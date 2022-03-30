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Тимощука позбавили звання "Почесний громадянин міста Луцька"

тимощук

Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Луцькій міській раді.

"У час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька", - зазначили у міськраді Луцька.

35 депутати Луцької міської ради проголосували за позбавлення Тимощука цього звання.

Також читайте: Тимощука позбавили всіх титулів та відлучили від українського футболу через співпрацю з агресором

Луцьк (412) почесне звання (29) Тимощук (12)


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Топ коментарі
+20
эх толя-толя.... игрок был неплохой, а как человек - оказался г***ном
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30.03.2022 20:16
+15
дырка мокшанская ему мозг зжэрла..
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30.03.2022 20:13
+8
Мабуть є важливіші питання ніж вишукувати де яке сміття ще обгадилось. Прийде час всі паскуди отримають своє.
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30.03.2022 20:22
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дырка мокшанская ему мозг зжэрла..
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30.03.2022 20:13 Відповісти
не пройшлло і місяця!!!! яка ****** у нас при владі? навіть в даному прикладі!(((((
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30.03.2022 20:13 Відповісти
Мабуть є важливіші питання ніж вишукувати де яке сміття ще обгадилось. Прийде час всі паскуди отримають своє.
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30.03.2022 20:22 Відповісти
медведчука вообще 5 лет не трогали... о то было вообще невообразимо
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30.03.2022 20:23 Відповісти
Весна покаже хто де срав. Чмир воно!
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30.03.2022 20:15 Відповісти
Він давно вже забув де народився.
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30.03.2022 20:16 Відповісти
эх толя-толя.... игрок был неплохой, а как человек - оказался г***ном
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30.03.2022 20:16 Відповісти
флагом любил помахать...но денюжка весомей оказалвсь
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30.03.2022 20:18 Відповісти
да и как игрок был на мой взгляд такой себе. Просто играя за Шахтер , потому брали в сборную. Много раз помню как он зарабатывал своими неуспевающими подкатами то штрафные , то пенали. После которых были и голы...
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30.03.2022 20:44 Відповісти
Много внимания этой шлюхе, можно о ней просто не писать?
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30.03.2022 20:16 Відповісти
Воно тепер толя-гнида...
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30.03.2022 20:16 Відповісти
Він навіть рашистом ніколи не стане...Колаборант та посіпака прокацаплена.
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30.03.2022 20:23 Відповісти
Да шож вы творите, биндеравцы?))
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30.03.2022 20:17 Відповісти
Зняти звання "Почесний громадянин міста Луцька" і присвоїти звання
"Кацапський підарас міста Луцька".
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30.03.2022 20:20 Відповісти
Тимощук - почесний пiвень міста Луцька.
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30.03.2022 20:27 Відповісти
почесний кацаподрочер якогось мухосранська
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30.03.2022 21:46 Відповісти
Абсолютно правильно.
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30.03.2022 20:22 Відповісти
Впаяти 10 років тюряги, хай там з зеками у футбол гоцає.
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30.03.2022 20:23 Відповісти
Грьобаний встид!
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30.03.2022 20:26 Відповісти
интересный момент в этой семейной истории, что его отец в теробороне Луцка )
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30.03.2022 20:27 Відповісти
В сети появились документы о работе Тимощука на ФСБ (ФОТО)

Телеграм-канал Fanproject опубликовал документы, говорящие о том, что бывший игрок https://dynamo.kiev.ua/teams/ukraine-national/ сборной Украины , а теперь тренер русского «Зенита» из Петербурга Анатолий Тимощук был завербован ФСБ.

«Який же й...ний п...дець.

Oсь пост Віталія Юрченка, це колишній піарник Тимощука.

З його доків виходить, що Толік з 2012 року став агентом ФСБ.

Отже:

Чому мовчить Тимощук?

Зараз українська спільнота переймається тим фактом, що Тимощук мовчить з приводу війни України та Росії.

Але чи випадкове це мовчання?

Десь 4 роки тому під час перших новин відносно розлучення, на email надійшло цікаве повідомлення з 5 фото від невідомого адресата. Зараз ці фото у стислому форматі з телефону. Всі документи за 2012 рік.

Согласие на сотрудничество с ФСБ РФ

«Я, Тимощук А.А, подтверждаю свое согласие на установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества и выражаю свою готовность соблюдать Конституцию и законы РФ».

Приказ

«Содействие служб ниже рангом Тимощуку А.А., готовность выполнять приказы и не мешать его действиям. Способствовать взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству.

Предоставить доступ к информации категории А РФ»

Присяга

«Я, Тимощук А.А., поступив на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народу РФ. Клянусь соблюдать Конституцию и законы РФ, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности.

Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным и мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну.

Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами РФ принятую мной Присягу, и готов нести ответственность, установленную законами РФ.

Служа закону - служу народу».

На додаток та власний розсуд приведу ще дві світлини з оригінальним підписом та почерком для порівняння. І хай після ознайомлення, кожний робить висновок сам, а можливо цим варто зайнятись і СБУ», - пишет источник.

ht tps:/ /dyna mo.ki ev.u a/ne ws/38 6142-v-seti-poyavilis-dokumentyi-o-rabote-timoschuka-na-fsb-foto?from=intrend
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30.03.2022 20:29 Відповісти
Не знаю, наскільки то правдивий документ (бо з Толіка шпійон, як з гівна куля), але те, що він бабло любить - це 100%. І в рашку він поперся саме за баблом, найшов собі там родичку якогось олігарха і кинув дружину. Незалежно від того, шпійон він чи ні, бабло йому засліпило все...
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30.03.2022 20:59 Відповісти
Та ну))). То, що Тимощук за бабло всіх продасть - то і так ясно. Але ці "документи" туфта. Тільки два моменти - підпис абсолютно однаковий (наклали один і той же на всі документи) , та змішали в одну купу МВС та ФСБ, хоча це різні сволото-контори.
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14.12.2022 04:29 Відповісти
ракицкий против тимощука бандеровец...а ведь толик был капитаном сборной...
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30.03.2022 20:37 Відповісти
Лишать надо было с момента поступления его на службу рашистам. Запоздалое решение.
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30.03.2022 20:40 Відповісти
Яким чмошником треба бути, щоб боятися висловитися проти війни тільки тому, що маєш стосунки з росіянкою. Боїться втратити її? Так нехай живе з нею, але вже в ролі тряпки. Вона про нього по-іншому і не думає. Повірте.

А от його перша дружина живе в Німеччині і вже засудила і росію і Тимощука. От так зв'язуватися з російськими *******
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30.03.2022 20:41 Відповісти
судить за пособничество врагу.
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30.03.2022 20:49 Відповісти
ЧЁ ГОВНО ТО КОММЕНТИРОВАТЬ !
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30.03.2022 21:10 Відповісти
Ну, а теперь ему быть уже, почётным гражданином рф...
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30.03.2022 21:17 Відповісти
Тимощук агент ФСБ і про це всі давно знають.
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31.03.2022 00:55 Відповісти
 
 