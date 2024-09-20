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Під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови: Заочно засуджено до 11 років поплічника Кадирова Мартинова, - СБУ. ФОТО

СБУ і Нацполіція зібрали доказову базу на воєнного злочинця РФ, який причетний до масових катувань цивільного населення під час боїв за Київ. Його заочно засуджено до тюремного ув’язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про Данііла Мартинова – ексзаступника начальника управління Росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова.

Пособник Кадирова Данііл Мартинов

Читайте: 14 років в’язниці отримав ватажок терористів із угруповання "Призрак", який допомагав РФ захоплювати Луганщину, - СБУ

Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Суд призначив Мартинову 11 років позбавлення волі.

Так, у березні 2022 року зловмисник командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Він особисто керував окупаційними загонами "кадирівців", які взяли в заручники 500 осіб, серед яких діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та місцеві жителі.

Крім того, Мартинов віддав наказ замінувати підходи до інтернату, перетворивши цивільну споруду на вогневу позицію окупантів. Одночасно ворог розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню – "Град", з яких обстрілювали прилеглі селища.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплені у полон на Курщині росіяни про кадирівців: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВIДЕО

Повідомляється, що під час звільнення громади залишки кадирівського загону разом з ватажком втекли до РФ, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку.

Суд визнав Мартинова винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням). Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.

Також дивіться: Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) вирок (1078) СБУ (12846)


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Топ коментарі
+6
В нас зелена ОПа всю Україну в заручниках тримає.
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20.09.2024 14:45
+5
Залишилось ще тільки заочно перемогти рашку, але думаю то вже не за горами...
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20.09.2024 14:33
+4
Для таких має бути один вирок - куля в лоб і свинячий хвіст в писок...
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20.09.2024 14:50
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Це той Мартинов, який ще під час чеченських воєн воював проти Чечні...
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20.09.2024 14:31 Відповісти
Залишилось ще тільки заочно перемогти рашку, але думаю то вже не за горами...
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Півень. Євнух Дона Диркіна
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20.09.2024 14:40 Відповісти
В нас зелена ОПа всю Україну в заручниках тримає.
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20.09.2024 14:45 Відповісти
ПРавильно треба писати "опозажОПУ"
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20.09.2024 17:46 Відповісти
Для таких має бути один вирок - куля в лоб і свинячий хвіст в писок...
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20.09.2024 14:50 Відповісти
Ківа, десь нервово гризе нігті…
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20.09.2024 14:56 Відповісти
Що спільного між «слугами народу», які повтікали за кордон і кацапськими терористами?
- вони шкодять Україні, а кримінальні справи на них відкривають після того як вони тікають за кордон.
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20.09.2024 15:44 Відповісти
Ківа проти нього немовля, ***** його, а не його ?!!!! Що за ***** мальюк?!!!!
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20.09.2024 16:10 Відповісти
То це його вбивав татаров?
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20.09.2024 16:12 Відповісти
вбивав, вбивав , але БК закінчився.....
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20.09.2024 16:40 Відповісти
А тих чуваків,які в перший же день здали цих заручників русні,під розмови про весняні шашлики і спокій інвестора Бєні,чого не судите? Їх можна судити очно,вони всі в Києві і послами в Лондоні сидять....
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20.09.2024 16:53 Відповісти
 
 