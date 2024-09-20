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Во время боев за Киев держал в заложниках почти 500 пациентов медучреждения: Заочно приговорен к 11 годам приспешник Кадырова Мартынов, - СБУ. ФОТО

СБУ и Нацполиция собрали доказательную базу на военного преступника РФ, причастного к массовым пыткам гражданского населения во время боев за Киев. Он заочно приговорен к тюремному заключению.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о Данииле Мартынове - экс-заместителе начальника управления Росгвардии по Чеченской республике, который входит в ближайшее окружение Кадырова.

Пособник Кадирова Данііл Мартинов

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Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого). Суд назначил Мартынову 11 лет лишения свободы.

Так, в марте 2022 года злоумышленник командовал захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Он лично руководил оккупационными отрядами "кадыровцев", которые взяли в заложники 500 человек, среди которых дети, тяжелобольные пациенты медучреждения, персонал и местные жители.

Кроме того, Мартынов отдал приказ заминировать подходы к интернату, превратив гражданское сооружение в огневую позицию оккупантов. Одновременно враг разместил на территории медучреждения самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня - "Град", из которых обстреливали близлежащие поселки.

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Сообщается, что при освобождении громады остатки кадыровского отряда вместе с главарем бежали в РФ, бросив на поле боя раненых боевиков и военную технику.

Суд признал Мартынова виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением). Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания осужденного.

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Автор: 

Кадыров Рамзан (801) приговор (1224) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+6
В нас зелена ОПа всю Україну в заручниках тримає.
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20.09.2024 14:45
+5
Залишилось ще тільки заочно перемогти рашку, але думаю то вже не за горами...
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20.09.2024 14:33
+4
Для таких має бути один вирок - куля в лоб і свинячий хвіст в писок...
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20.09.2024 14:50
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Це той Мартинов, який ще під час чеченських воєн воював проти Чечні...
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20.09.2024 14:31 Ответить
Залишилось ще тільки заочно перемогти рашку, але думаю то вже не за горами...
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20.09.2024 14:33 Ответить
Півень. Євнух Дона Диркіна
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20.09.2024 14:40 Ответить
В нас зелена ОПа всю Україну в заручниках тримає.
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20.09.2024 14:45 Ответить
ПРавильно треба писати "опозажОПУ"
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20.09.2024 17:46 Ответить
Для таких має бути один вирок - куля в лоб і свинячий хвіст в писок...
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20.09.2024 14:50 Ответить
Ківа, десь нервово гризе нігті…
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20.09.2024 14:56 Ответить
Що спільного між «слугами народу», які повтікали за кордон і кацапськими терористами?
- вони шкодять Україні, а кримінальні справи на них відкривають після того як вони тікають за кордон.
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20.09.2024 15:44 Ответить
Ківа проти нього немовля, ***** його, а не його ?!!!! Що за ***** мальюк?!!!!
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20.09.2024 16:10 Ответить
То це його вбивав татаров?
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20.09.2024 16:12 Ответить
вбивав, вбивав , але БК закінчився.....
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20.09.2024 16:40 Ответить
А тих чуваків,які в перший же день здали цих заручників русні,під розмови про весняні шашлики і спокій інвестора Бєні,чого не судите? Їх можна судити очно,вони всі в Києві і послами в Лондоні сидять....
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20.09.2024 16:53 Ответить
 
 