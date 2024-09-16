Командир спецназу "Ахмат" Алаудінов про кадирівців у полоні ЗСУ: "Залиште їх собі, вони нам не потрібні". ВIДЕО
Командир підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що РФ не збирається визволяти з полону уродженців Чечні, які здалися під час наступу Сил оборони України в Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Алаудінов закликав їх "зробити все, щоб їх убили".
За його словами, допомагають лише тим землякам, яких було захоплено в полон через тяжке поранення.
Ті ж, хто здався без опору, на думку командира "Ахмата", "не заслуговують на життя".
"Українці, залиште їх собі, вони нам не потрібні. Для мене абсолютно не має значення, що ви з ними зробите", - сказав Алаудінов.
Топ коментарі
+25 Diesel_Sasha
показати весь коментар16.09.2024 09:42
+25 A. ExcelUA
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+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.09.2024 09:44
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Якщо ні - мінятимуть тихцем.
(с) Ахмед Халідович Закаєв, Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія
А вони вже дали би їм раду.
Так ви там на кацапії всі - контужені . Бо лише контуженим можуть примаритися в Україні нацисти і фошизьди ,, і лише контужені підуть в чужу країну вбивати людей , які їм нічого поганого не зробили .
Збройні сили Чеченської Республіки Ічкерія.
Так чого, можем де кого і оставити.
Навіть не можуть по чесному признати, що вони агресори і всі їх дії цим продиктовані.
Оправдовують себе якоюсь там боротьбою з країною під фашистськими, а от зараз під гомосексуальними прапорами...
Скільки гівна ще в тих бошках...
В чем смысл видео Лапти про похождения кадыровцев в Анапе тогда? Ты ж воюешь, за то, чтобы тебя "чуркой" называли, и из аула своего не выезжал - это и является победой в "священной войне" Лапти!
Тепер годуй їх...
значит должен бить убой его Авец. Все харашо! ПУкин рад, Кадиров тоже.
Аллах Акбар - он забирает лучших в рай. Потрібно прискорити потужності процесу на 1000%.
Чиченці, я готовий 100 зелених підкинути за цю свиню хрюхрю алаудіновну,думаю що ще може багато хто накинути.
Не зівайте,є шанс продати старі Лапті Аладіна дорого,воно стільки не коштує))