккупантам геолокации украинских войск во время боев за Бахмут, получил пожизненный срок заключения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
В зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и маршруты перемещения подразделений ВСУ в районе города.
Развединформация нужна была врагу для подготовки боевых операций, направленных на захват райцентра.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года во время контрдиверсионных мер.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских "постов" и видео в Телеграмм-каналах.
Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности.
Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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І що ??? Де то СБУ ?
Медведчук вже нервово смалить цигарку.
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