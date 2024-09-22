Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук передал футболку с автографом аукциону, собирающему средства для оккупантов. ФОТО
Бывший игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" предатель Анатолий Тимощук, который сейчас является помощником тренера питерского "Зенита", передал свою футболку с автографом аукциону, собирающему средства в поддержку российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на football24.ua.
Отмечается, что футболка Тимощука была продана за 700 тысяч рублей (примерно $7500). Вырученные средства будут направлены в Курскую область.
Напоминаем, что в украинском футболе Тимощук выступал с 1995 по 2007 годы за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". За эти команды он провел 393 матча во всех турнирах, забив 47 голов. Тимощук в Украине выиграл семь титулов: три чемпионата, три Кубка, а также один Суперкубок Украины (все - в составе "Шахтера").
После "Шахтера" Тимощук выступал в российском "Зените" и "Баварии", где кроме побед во внутренних турнирах еще и получил два евротрофея: Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Закончил карьеру игрока Тимощук в составе казахстанского "Кайрата".
Отметим, что Тимощук родом из Луцка. Ранее сообщалось, что депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". За это решение проголосовало 35 депутатов. Также Цензор.НЕТ информировал, что Тимощука лишили всех титулов и отлучили от украинского футбола из-за сотрудничества с агрессором.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впрочем, всё равно удивительно - волынские корни должны были как-то сказаться. И в сборной играл, опять-таки.
Одним словом - предатель. Ладно бы уже молчал, но активничает . . .
Если бы не смерти и разрушения, я бы сказал, что война - это хорошо, типа всех проявляет, кто чем дышит . . . Но, к сожалению, понимание, кто есть ху, даётся неприемлемо высокой ценой.
иимошук - гнида
Краще б удавився...
І, головно, шмарклики паскуді витерти...
він падло 😡