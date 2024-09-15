Екснардеп Деркач став сенатором від Астраханської області РФ, - росЗМІ

Колишній народний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, якого звинувачують в державній зраді, став сенатором від Астраханської області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання Медуза.

Зазначається, що указ про призначення 57-річного Деркача сенатором голова Астраханської області Ігор Бабушкін підписав ще 12 вересня.

Нагадаємо, у 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

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