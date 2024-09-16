Командир спецназу "Ахмат" Алаудінов про кадирівців у полоні ЗСУ: "Залиште їх собі, вони нам не потрібні". ВIДЕО

Командир підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що РФ не збирається визволяти з полону уродженців Чечні, які здалися під час наступу Сил оборони України в Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Алаудінов закликав їх "зробити все, щоб їх убили".

За його словами, допомагають лише тим землякам, яких було захоплено в полон через тяжке поранення.

Ті ж, хто здався без опору, на думку командира "Ахмата", "не заслуговують на життя".

"Українці, залиште їх собі, вони нам не потрібні. Для мене абсолютно не має значення, що ви з ними зробите", - сказав Алаудінов.

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