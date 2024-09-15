Экс-нардеп Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ, - росСМИ

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, которого обвиняют в государственной измене, стал сенатором от Астраханской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание Медуза.

Отмечается, что указ о назначении 57-летнего Деркача сенатором глава Астраханской области Игорь Бабушкин подписал еще 12 сентября.

Напомним, в 29 ноября 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

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