Екскапітан збірної України з футболу Тимощук передав футболку з автографом аукціону, що збирає кошти для окупантів. ФОТО
Колишній гравець збірної України та донецького "Шахтаря" зрадник Анатолій Тимощук, який нині є помічником тренера пітерського "Зеніту", передав свою футболку з автографом аукціону, що збирає кошти на підтримку російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на football24.ua.
Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500). Вторговані кошти будуть направлені в Курську область.
Нагадуємо, що в українському футболі Тимощук виступав з 1995 по 2007 роки за луцьку "Волинь" та донецький "Шахтар". За ці команди він провів 393 матчі у всіх турнірах, забивши 47 голів. Тимощук в Україні виграв сім титулів: три чемпіонати, три Кубки, а також один Суперкубок України (всі - у складі "Шахтаря").
Після "Шахтаря" Тимощук виступав у російському "Зеніті" та "Баварії", де окрім перемог у внутрішніх турнірах ще й здобув два євротрофеї: Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів. Закінчив кар'єру гравця Тимощук у складі казахстанського "Кайрата".
Зазначимо, що Тимощук родом із Луцька. Раніше повідомлялося, що депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів. Також Цензор.НЕТ інформував, що Тимощука позбавили всіх титулів та відлучили від українського футболу через співпрацю з агресором.
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Впрочем, всё равно удивительно - волынские корни должны были как-то сказаться. И в сборной играл, опять-таки.
Одним словом - предатель. Ладно бы уже молчал, но активничает . . .
Если бы не смерти и разрушения, я бы сказал, что война - это хорошо, типа всех проявляет, кто чем дышит . . . Но, к сожалению, понимание, кто есть ху, даётся неприемлемо высокой ценой.
иимошук - гнида
Краще б удавився...
І, головно, шмарклики паскуді витерти...
він падло 😡