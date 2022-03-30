Тимощука лишили звания "Почетный гражданин Луцка"

Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". За это решение проголосовали 35 депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Луцком городском совете.

"Во время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка ", – отметили в горсовете Луцка.

35 депутатов Луцкого городского совета проголосовали за лишение Тимощука этого звания.

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