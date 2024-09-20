Під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови: Заочно засуджено до 11 років поплічника Кадирова Мартинова, - СБУ. ФОТО

СБУ і Нацполіція зібрали доказову базу на воєнного злочинця РФ, який причетний до масових катувань цивільного населення під час боїв за Київ. Його заочно засуджено до тюремного ув’язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про Данііла Мартинова – ексзаступника начальника управління Росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова.

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Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Суд призначив Мартинову 11 років позбавлення волі.

Так, у березні 2022 року зловмисник командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Він особисто керував окупаційними загонами "кадирівців", які взяли в заручники 500 осіб, серед яких діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та місцеві жителі.

Крім того, Мартинов віддав наказ замінувати підходи до інтернату, перетворивши цивільну споруду на вогневу позицію окупантів. Одночасно ворог розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню – "Град", з яких обстрілювали прилеглі селища.

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Повідомляється, що під час звільнення громади залишки кадирівського загону разом з ватажком втекли до РФ, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку.

Суд визнав Мартинова винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням). Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.

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