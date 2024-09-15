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Экс-нардеп Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ, - росСМИ

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, которого обвиняют в государственной измене, стал сенатором от Астраханской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание Медуза.

Отмечается, что указ о назначении 57-летнего Деркача сенатором глава Астраханской области Игорь Бабушкин подписал еще 12 сентября.

Повідомлення про призначення Деркача

Напомним, в 29 ноября 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

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Деркач Андрей (135) россия (95671) государственная измена (1545)


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Топ комментарии
+54
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15.09.2024 21:08
+45
Отака ***** - малята
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15.09.2024 21:05
+45
єрмак мабудь згодом стане прем,єром рф
якщо втече.
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15.09.2024 21:08
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я думаю, після того як усунули Баканова СБУ в черговий раз чистили, і на на цей раз особливо, після випадку з журналістами "Бігуса", радикальніше ніж раніше,
погано, що Баканова не судили, він на це заслужив, принаймні через свою кадрову політику, навіть якщо був не зрадником, а просто дурнем
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16.09.2024 13:30 Ответить
Яка халепа. Цікаво, а Деркач був у списках агентів рифи, який США надали зеленському? Якщо був, то це черговий доказ держзради зеленського - збереження агентів кремля у владі.
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16.09.2024 08:15 Ответить
Класика! Всім все було зрозуміло крім СБУ і та владі. Мабуть.
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23.09.2024 14:04 Ответить
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