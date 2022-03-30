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Тимощука лишили звания "Почетный гражданин Луцка"

тимощук

Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". За это решение проголосовали 35 депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Луцком городском совете.

"Во время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка ", – отметили в горсовете Луцка.

35 депутатов Луцкого городского совета проголосовали за лишение Тимощука этого звания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру и Ровно вечером 27 марта, - Подоляк

Луцк (581) почетное звание (39) Тимощук (26)


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Топ комментарии
+20
эх толя-толя.... игрок был неплохой, а как человек - оказался г***ном
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30.03.2022 20:16
+15
дырка мокшанская ему мозг зжэрла..
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30.03.2022 20:13
+8
Мабуть є важливіші питання ніж вишукувати де яке сміття ще обгадилось. Прийде час всі паскуди отримають своє.
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30.03.2022 20:22
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дырка мокшанская ему мозг зжэрла..
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30.03.2022 20:13 Ответить
не пройшлло і місяця!!!! яка ****** у нас при владі? навіть в даному прикладі!(((((
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30.03.2022 20:13 Ответить
Мабуть є важливіші питання ніж вишукувати де яке сміття ще обгадилось. Прийде час всі паскуди отримають своє.
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30.03.2022 20:22 Ответить
медведчука вообще 5 лет не трогали... о то было вообще невообразимо
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30.03.2022 20:23 Ответить
Весна покаже хто де срав. Чмир воно!
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30.03.2022 20:15 Ответить
Він давно вже забув де народився.
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30.03.2022 20:16 Ответить
эх толя-толя.... игрок был неплохой, а как человек - оказался г***ном
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30.03.2022 20:16 Ответить
флагом любил помахать...но денюжка весомей оказалвсь
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30.03.2022 20:18 Ответить
да и как игрок был на мой взгляд такой себе. Просто играя за Шахтер , потому брали в сборную. Много раз помню как он зарабатывал своими неуспевающими подкатами то штрафные , то пенали. После которых были и голы...
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30.03.2022 20:44 Ответить
Много внимания этой шлюхе, можно о ней просто не писать?
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30.03.2022 20:16 Ответить
Воно тепер толя-гнида...
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30.03.2022 20:16 Ответить
Він навіть рашистом ніколи не стане...Колаборант та посіпака прокацаплена.
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30.03.2022 20:23 Ответить
Да шож вы творите, биндеравцы?))
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30.03.2022 20:17 Ответить
Зняти звання "Почесний громадянин міста Луцька" і присвоїти звання
"Кацапський підарас міста Луцька".
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30.03.2022 20:20 Ответить
Тимощук - почесний пiвень міста Луцька.
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30.03.2022 20:27 Ответить
почесний кацаподрочер якогось мухосранська
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30.03.2022 21:46 Ответить
Абсолютно правильно.
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30.03.2022 20:22 Ответить
Впаяти 10 років тюряги, хай там з зеками у футбол гоцає.
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30.03.2022 20:23 Ответить
Грьобаний встид!
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30.03.2022 20:26 Ответить
интересный момент в этой семейной истории, что его отец в теробороне Луцка )
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30.03.2022 20:27 Ответить
В сети появились документы о работе Тимощука на ФСБ (ФОТО)

Телеграм-канал Fanproject опубликовал документы, говорящие о том, что бывший игрок https://dynamo.kiev.ua/teams/ukraine-national/ сборной Украины , а теперь тренер русского «Зенита» из Петербурга Анатолий Тимощук был завербован ФСБ.

«Який же й...ний п...дець.

Oсь пост Віталія Юрченка, це колишній піарник Тимощука.

З його доків виходить, що Толік з 2012 року став агентом ФСБ.

Отже:

Чому мовчить Тимощук?

Зараз українська спільнота переймається тим фактом, що Тимощук мовчить з приводу війни України та Росії.

Але чи випадкове це мовчання?

Десь 4 роки тому під час перших новин відносно розлучення, на email надійшло цікаве повідомлення з 5 фото від невідомого адресата. Зараз ці фото у стислому форматі з телефону. Всі документи за 2012 рік.

Согласие на сотрудничество с ФСБ РФ

«Я, Тимощук А.А, подтверждаю свое согласие на установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества и выражаю свою готовность соблюдать Конституцию и законы РФ».

Приказ

«Содействие служб ниже рангом Тимощуку А.А., готовность выполнять приказы и не мешать его действиям. Способствовать взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству.

Предоставить доступ к информации категории А РФ»

Присяга

«Я, Тимощук А.А., поступив на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народу РФ. Клянусь соблюдать Конституцию и законы РФ, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности.

Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным и мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну.

Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами РФ принятую мной Присягу, и готов нести ответственность, установленную законами РФ.

Служа закону - служу народу».

На додаток та власний розсуд приведу ще дві світлини з оригінальним підписом та почерком для порівняння. І хай після ознайомлення, кожний робить висновок сам, а можливо цим варто зайнятись і СБУ», - пишет источник.

ht tps:/ /dyna mo.ki ev.u a/ne ws/38 6142-v-seti-poyavilis-dokumentyi-o-rabote-timoschuka-na-fsb-foto?from=intrend
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30.03.2022 20:29 Ответить
Не знаю, наскільки то правдивий документ (бо з Толіка шпійон, як з гівна куля), але те, що він бабло любить - це 100%. І в рашку він поперся саме за баблом, найшов собі там родичку якогось олігарха і кинув дружину. Незалежно від того, шпійон він чи ні, бабло йому засліпило все...
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30.03.2022 20:59 Ответить
Та ну))). То, що Тимощук за бабло всіх продасть - то і так ясно. Але ці "документи" туфта. Тільки два моменти - підпис абсолютно однаковий (наклали один і той же на всі документи) , та змішали в одну купу МВС та ФСБ, хоча це різні сволото-контори.
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14.12.2022 04:29 Ответить
ракицкий против тимощука бандеровец...а ведь толик был капитаном сборной...
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30.03.2022 20:37 Ответить
Лишать надо было с момента поступления его на службу рашистам. Запоздалое решение.
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30.03.2022 20:40 Ответить
Яким чмошником треба бути, щоб боятися висловитися проти війни тільки тому, що маєш стосунки з росіянкою. Боїться втратити її? Так нехай живе з нею, але вже в ролі тряпки. Вона про нього по-іншому і не думає. Повірте.

А от його перша дружина живе в Німеччині і вже засудила і росію і Тимощука. От так зв'язуватися з російськими *******
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30.03.2022 20:41 Ответить
судить за пособничество врагу.
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30.03.2022 20:49 Ответить
ЧЁ ГОВНО ТО КОММЕНТИРОВАТЬ !
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30.03.2022 21:10 Ответить
Ну, а теперь ему быть уже, почётным гражданином рф...
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30.03.2022 21:17 Ответить
Тимощук агент ФСБ і про це всі давно знають.
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31.03.2022 00:55 Ответить
 
 