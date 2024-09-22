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Екскапітан збірної України з футболу Тимощук передав футболку з автографом аукціону, що збирає кошти для окупантів. ФОТО

Колишній гравець збірної України та донецького "Шахтаря" зрадник Анатолій Тимощук, який нині є помічником тренера пітерського "Зеніту", передав свою футболку з автографом аукціону, що збирає кошти на підтримку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на football24.ua.

Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500). Вторговані кошти будуть направлені в Курську область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила персональні санкції проти екскапітана збірної України Тимощука та спортсменів з РФ

Тимощук передав футболку на аукціон окупантів

Нагадуємо, що в українському футболі Тимощук виступав з 1995 по 2007 роки за луцьку "Волинь" та донецький "Шахтар". За ці команди він провів 393 матчі у всіх турнірах, забивши 47 голів. Тимощук в Україні виграв сім титулів: три чемпіонати, три Кубки, а також один Суперкубок України (всі - у складі "Шахтаря").

Після "Шахтаря" Тимощук виступав у російському "Зеніті" та "Баварії", де окрім перемог у внутрішніх турнірах ще й здобув два євротрофеї: Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів. Закінчив кар'єру гравця Тимощук у складі казахстанського "Кайрата".

Також дивіться: Екс-капітан збірної України з футболу Тимощук з георгіївською стрічкою взяв участь у параді в Санкт-Петербурзі. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Зазначимо, що Тимощук родом із Луцька. Раніше повідомлялося, що депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів. Також Цензор.НЕТ інформував, що Тимощука позбавили всіх титулів та відлучили від українського футболу через співпрацю з агресором.

Автор: 

аукціон (1423) росія (65360) Тимощук Анатолій (12) державна зрада (1690)


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Топ коментарі
+70
Деградант і виродок. Гори в пеклі,толік. Падло.
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22.09.2024 13:42
+50
Як же потрібно ненавидіти Батьківщину, щоб таке творити...Погань...
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22.09.2024 13:42
+39
Виглядає як наркоша
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22.09.2024 13:43
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Ви хоч розумієте, яку дурню пишете? Одна і та ж земля може родити і пшеницю, і бур'ян, і взагалі не земля народжує, а люди, які на ній живуть. Одні лишаються на цій землі, ******* і дбають про неї, інші - забувають, звідки родом, аби догодити хазяїну, якому продаються з потрохами.
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22.09.2024 15:47 Відповісти
шо за х..ню ти бур'ян надряпав
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23.09.2024 06:41 Відповісти
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22.09.2024 15:17 Відповісти
Сознательная жизнь прошла в Донецке, в атмосфере ненависти ко всему украинскому . . .
Впрочем, всё равно удивительно - волынские корни должны были как-то сказаться. И в сборной играл, опять-таки.

Одним словом - предатель. Ладно бы уже молчал, но активничает . . .
Если бы не смерти и разрушения, я бы сказал, что война - это хорошо, типа всех проявляет, кто чем дышит . . . Но, к сожалению, понимание, кто есть ху, даётся неприемлемо высокой ценой.
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22.09.2024 15:19 Відповісти
Воно мені ніколи не подобалося. Манкурт.
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22.09.2024 15:28 Відповісти
Выродок недоношенный. Очень хотелось бы чтобы это животное опустили украинские футболисты.
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22.09.2024 15:30 Відповісти
ммолодець...показав свою сутність
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22.09.2024 15:37 Відповісти
Воно б і шкіру свою продало,та вже продана,прийшлося футболку.
иимошук - гнида
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22.09.2024 16:11 Відповісти
Наркоман з Теорії
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22.09.2024 16:14 Відповісти
І цей виродок зробив це за гроші,ФСБ запропонувало напевне зробити цьому бидло цей трюк.
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22.09.2024 16:24 Відповісти
Цей тимощук не матиме щастя ні в Україні, ні в росії. В особистій справі заведеній на нього фсб (а такі заведені на всіх "тимощуків") вічною ганьбою красуватиметься "склонен к предательству". І у важкий скрутний час його ліквідують. Бо той, хто зрадив свій народ, свою націю, свою Батьківщину - при скруті здасть і своїх нових господарів.
Краще б удавився...
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22.09.2024 16:30 Відповісти
Толык оказался просто пропутинским ********...
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22.09.2024 16:53 Відповісти
Людоньки!Подивіться на його ліцо.Видно, ж,що кєгєбісти його заставили...
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22.09.2024 17:37 Відповісти
Якшо на тому фото повернути його спиною, то там буде виглядати донишко бутилки.
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22.09.2024 19:20 Відповісти
То що, тепер цю гниду панять-і-прастіть чи абнять-і-плакать?
І, головно, шмарклики паскуді витерти...
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22.09.2024 22:19 Відповісти
Спасiба батькам, що виховали такого "ПАТРIОТА"!!! Може iх батькiв "відвідати" наразi?!!!
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22.09.2024 17:52 Відповісти
Колись я цікавився футболом і чекав кожне інтервʼю з Анатолієм Тимощуком, бо він був єдиним, хто принципово говорив українською. А став єдиним футболістом збірної, який показово зрадив своїх батьків, країну, своїх вболівальників та збірну.
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22.09.2024 18:00 Відповісти
Як показово, насправді...
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23.09.2024 19:00 Відповісти
Підар, хоть і земляк.
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22.09.2024 18:12 Відповісти
кріт є кріт. Шо грав за кротів, шо зараз паскудничає. Це у них в крові.
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22.09.2024 18:18 Відповісти
Тупа .уйболістська гнида. "Шахтар", блін (((
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22.09.2024 18:48 Відповісти
Щось їбальце в нього не дуже радісне
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22.09.2024 18:59 Відповісти
А тому, що в дупі стирчить бутилка.
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22.09.2024 19:22 Відповісти
Ти ба яка ******
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22.09.2024 20:01 Відповісти
Ги! Досвід одного науКИВця цього дурника нічому не навчив...
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22.09.2024 22:17 Відповісти
Вже "піdар а-ля рюс".
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23.09.2024 01:32 Відповісти
г о н д у р а S ! .......
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23.09.2024 03:47 Відповісти
Гівноїд
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23.09.2024 10:39 Відповісти
Коротко -
він падло 😡
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23.09.2024 12:38 Відповісти
По лицу видно, что он обиженое и опущеное чмо, видимо наши ему в соцсетях напомнили об этом вот он и помогает окупантам, пытаясь нас разозлить.
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23.09.2024 13:34 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що ноги його більше не буде на Батьківщині ! Ну, а якщо випадкого занесе, то щоб одна нога й залишилися.
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23.09.2024 20:44 Відповісти
Він родом з Нововолинська.шахтарського наркоманського містечка.
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23.09.2024 22:11 Відповісти
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