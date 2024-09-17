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15 лет тюрьмы получил предатель из "Укроборонпрома", работавший на врага. ФОТО

По публичному обвинению прокуроров Винницкой областной прокуратуры бывший сотрудник ГК "Укроборонпром" признан виновным в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Приговор суда

Как отмечается, ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения задержаны более 50 агентов РФ, которые выдавали себя за общественных активистов и призывали к госперевороту в Украине, - СБУ

Что установило следствие?

Прокуроры в суде доказали, что в 2022 году сотрудник предприятия оборонного комплекса перешел на сторону врага для выполнения задания спецслужб РФ по сбору и передаче им детализированных сведений военного характера.

зрадник з укроборонпрому
зрадник з укроборонпрому

"Во время обороны Киевщины, весной 2022 года, осужденный передал куратору - посреднику министерства обороны РФ - информацию о результатах ракетных и артиллерийских обстрелов столицы и прилегающих территорий.

После ракетных ударов по жилым домам киевлян мужчина прислал фотографии с места поражения, изображения поврежденных конструкций с точным адресом и фрагментов боеприпасов, которыми был нанесен удар", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Шпионил за Силами обороны

Кроме того, он неоднократно сообщал врагу подробные сведения о позициях, численности и маршрутах передвижения Сил обороны Украины, а также расположение блокпостов, инженерных укреплений и складов вооружения на Киевщине.

Полученные данные представители рф использовали для нанесения новых ударов по украинским позициям.

Также напоминается, что противоправные действия осужденного разоблачили в начале 2023 года.

Приговора суда он ждал под стражей. В суде свою вину предатель не признал.

Автор: 

приговор (1216) Укроборонпром (1238) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+6
А для чого іпальник запікселили? Вже ж є вирок суду і суд признав його злочинцем. Чи бояться, що кацапи взнають свого агента? Так вони й так вже знають...
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17.09.2024 16:52
+5
А коли Зєд'єрмаки до буцегарні попадуть?!
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17.09.2024 17:05
+4
Краще розстріляти або на гіляку,буде дешевше та користі набагато більше.
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17.09.2024 16:47
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Правила форума Совет форумчан
Офіс нєвєзєнія, абсолютно вєсь, вєсь покритий зєлєнью в Українє єсть, ждьом когда посадят всєх.... офіс нєвєзєнія в Українє єсть
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17.09.2024 16:29 Ответить
Всі зрадники , всі ніточки тягнуться до зелених гнид, чи навпаки від зелених гнид.
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17.09.2024 16:33 Ответить
За вироком якого суду? Уточніть де можна почитати вирок?
лілі-путіна та белово-малофееву за рішенням Гаазького судді - це відомий факт... Ви це маєте на увазі?
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17.09.2024 16:35 Ответить
За вироком суду народа, або лінча, до цього поступово іде.
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17.09.2024 16:38 Ответить
Якого конкретно народу? Що про це кажуть в Німеччині?
Суд лінча? пропонуєте знову ловити нєгрів? Де ловити? Кому ловити?
Що ви все загадками говорите - давайте конкретику...
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17.09.2024 16:48 Ответить
Так приїжджайте до нас, будете головою суду Лінча та вождем сметунів, у них вакансія вакантна.
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17.09.2024 16:50 Ответить
Добродію - ви помилилися адресою - лінчуйте своїх "чорних" в своїі москві самі якось
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19.09.2024 14:25 Ответить
в реєстрі судових рішень. між іншим, що визнали винним, то можна рожу не блюрити і хамільйо писати, хіба вирок ще не набрав законної сили.
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19.09.2024 07:35 Ответить
Федотов Сергій Володимирович
https://reyestr.court.gov.ua/Review/121596795
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19.09.2024 07:38 Ответить
Краще розстріляти або на гіляку,буде дешевше та користі набагато більше.
показать весь комментарий
17.09.2024 16:47 Ответить
А для чого іпальник запікселили? Вже ж є вирок суду і суд признав його злочинцем. Чи бояться, що кацапи взнають свого агента? Так вони й так вже знають...
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17.09.2024 16:52 Ответить
А коли Зєд'єрмаки до буцегарні попадуть?!
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17.09.2024 17:05 Ответить
Сподіваюсь, осінтери мають дані архівів всіх ватних шабашів ?
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17.09.2024 17:39 Ответить
 
 