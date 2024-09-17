15 лет тюрьмы получил предатель из "Укроборонпрома", работавший на врага. ФОТО
По публичному обвинению прокуроров Винницкой областной прокуратуры бывший сотрудник ГК "Укроборонпром" признан виновным в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Приговор суда
Как отмечается, ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что установило следствие?
Прокуроры в суде доказали, что в 2022 году сотрудник предприятия оборонного комплекса перешел на сторону врага для выполнения задания спецслужб РФ по сбору и передаче им детализированных сведений военного характера.
"Во время обороны Киевщины, весной 2022 года, осужденный передал куратору - посреднику министерства обороны РФ - информацию о результатах ракетных и артиллерийских обстрелов столицы и прилегающих территорий.
После ракетных ударов по жилым домам киевлян мужчина прислал фотографии с места поражения, изображения поврежденных конструкций с точным адресом и фрагментов боеприпасов, которыми был нанесен удар", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Шпионил за Силами обороны
Кроме того, он неоднократно сообщал врагу подробные сведения о позициях, численности и маршрутах передвижения Сил обороны Украины, а также расположение блокпостов, инженерных укреплений и складов вооружения на Киевщине.
Полученные данные представители рф использовали для нанесения новых ударов по украинским позициям.
Также напоминается, что противоправные действия осужденного разоблачили в начале 2023 года.
Приговора суда он ждал под стражей. В суде свою вину предатель не признал.
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