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Командир спецназу "Ахмат" Алаудінов про кадирівців у полоні ЗСУ: "Залиште їх собі, вони нам не потрібні". ВIДЕО

Командир підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що РФ не збирається визволяти з полону уродженців Чечні, які здалися під час наступу Сил оборони України в Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Алаудінов закликав їх "зробити все, щоб їх убили".

За його словами, допомагають лише тим землякам, яких було захоплено в полон через тяжке поранення.

Ті ж, хто здався без опору, на думку командира "Ахмата", "не заслуговують на життя".

"Українці, залиште їх собі, вони нам не потрібні. Для мене абсолютно не має значення, що ви з ними зробите", - сказав Алаудінов.

Читайте: Росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат", - ОТУ "Харків"

Автор: 

армія рф (17538) Кадиров Рамзан (528) росія (65394) чеченці (112)


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Топ коментарі
+25
"сваіх ні брасаім"
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16.09.2024 09:42
+25
"Для нас это очень тяжело. Они позорят настоящих чеченцев. Нам стыдно за них. Они себя пытаются идентифицировать как чеченцев: они знают чеченский язык, говорят на чеченском. Но все, что они делают, не имеет ничего общего с чеченским укладом и мировоззрением. Чеченцы исконно знают, кто их враги. Россия - наш враг. Наш общий (с Украиной) враг. Сообща мы его победим"

(с) Ахмед Халідович Закаєв, Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія
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16.09.2024 09:49
+24
лапті аладіна вождь "ахмат-скорасть"с дєвізам "нас нє дагонят"...
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16.09.2024 09:44
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"сваіх ні брасаім"
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16.09.2024 09:42 Відповісти
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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16.09.2024 12:01 Відповісти
Якщо правда, тіктокєри будуть обурені.
Якщо ні - мінятимуть тихцем.
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16.09.2024 09:43 Відповісти
лапті аладіна вождь "ахмат-скорасть"с дєвізам "нас нє дагонят"...
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16.09.2024 09:44 Відповісти
"Для нас это очень тяжело. Они позорят настоящих чеченцев. Нам стыдно за них. Они себя пытаются идентифицировать как чеченцев: они знают чеченский язык, говорят на чеченском. Но все, что они делают, не имеет ничего общего с чеченским укладом и мировоззрением. Чеченцы исконно знают, кто их враги. Россия - наш враг. Наш общий (с Украиной) враг. Сообща мы его победим"

(с) Ахмед Халідович Закаєв, Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія
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16.09.2024 09:49 Відповісти
Так і у нас є манкурти, які чудово знають мову, і нею ж пишуть проти України.
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16.09.2024 10:16 Відповісти
Дуже гарно...а їх жінок та дітей - до гарему місцевого шейху,щоб "пихата" чечня бачила, чого вона здобула разом з рашею ...
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16.09.2024 09:49 Відповісти
Півник кадирівський зовсім збожеволів..
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16.09.2024 09:49 Відповісти
Чого це він за всю рашу росписався?
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16.09.2024 09:51 Відповісти
В зоопарк їх!
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16.09.2024 09:55 Відповісти
А що їх перед обміном здором натирають?😂
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16.09.2024 09:58 Відповісти
А я що казав(((Ноги козограям прострілити при захопленні і тоді міняти(А тепер годуй цих неандертальців((
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16.09.2024 09:59 Відповісти
просто феєрічний довбойоб! ваші грязножопі лахматівці ніколи не потрапляли в полон тільки тому, що НІКОЛИ не воювали.. А у тік-токах у полон не беруть.
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16.09.2024 10:03 Відповісти
Віддати їх у розпорядження батальйону імені Шейха Мансура...
А вони вже дали би їм раду.
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16.09.2024 10:06 Відповісти
Він дав зрозуміти вівцейобам, якщо українці їх не стратять то кадирівці їх всеодно грохнуть. Ані свАіх нє брАсают!
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16.09.2024 10:17 Відповісти
раби
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16.09.2024 10:26 Відповісти
А родичі в них є? Їм теж байдуже на них? Нехай платять, продамо. А ні - нехай сидять. Доречі, після цих "порад" умови утримання мають бути найсуворішими, як у довічників
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16.09.2024 10:38 Відповісти
Скорее всего там среди пленных в большинстве своем "инородцы" - представмтели других национальностей, просто по контрпакту попали в это подразделение.
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16.09.2024 10:51 Відповісти
Плюс поднимает цену для родственников "за решение вопроса"...
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16.09.2024 10:53 Відповісти
Лапті кажуть - якщо боєць потрапив у полон контужений то я його витягну , а інших ні .
Так ви там на кацапії всі - контужені . Бо лише контуженим можуть примаритися в Україні нацисти і фошизьди ,, і лише контужені підуть в чужу країну вбивати людей , які їм нічого поганого не зробили .
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16.09.2024 11:06 Відповісти

Збройні сили Чеченської Республіки Ічкерія.
Так чого, можем де кого і оставити.
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16.09.2024 11:23 Відповісти
Які ж вони гидотні, ці русняві фашисти - жалюгідні сцикливі істоти.
Навіть не можуть по чесному признати, що вони агресори і всі їх дії цим продиктовані.
Оправдовують себе якоюсь там боротьбою з країною під фашистськими, а от зараз під гомосексуальними прапорами...
Скільки гівна ще в тих бошках...
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16.09.2024 11:24 Відповісти
У Лапти священная война, за рф, где мусульмане, по его же словам, люди второго сорта; а в Китае, основном союзнике, ислам вообще считается болезнью, создаются специальные лагеря для перевоспитания мусульман.
В чем смысл видео Лапти про похождения кадыровцев в Анапе тогда? Ты ж воюешь, за то, чтобы тебя "чуркой" называли, и из аула своего не выезжал - это и является победой в "священной войне" Лапти!
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16.09.2024 11:58 Відповісти
Хто там радів поповненню обмінного фонду завдяки курській піар операції?
Тепер годуй їх...
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16.09.2024 12:32 Відповісти
Таки ПРАВИЛЬНО Таварисч. Герой Расии атпрваил чеченских мужчин на убой,
значит должен бить убой его Авец. Все харашо! ПУкин рад, Кадиров тоже.
Аллах Акбар - он забирает лучших в рай. Потрібно прискорити потужності процесу на 1000%.
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16.09.2024 12:41 Відповісти
Лаптя так витиевато, так получается (с), попросил ВСУ расстреливать плохо бегающих лохматоцев.
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16.09.2024 13:13 Відповісти
ПУТИН ПУСТИЛ ШЕПТУНА !)
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16.09.2024 15:37 Відповісти
Лаптям Аладіну тепер дуже потрібно дати інтервью Золкіну!!!
Чиченці, я готовий 100 зелених підкинути за цю свиню хрюхрю алаудіновну,думаю що ще може багато хто накинути.
Не зівайте,є шанс продати старі Лапті Аладіна дорого,воно стільки не коштує))
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16.09.2024 17:31 Відповісти
Наши и ваши.
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16.09.2024 19:33 Відповісти
гаварящая жопа в берете..
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17.09.2024 12:38 Відповісти
 
 