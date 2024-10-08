Затримано одного із кремлівських ідеологів "СВО" проти України Чистіліна, - СБУ. ФОТО

Під час спецоперації, проведеної Службою безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою, затримано Дмитра Чистіліна – кремлівського ідеолога збройної агресії РФ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затриманий є помічником ексрадника диктатора Володимира Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Так, протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", у яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

Надаючи допомогу російським спецслужбам, зловмисник став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти України.

Як повідомили в СБУ, також Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів Кремля за межами Росії. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви. Діючи нібито від імені української громадськості, фігурант брав участь у проведенні так званих "круглих столів" у європейських країнах. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Повідомляється, що після участі Чистіліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн.

Також зазначається, що Чистілін залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, однак тепер перебуває під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ додали, що нині триває документування фактів надання ним сприяння воєнній розвідці РФ, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії. Чистіліну загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.