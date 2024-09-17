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15 років в’язниці отримав зрадник із "Укроборонпрому", який працював на ворога. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури колишнього співробітника ДК "Укроборонпром" визнано винним у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Вирок суду

Як зазначається, йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабного вторгнення затримано понад 50 агентів РФ, які видавали себе за громадських активістів і закликали до держперевороту в Україні, - СБУ

Що встановило слідство?

Прокурори у суді довели, що у 2022 році співробітник підприємства оборонного комплексу перейшов на бік ворога для виконання завдання спецслужб РФ щодо збирання та передачі їм деталізованих відомостей військового характеру.

зрадник з укроборонпрому
зрадник з укроборонпрому

"Під час оборони Київщини, навесні 2022 року, засуджений передав кураторові - посередникові міністерства оборони рф – інформацію про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці та прилеглих територій.

Після ракетних ударів по житлових будинках киян чоловік надіслав фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар", - наголошують в Офісі генпрокурора.

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Шпигував за Силами оборони

Крім того, він неодноразово повідомляв ворогові детальні відомості про позиції, чисельність і маршрути пересування Сил оборони України, а також розташування блокпостів, інженерних укріплень та складів озброєння на Київщині.

Отримані дані представники рф використовували для завдавання нових ударів по українських позиціях.

Також нагадується, що протиправні дії засудженого викрили на початку 2023 року.

На вирок суду він чекав під вартою. У суді свою вину зрадник не визнав.

Автор: 

вирок (1070) Укроборонпром (1732) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+6
А для чого іпальник запікселили? Вже ж є вирок суду і суд признав його злочинцем. Чи бояться, що кацапи взнають свого агента? Так вони й так вже знають...
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17.09.2024 16:52
+5
А коли Зєд'єрмаки до буцегарні попадуть?!
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17.09.2024 17:05
+4
Краще розстріляти або на гіляку,буде дешевше та користі набагато більше.
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17.09.2024 16:47
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Офіс нєвєзєнія, абсолютно вєсь, вєсь покритий зєлєнью в Українє єсть, ждьом когда посадят всєх.... офіс нєвєзєнія в Українє єсть
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17.09.2024 16:29 Відповісти
Всі зрадники , всі ніточки тягнуться до зелених гнид, чи навпаки від зелених гнид.
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17.09.2024 16:33 Відповісти
За вироком якого суду? Уточніть де можна почитати вирок?
лілі-путіна та белово-малофееву за рішенням Гаазького судді - це відомий факт... Ви це маєте на увазі?
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17.09.2024 16:35 Відповісти
За вироком суду народа, або лінча, до цього поступово іде.
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17.09.2024 16:38 Відповісти
Якого конкретно народу? Що про це кажуть в Німеччині?
Суд лінча? пропонуєте знову ловити нєгрів? Де ловити? Кому ловити?
Що ви все загадками говорите - давайте конкретику...
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17.09.2024 16:48 Відповісти
Так приїжджайте до нас, будете головою суду Лінча та вождем сметунів, у них вакансія вакантна.
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17.09.2024 16:50 Відповісти
Добродію - ви помилилися адресою - лінчуйте своїх "чорних" в своїі москві самі якось
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19.09.2024 14:25 Відповісти
в реєстрі судових рішень. між іншим, що визнали винним, то можна рожу не блюрити і хамільйо писати, хіба вирок ще не набрав законної сили.
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19.09.2024 07:35 Відповісти
Федотов Сергій Володимирович
https://reyestr.court.gov.ua/Review/121596795
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19.09.2024 07:38 Відповісти
Краще розстріляти або на гіляку,буде дешевше та користі набагато більше.
показати весь коментар
17.09.2024 16:47 Відповісти
А для чого іпальник запікселили? Вже ж є вирок суду і суд признав його злочинцем. Чи бояться, що кацапи взнають свого агента? Так вони й так вже знають...
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17.09.2024 16:52 Відповісти
А коли Зєд'єрмаки до буцегарні попадуть?!
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17.09.2024 17:05 Відповісти
Сподіваюсь, осінтери мають дані архівів всіх ватних шабашів ?
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17.09.2024 17:39 Відповісти
 
 