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Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук передал футболку с автографом аукциону, собирающему средства для оккупантов. ФОТО

Бывший игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" предатель Анатолий Тимощук, который сейчас является помощником тренера питерского "Зенита", передал свою футболку с автографом аукциону, собирающему средства в поддержку российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на football24.ua.

Отмечается, что футболка Тимощука была продана за 700 тысяч рублей (примерно $7500). Вырученные средства будут направлены в Курскую область.

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Тимощук передав футболку на аукціон окупантів

Напоминаем, что в украинском футболе Тимощук выступал с 1995 по 2007 годы за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". За эти команды он провел 393 матча во всех турнирах, забив 47 голов. Тимощук в Украине выиграл семь титулов: три чемпионата, три Кубка, а также один Суперкубок Украины (все - в составе "Шахтера").

После "Шахтера" Тимощук выступал в российском "Зените" и "Баварии", где кроме побед во внутренних турнирах еще и получил два евротрофея: Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Закончил карьеру игрока Тимощук в составе казахстанского "Кайрата".

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Отметим, что Тимощук родом из Луцка. Ранее сообщалось, что депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". За это решение проголосовало 35 депутатов. Также Цензор.НЕТ информировал, что Тимощука лишили всех титулов и отлучили от украинского футбола из-за сотрудничества с агрессором.

Автор: 

аукцион (190) россия (95671) Тимощук Анатолий (26) государственная измена (1545)


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Топ комментарии
+70
Деградант і виродок. Гори в пеклі,толік. Падло.
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22.09.2024 13:42
+50
Як же потрібно ненавидіти Батьківщину, щоб таке творити...Погань...
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22.09.2024 13:42
+39
Виглядає як наркоша
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22.09.2024 13:43
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Ви хоч розумієте, яку дурню пишете? Одна і та ж земля може родити і пшеницю, і бур'ян, і взагалі не земля народжує, а люди, які на ній живуть. Одні лишаються на цій землі, ******* і дбають про неї, інші - забувають, звідки родом, аби догодити хазяїну, якому продаються з потрохами.
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22.09.2024 15:47 Ответить
шо за х..ню ти бур'ян надряпав
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23.09.2024 06:41 Ответить
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22.09.2024 15:17 Ответить
Сознательная жизнь прошла в Донецке, в атмосфере ненависти ко всему украинскому . . .
Впрочем, всё равно удивительно - волынские корни должны были как-то сказаться. И в сборной играл, опять-таки.

Одним словом - предатель. Ладно бы уже молчал, но активничает . . .
Если бы не смерти и разрушения, я бы сказал, что война - это хорошо, типа всех проявляет, кто чем дышит . . . Но, к сожалению, понимание, кто есть ху, даётся неприемлемо высокой ценой.
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22.09.2024 15:19 Ответить
Воно мені ніколи не подобалося. Манкурт.
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22.09.2024 15:28 Ответить
Выродок недоношенный. Очень хотелось бы чтобы это животное опустили украинские футболисты.
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22.09.2024 15:30 Ответить
ммолодець...показав свою сутність
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22.09.2024 15:37 Ответить
Воно б і шкіру свою продало,та вже продана,прийшлося футболку.
иимошук - гнида
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22.09.2024 16:11 Ответить
Наркоман з Теорії
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22.09.2024 16:14 Ответить
І цей виродок зробив це за гроші,ФСБ запропонувало напевне зробити цьому бидло цей трюк.
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22.09.2024 16:24 Ответить
Цей тимощук не матиме щастя ні в Україні, ні в росії. В особистій справі заведеній на нього фсб (а такі заведені на всіх "тимощуків") вічною ганьбою красуватиметься "склонен к предательству". І у важкий скрутний час його ліквідують. Бо той, хто зрадив свій народ, свою націю, свою Батьківщину - при скруті здасть і своїх нових господарів.
Краще б удавився...
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22.09.2024 16:30 Ответить
Толык оказался просто пропутинским ********...
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22.09.2024 16:53 Ответить
Людоньки!Подивіться на його ліцо.Видно, ж,що кєгєбісти його заставили...
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22.09.2024 17:37 Ответить
Якшо на тому фото повернути його спиною, то там буде виглядати донишко бутилки.
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22.09.2024 19:20 Ответить
То що, тепер цю гниду панять-і-прастіть чи абнять-і-плакать?
І, головно, шмарклики паскуді витерти...
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22.09.2024 22:19 Ответить
Спасiба батькам, що виховали такого "ПАТРIОТА"!!! Може iх батькiв "відвідати" наразi?!!!
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22.09.2024 17:52 Ответить
Колись я цікавився футболом і чекав кожне інтервʼю з Анатолієм Тимощуком, бо він був єдиним, хто принципово говорив українською. А став єдиним футболістом збірної, який показово зрадив своїх батьків, країну, своїх вболівальників та збірну.
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22.09.2024 18:00 Ответить
Як показово, насправді...
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23.09.2024 19:00 Ответить
Підар, хоть і земляк.
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22.09.2024 18:12 Ответить
кріт є кріт. Шо грав за кротів, шо зараз паскудничає. Це у них в крові.
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22.09.2024 18:18 Ответить
Тупа .уйболістська гнида. "Шахтар", блін (((
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22.09.2024 18:48 Ответить
Щось їбальце в нього не дуже радісне
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22.09.2024 18:59 Ответить
А тому, що в дупі стирчить бутилка.
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22.09.2024 19:22 Ответить
Ти ба яка ******
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22.09.2024 20:01 Ответить
Ги! Досвід одного науКИВця цього дурника нічому не навчив...
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22.09.2024 22:17 Ответить
Вже "піdар а-ля рюс".
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23.09.2024 01:32 Ответить
г о н д у р а S ! .......
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23.09.2024 03:47 Ответить
Гівноїд
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23.09.2024 10:39 Ответить
Коротко -
він падло 😡
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23.09.2024 12:38 Ответить
По лицу видно, что он обиженое и опущеное чмо, видимо наши ему в соцсетях напомнили об этом вот он и помогает окупантам, пытаясь нас разозлить.
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23.09.2024 13:34 Ответить
Дуже сподіваюсь, що ноги його більше не буде на Батьківщині ! Ну, а якщо випадкого занесе, то щоб одна нога й залишилися.
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23.09.2024 20:44 Ответить
Він родом з Нововолинська.шахтарського наркоманського містечка.
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23.09.2024 22:11 Ответить
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