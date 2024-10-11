Допомагав окупантам захопити Бахмут: Агента ФСБ засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Російський агент, який передавав російським окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут, отримав довічний термін ув’язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

У зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ в районі міста.

Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення райцентру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови: Заочно засуджено до 11 років поплічника Кадирова Мартинова, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Бахмута, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські "пости" та відео у Телеграм-каналах.

Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано одного із кремлівських ідеологів "СВО" проти України Чистіліна, - СБУ. ФОТО

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).