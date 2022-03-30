Тимощука лишили звания "Почетный гражданин Луцка"
Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". За это решение проголосовали 35 депутатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Луцком городском совете.
"Во время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка ", – отметили в горсовете Луцка.
35 депутатов Луцкого городского совета проголосовали за лишение Тимощука этого звания.
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"Кацапський підарас міста Луцька".
Телеграм-канал Fanproject опубликовал документы, говорящие о том, что бывший игрок https://dynamo.kiev.ua/teams/ukraine-national/ сборной Украины , а теперь тренер русского «Зенита» из Петербурга Анатолий Тимощук был завербован ФСБ.
«Який же й...ний п...дець.
Oсь пост Віталія Юрченка, це колишній піарник Тимощука.
З його доків виходить, що Толік з 2012 року став агентом ФСБ.
Отже:
Чому мовчить Тимощук?
Зараз українська спільнота переймається тим фактом, що Тимощук мовчить з приводу війни України та Росії.
Але чи випадкове це мовчання?
Десь 4 роки тому під час перших новин відносно розлучення, на email надійшло цікаве повідомлення з 5 фото від невідомого адресата. Зараз ці фото у стислому форматі з телефону. Всі документи за 2012 рік.
Согласие на сотрудничество с ФСБ РФ
«Я, Тимощук А.А, подтверждаю свое согласие на установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества и выражаю свою готовность соблюдать Конституцию и законы РФ».
Приказ
«Содействие служб ниже рангом Тимощуку А.А., готовность выполнять приказы и не мешать его действиям. Способствовать взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству.
Предоставить доступ к информации категории А РФ»
Присяга
«Я, Тимощук А.А., поступив на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народу РФ. Клянусь соблюдать Конституцию и законы РФ, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности.
Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным и мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну.
Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами РФ принятую мной Присягу, и готов нести ответственность, установленную законами РФ.
Служа закону - служу народу».
На додаток та власний розсуд приведу ще дві світлини з оригінальним підписом та почерком для порівняння. І хай після ознайомлення, кожний робить висновок сам, а можливо цим варто зайнятись і СБУ», - пишет источник.
ht tps:/ /dyna mo.ki ev.u a/ne ws/38 6142-v-seti-poyavilis-dokumentyi-o-rabote-timoschuka-na-fsb-foto?from=intrend
А от його перша дружина живе в Німеччині і вже засудила і росію і Тимощука. От так зв'язуватися з російськими *******