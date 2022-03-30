Тимощука позбавили звання "Почесний громадянин міста Луцька"
Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Луцькій міській раді.
"У час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька", - зазначили у міськраді Луцька.
35 депутати Луцької міської ради проголосували за позбавлення Тимощука цього звання.
Топ коментарі
+20 P O #506452
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+15 Don Bessam #359417
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+8 Олексій Панкратов
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"Кацапський підарас міста Луцька".
Телеграм-канал Fanproject опубликовал документы, говорящие о том, что бывший игрок https://dynamo.kiev.ua/teams/ukraine-national/ сборной Украины , а теперь тренер русского «Зенита» из Петербурга Анатолий Тимощук был завербован ФСБ.
«Який же й...ний п...дець.
Oсь пост Віталія Юрченка, це колишній піарник Тимощука.
З його доків виходить, що Толік з 2012 року став агентом ФСБ.
Отже:
Чому мовчить Тимощук?
Зараз українська спільнота переймається тим фактом, що Тимощук мовчить з приводу війни України та Росії.
Але чи випадкове це мовчання?
Десь 4 роки тому під час перших новин відносно розлучення, на email надійшло цікаве повідомлення з 5 фото від невідомого адресата. Зараз ці фото у стислому форматі з телефону. Всі документи за 2012 рік.
Согласие на сотрудничество с ФСБ РФ
«Я, Тимощук А.А, подтверждаю свое согласие на установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества и выражаю свою готовность соблюдать Конституцию и законы РФ».
Приказ
«Содействие служб ниже рангом Тимощуку А.А., готовность выполнять приказы и не мешать его действиям. Способствовать взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству.
Предоставить доступ к информации категории А РФ»
Присяга
«Я, Тимощук А.А., поступив на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народу РФ. Клянусь соблюдать Конституцию и законы РФ, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности.
Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным и мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну.
Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами РФ принятую мной Присягу, и готов нести ответственность, установленную законами РФ.
Служа закону - служу народу».
На додаток та власний розсуд приведу ще дві світлини з оригінальним підписом та почерком для порівняння. І хай після ознайомлення, кожний робить висновок сам, а можливо цим варто зайнятись і СБУ», - пишет источник.
ht tps:/ /dyna mo.ki ev.u a/ne ws/38 6142-v-seti-poyavilis-dokumentyi-o-rabote-timoschuka-na-fsb-foto?from=intrend
А от його перша дружина живе в Німеччині і вже засудила і росію і Тимощука. От так зв'язуватися з російськими *******