Екснардеп Деркач став сенатором від Астраханської області РФ, - росЗМІ
Колишній народний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, якого звинувачують в державній зраді, став сенатором від Астраханської області РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання Медуза.
Зазначається, що указ про призначення 57-річного Деркача сенатором голова Астраханської області Ігор Бабушкін підписав ще 12 вересня.
Нагадаємо, у 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.
Топ коментарі
+54 Перехватчик
показати весь коментар15.09.2024 21:08
+45 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар15.09.2024 21:05
+45 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар15.09.2024 21:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
погано, що Баканова не судили, він на це заслужив, принаймні через свою кадрову політику, навіть якщо був не зрадником, а просто дурнем