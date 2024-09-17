15 років в’язниці отримав зрадник із "Укроборонпрому", який працював на ворога. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури колишнього співробітника ДК "Укроборонпром" визнано винним у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Вирок суду

Як зазначається, йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Що встановило слідство?

Прокурори у суді довели, що у 2022 році співробітник підприємства оборонного комплексу перейшов на бік ворога для виконання завдання спецслужб РФ щодо збирання та передачі їм деталізованих відомостей військового характеру.





"Під час оборони Київщини, навесні 2022 року, засуджений передав кураторові - посередникові міністерства оборони рф – інформацію про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці та прилеглих територій.

Після ракетних ударів по житлових будинках киян чоловік надіслав фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар", - наголошують в Офісі генпрокурора.

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Шпигував за Силами оборони

Крім того, він неодноразово повідомляв ворогові детальні відомості про позиції, чисельність і маршрути пересування Сил оборони України, а також розташування блокпостів, інженерних укріплень та складів озброєння на Київщині.

Отримані дані представники рф використовували для завдавання нових ударів по українських позиціях.

Також нагадується, що протиправні дії засудженого викрили на початку 2023 року.

На вирок суду він чекав під вартою. У суді свою вину зрадник не визнав.