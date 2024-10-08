УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6349 відвідувачів онлайн
Новини
29 325 45

Затримано одного із кремлівських ідеологів "СВО" проти України Чистіліна, - СБУ. ФОТО

Під час спецоперації, проведеної Службою безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою, затримано Дмитра Чистіліна – кремлівського ідеолога збройної агресії РФ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затриманий є помічником ексрадника диктатора Володимира Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Затримано кремлівського ідеолога Дмитра Чистіліна

Так, протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", у яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

Надаючи допомогу російським спецслужбам, зловмисник став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екскапітан збірної України з футболу Тимощук передав футболку з автографом аукціону, що збирає кошти для окупантів. ФОТО

Як повідомили в СБУ, також Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів Кремля за межами Росії. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви. Діючи нібито від імені української громадськості, фігурант брав участь у проведенні так званих "круглих столів" у європейських країнах. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Повідомляється, що після участі Чистіліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 15 років в’язниці отримав зрадник із "Укроборонпрому", який працював на ворога. ФОТО

Також зазначається, що Чистілін залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, однак тепер перебуває під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ додали, що нині триває документування фактів надання ним сприяння воєнній розвідці РФ, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії. Чистіліну загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

затримання (4365) СБУ (13278) державна зрада (1761)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Молдаванам респект.
показати весь коментар
08.10.2024 14:06 Відповісти
+37
судячи з тексту інфи - вже давно дає... взяли його, видать, не вчора... і переправили до України давненько вже... скоріш за все, витрусили з нього все, що знав - і таким чином повідомили, "готовий до обміну"
показати весь коментар
08.10.2024 14:13 Відповісти
+36
Жирний гусак для обміну.
показати весь коментар
08.10.2024 14:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Затримали, дуже гарно, а ця падля вже в Україні і дає покази?
показати весь коментар
08.10.2024 14:00 Відповісти
судячи з тексту інфи - вже давно дає... взяли його, видать, не вчора... і переправили до України давненько вже... скоріш за все, витрусили з нього все, що знав - і таким чином повідомили, "готовий до обміну"
показати весь коментар
08.10.2024 14:13 Відповісти
Жирний гусак для обміну.
показати весь коментар
08.10.2024 14:01 Відповісти
як на медведчука поміняти азовців
показати весь коментар
08.10.2024 14:02 Відповісти
Воно звісно жирне, але тут палка о двох кінцях - якщо воно заговоре, як воно продалося і як його використовувало фсб то це буде дуже гучна медійна подія, та його обмінна вартість впаде до нуля... Питання - на скільки воно важливе ********** і скільки полонених за нього можуть віддати, але хоча б одного вже дуже добре...
показати весь коментар
08.10.2024 18:45 Відповісти
Косорила, косоока мокша, яка не має до слов'ян жодного стосунку.
показати весь коментар
08.10.2024 14:03 Відповісти
Молдаванам респект.
показати весь коментар
08.10.2024 14:06 Відповісти
Його потрібно посадити у щагальну камеру з матьорими, голодними здорованями
показати весь коментар
08.10.2024 14:08 Відповісти
та майна в досяжності України в нього нема, щоб щось з користю для бюджету арештувати!
показати весь коментар
08.10.2024 14:10 Відповісти
Під@р отримає довічно?
показати весь коментар
08.10.2024 14:11 Відповісти
Під час козаччини таких привселюдно на видному місці саджали на палю, щоб усі бачили як скотина стікає кров'ю...
показати весь коментар
08.10.2024 14:21 Відповісти
урря!
показати весь коментар
08.10.2024 14:21 Відповісти
фсбэшник Елдак поменяет, на 2-3 сепоров с оккупированных территорий как цемаха, или отдаст как вагнеровцев...
показати весь коментар
08.10.2024 14:30 Відповісти
Ніяких обмінів!
Хай сидить, що б всякі Соловйов зі скабеєвими не дуже хорохорились.
Медведчука вже міняли, а азовці досі в полоні.
Знову виміняють на якихось мєнтів, що здалися без бою і разом з роками патрулювали атомні станції
показати весь коментар
08.10.2024 14:30 Відповісти
Блін, хто набирає цих членкинь для роботи з автокоректором?
Останнім часом ніхрена написати через цей т9 неможливо.
показати весь коментар
08.10.2024 14:32 Відповісти
+ Погребинський, монтян, піховшек...
показати весь коментар
08.10.2024 14:35 Відповісти
Погребинський в Ізраїлі.
показати весь коментар
08.10.2024 14:50 Відповісти
наводку арабам
показати весь коментар
08.10.2024 15:44 Відповісти
здається 27 жовтня у Молодові вибори .. московська агентура поперла туди просувати свого кандидата .. гнида думала , що молдовани не посміють його тронуть... .. ...
показати весь коментар
08.10.2024 14:43 Відповісти
зараз президентці складно, маю надію, що там не має 73% зебілів: https://lb.ua/world/2024/10/08/638466_prezidentski_vibori_moldovi.html Політичний простір Молдови підходить до фінішу президентських перегонів фактично в стерильному стані: усі впливові олігархи під санкціями Заходу переховуються деінде, проєвропейське поле голе, як бубон, на горизонті лише президентка Мая Санду та її партія «Дія та солідарність».
показати весь коментар
08.10.2024 14:59 Відповісти
"Батраче"! Скільки зараз платить Подоляк за один "висер" проти Порошенка? На пиво вистачає, чи треба з десяток написать - щоб "пляхан" і пачку цигарок узять на вечір?
показати весь коментар
08.10.2024 16:51 Відповісти
Зато там 49% а може і більше кончених ватанів...які хочуть щоб про них розповідали анекдоти...саме тому і не ліквідують гадюшник пмр..бо тоді до цих 49% добавиться ще купа совкодрочерів...яких підербюргери приведуть до виборчих урн ...
показати весь коментар
08.10.2024 21:49 Відповісти
20 жовтня 2024 року в Молдові вибори президента та одночасно проведення референдуму про згоду на вступ до ЄС. Рашистська агентура почала завзято відпрацьовувати свої срібними. Московський патріархат попереду всіх зі страшними історіями про те як після вступу в ЄС всі молдавани обовʼязково стануть геями та лесбіянками, тому Молдову спасуть тільки скрепи сруського міра.
показати весь коментар
08.10.2024 15:30 Відповісти
Своевременная зачистка орка Чистилина:

