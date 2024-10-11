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Допомагав окупантам захопити Бахмут: Агента ФСБ засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Російський агент, який передавав російським окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут, отримав довічний термін ув’язнення. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

У зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ в районі міста.

Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення райцентру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови: Заочно засуджено до 11 років поплічника Кадирова Мартинова, - СБУ. ФОТО 

До довічного ув’язнення засуджено навідника окупантів, який допомагав захопити Бахмут

Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Бахмута, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські "пости" та відео у Телеграм-каналах.

Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано одного із кремлівських ідеологів "СВО" проти України Чистіліна, - СБУ. ФОТО

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Автор: 

вирок (1090) СБУ (12915) державна зрада (1712) Бахмут (1562)


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Зеленський, Єрмак і різні верещучки допомагали окупантам захопити південь України, Гостомель тощо.
І що ??? Де то СБУ ?
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11.10.2024 13:32 Відповісти
"не на часі..."
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11.10.2024 13:59 Відповісти
Оце один і допоміг захватит Бахмут. Цеж якої сили була ота "допомога". А син генерала фсб, брат полковника гру - як би і не при далах. І всі при прямої відимості презедента.
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11.10.2024 13:41 Відповісти
преЗе бачить тільки далеко попереду - під носом нічого не видно ...
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11.10.2024 14:00 Відповісти
Уявляю скільки за цього цінного кадра на обміні дадуть полонених азовців.
Медведчук вже нервово смалить цигарку.
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12.10.2024 01:00 Відповісти
І що тепер його треба утримувати до самої смерті , годувати , охороняти , одягати , міняти щотижня постіль . А якщо він ґєґне в 100 років .
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11.10.2024 14:17 Відповісти
Зупинимо корупцію разом!

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11.10.2024 15:19 Відповісти
 
 