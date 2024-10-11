Допомагав окупантам захопити Бахмут: Агента ФСБ засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ. ФОТО
Російський агент, який передавав російським окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут, отримав довічний термін ув’язнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
У зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ в районі міста.
Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення райцентру.
Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Бахмута, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські "пости" та відео у Телеграм-каналах.
Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки.
Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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І що ??? Де то СБУ ?
Медведчук вже нервово смалить цигарку.
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