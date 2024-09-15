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Екснардеп Деркач став сенатором від Астраханської області РФ, - росЗМІ

Колишній народний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, якого звинувачують в державній зраді, став сенатором від Астраханської області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання Медуза.

Зазначається, що указ про призначення 57-річного Деркача сенатором голова Астраханської області Ігор Бабушкін підписав ще 12 вересня.

Повідомлення про призначення Деркача

Нагадаємо, у 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

Читайте: Екснардеп Деркач став кандидатом до Ради Федерації РФ

Автор: 

Деркач Андрій (152) росія (65360) державна зрада (1690)


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Топ коментарі
+54
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15.09.2024 21:08
+45
Отака ***** - малята
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15.09.2024 21:05
+45
єрмак мабудь згодом стане прем,єром рф
якщо втече.
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15.09.2024 21:08
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я думаю, після того як усунули Баканова СБУ в черговий раз чистили, і на на цей раз особливо, після випадку з журналістами "Бігуса", радикальніше ніж раніше,
погано, що Баканова не судили, він на це заслужив, принаймні через свою кадрову політику, навіть якщо був не зрадником, а просто дурнем
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16.09.2024 13:30 Відповісти
Яка халепа. Цікаво, а Деркач був у списках агентів рифи, який США надали зеленському? Якщо був, то це черговий доказ держзради зеленського - збереження агентів кремля у владі.
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16.09.2024 08:15 Відповісти
Класика! Всім все було зрозуміло крім СБУ і та владі. Мабуть.
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23.09.2024 14:04 Відповісти
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