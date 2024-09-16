Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов о кадыровцах в плену ВСУ: "Оставьте их себе, они нам не нужны". ВИДЕО
Командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что РФ не собирается вызволять из плена уроженцев Чечни, которые сдались во время наступления Сил обороны Украины в Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Алаудинов призвал их "сделать все, чтобы их убили".
По его словам, помогают только тем землякам, которые были захвачены в плен из-за тяжелого ранения.
Те же, кто сдался без сопротивления, по мнению командира "Ахмата", "не заслуживают жизни".
"Украинцы, оставьте их себе, они нам не нужны. Для меня абсолютно не имеет значения, что вы с ними сделаете", - сказал Алаудинов.
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+25 Diesel_Sasha
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Якщо ні - мінятимуть тихцем.
(с) Ахмед Халідович Закаєв, Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія
А вони вже дали би їм раду.
Так ви там на кацапії всі - контужені . Бо лише контуженим можуть примаритися в Україні нацисти і фошизьди ,, і лише контужені підуть в чужу країну вбивати людей , які їм нічого поганого не зробили .
Збройні сили Чеченської Республіки Ічкерія.
Так чого, можем де кого і оставити.
Навіть не можуть по чесному признати, що вони агресори і всі їх дії цим продиктовані.
Оправдовують себе якоюсь там боротьбою з країною під фашистськими, а от зараз під гомосексуальними прапорами...
Скільки гівна ще в тих бошках...
В чем смысл видео Лапти про похождения кадыровцев в Анапе тогда? Ты ж воюешь, за то, чтобы тебя "чуркой" называли, и из аула своего не выезжал - это и является победой в "священной войне" Лапти!
Тепер годуй їх...
значит должен бить убой его Авец. Все харашо! ПУкин рад, Кадиров тоже.
Аллах Акбар - он забирает лучших в рай. Потрібно прискорити потужності процесу на 1000%.
Чиченці, я готовий 100 зелених підкинути за цю свиню хрюхрю алаудіновну,думаю що ще може багато хто накинути.
Не зівайте,є шанс продати старі Лапті Аладіна дорого,воно стільки не коштує))