Во время боев за Киев держал в заложниках почти 500 пациентов медучреждения: Заочно приговорен к 11 годам приспешник Кадырова Мартынов, - СБУ. ФОТО

СБУ и Нацполиция собрали доказательную базу на военного преступника РФ, причастного к массовым пыткам гражданского населения во время боев за Киев. Он заочно приговорен к тюремному заключению.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о Данииле Мартынове - экс-заместителе начальника управления Росгвардии по Чеченской республике, который входит в ближайшее окружение Кадырова.

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Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого). Суд назначил Мартынову 11 лет лишения свободы.

Так, в марте 2022 года злоумышленник командовал захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Он лично руководил оккупационными отрядами "кадыровцев", которые взяли в заложники 500 человек, среди которых дети, тяжелобольные пациенты медучреждения, персонал и местные жители.

Кроме того, Мартынов отдал приказ заминировать подходы к интернату, превратив гражданское сооружение в огневую позицию оккупантов. Одновременно враг разместил на территории медучреждения самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня - "Град", из которых обстреливали близлежащие поселки.

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Сообщается, что при освобождении громады остатки кадыровского отряда вместе с главарем бежали в РФ, бросив на поле боя раненых боевиков и военную технику.

Суд признал Мартынова виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением). Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания осужденного.

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