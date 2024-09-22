Екскапітан збірної України з футболу Тимощук передав футболку з автографом аукціону, що збирає кошти для окупантів. ФОТО

Колишній гравець збірної України та донецького "Шахтаря" зрадник Анатолій Тимощук, який нині є помічником тренера пітерського "Зеніту", передав свою футболку з автографом аукціону, що збирає кошти на підтримку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на football24.ua.

Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500). Вторговані кошти будуть направлені в Курську область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила персональні санкції проти екскапітана збірної України Тимощука та спортсменів з РФ

Нагадуємо, що в українському футболі Тимощук виступав з 1995 по 2007 роки за луцьку "Волинь" та донецький "Шахтар". За ці команди він провів 393 матчі у всіх турнірах, забивши 47 голів. Тимощук в Україні виграв сім титулів: три чемпіонати, три Кубки, а також один Суперкубок України (всі - у складі "Шахтаря").

Після "Шахтаря" Тимощук виступав у російському "Зеніті" та "Баварії", де окрім перемог у внутрішніх турнірах ще й здобув два євротрофеї: Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів. Закінчив кар'єру гравця Тимощук у складі казахстанського "Кайрата".

Також дивіться: Екс-капітан збірної України з футболу Тимощук з георгіївською стрічкою взяв участь у параді в Санкт-Петербурзі. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Зазначимо, що Тимощук родом із Луцька. Раніше повідомлялося, що депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів. Також Цензор.НЕТ інформував, що Тимощука позбавили всіх титулів та відлучили від українського футболу через співпрацю з агресором.