Тимощука позбавили звання "Почесний громадянин міста Луцька"

Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Луцькій міській раді.

"У час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька", - зазначили у міськраді Луцька.

35 депутати Луцької міської ради проголосували за позбавлення Тимощука цього звання.

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