Мордор активно готовит массированоне наглое вмешательство в молдовские выборы.
показати весь коментар
08.10.2024 23:06 Відповісти
Чи знайшли пляшку відповідного розміру?
показати весь коментар
08.10.2024 14:51 Відповісти
Пачістіть чистіліну печінку та рило.
показати весь коментар
08.10.2024 14:55 Відповісти
Чистілін вже проходить українське ЧИСТІЛІЩЕ? Пора.
показати весь коментар
08.10.2024 15:01 Відповісти
на кол ******!
показати весь коментар
08.10.2024 15:26 Відповісти
На скільки "азовців" потягне цей боров?
показати весь коментар
08.10.2024 15:30 Відповісти
"Чистілін залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення".
Тобто майже десять років з початку війни, а війна у нас з 2014-го року, один "з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей" нормально собі так мешкав в Україні?
показати весь коментар
08.10.2024 15:35 Відповісти
Надеюсь, что его допрос был допросом третьей степени. Теперь менять его на Азовцев, пока он ещё живой более-менее.
показати весь коментар
08.10.2024 16:06 Відповісти
Міняти тільки після лоботомії!
показати весь коментар
08.10.2024 17:10 Відповісти
І це після судді чауса. Молдові респект.
показати весь коментар
08.10.2024 16:31 Відповісти
Редактори, нагадую, іноземні імена можна і потрібно транслітерувати, а не перетворювати в українські.

ДМІТРІЙ ЧІСТІЛІН.
ВЛАДІМІР ПУТІН
СЄРГЄЙ ГЛАЗ'ЄВ
показати весь коментар
08.10.2024 16:55 Відповісти
Іван Байден.
показати весь коментар
08.10.2024 21:34 Відповісти
Де ж вас, забанені в гуглі, знаходять?!?

Якщо вам захотілося перетворити ім'я Джо Байдена на український манер, то вам треба було б знати, що повне його ім'я - Джозеф. Український аналог цього біблейського імені - Йосип.

А "Іван" - це аналог імені Джон. І походить це ім'я від біблейського Йоханан (Ягве).
показати весь коментар
08.10.2024 23:02 Відповісти
Добре. Най буде Йосип Байден.
показати весь коментар
09.10.2024 00:23 Відповісти
Йо Байден
показати весь коментар
09.10.2024 12:04 Відповісти
к стенке его...
показати весь коментар
08.10.2024 19:02 Відповісти
Єрмачина поміняє на парочку таксистів, яких фсб скоро схоплять на окупованих, як буде замовлення.
Або вже схопили і інструктують як після обміну правильно вести в Україні агентурну діяльність
показати весь коментар
08.10.2024 23:21 Відповісти
З волжських племен цей фрукт. Як і Глазьев Сірожа. До 17 року їх кликали вотяками. Отєц родной русскаго мірка камєнная задніца Молотов у 20 році навіть автономію їм придумав і так назвав Вотская автономная область в складі РСФСР. А в 30 році поділив на мокшу,єрзю,ханти і манси і т,д. Нещодавно лапті вибирали свою міс. Скрєпоносці вазмутілісь. Чувашку вибрали міс Лаптєланду-2024. А срєпи вимагають словянських кровей. А таких німа.
показати весь коментар
08.10.2024 23:55 Відповісти
між "затримали" і "знищили" є невеличка різниця. Тільки знищивши це зло - можна буде жити спокійно. А те, що їх сотнями затримують, а поті треба охороняти, кормити і т.п.- від цього нікому не легше.
показати весь коментар
09.10.2024 08:12 Відповісти
Угрозу о пожизненном сроке в жизнь!!!
показати весь коментар
11.10.2024 19:46 Відповісти
 
 