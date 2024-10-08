РУС
Задержан один из кремлевских идеологов "СВО" против Украины Чистилин, - СБУ. ФОТО

Во время спецоперации, проведенной Службой безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой, задержан Дмитрий Чистилин - кремлевский идеолог вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанный является помощником экс-советника диктатора Владимира Путина Сергея Глазьева, одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

Затримано кремлівського ідеолога Дмитра Чистіліна

Так, в течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для Кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав России.

Оказывая помощь российским спецслужбам, злоумышленник стал автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук передал футболку с автографом аукциону, собирающему средства для оккупантов. ФОТО

Как сообщили в СБУ, также Чистилин принимал активное участие в продвижении интересов Кремля за пределами России. Среди прочего, он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы. Действуя якобы от имени украинской общественности, фигурант участвовал в проведении так называемых "круглых столов" в европейских странах. Во время таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Сообщается, что после участия Чистилина в одном из таких "форумов" он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран.

Также смотрите: 15 лет тюрьмы получил предатель из "Укроборонпрома", работавший на врага. ФОТО

Также отмечается, что Чистилин покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ, однако теперь находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что сейчас продолжается документирование фактов оказания им содействия военной разведке РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России. Чистилину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

задержание (6700) СБУ (20338) государственная измена (1614)
Молдаванам респект.
судячи з тексту інфи - вже давно дає... взяли його, видать, не вчора... і переправили до України давненько вже... скоріш за все, витрусили з нього все, що знав - і таким чином повідомили, "готовий до обміну"
Жирний гусак для обміну.
Затримали, дуже гарно, а ця падля вже в Україні і дає покази?
судячи з тексту інфи - вже давно дає... взяли його, видать, не вчора... і переправили до України давненько вже... скоріш за все, витрусили з нього все, що знав - і таким чином повідомили, "готовий до обміну"
Жирний гусак для обміну.
як на медведчука поміняти азовців
Воно звісно жирне, але тут палка о двох кінцях - якщо воно заговоре, як воно продалося і як його використовувало фсб то це буде дуже гучна медійна подія, та його обмінна вартість впаде до нуля... Питання - на скільки воно важливе ********** і скільки полонених за нього можуть віддати, але хоча б одного вже дуже добре...
Косорила, косоока мокша, яка не має до слов'ян жодного стосунку.
Молдаванам респект.
Його потрібно посадити у щагальну камеру з матьорими, голодними здорованями
та майна в досяжності України в нього нема, щоб щось з користю для бюджету арештувати!
Під@р отримає довічно?
Під час козаччини таких привселюдно на видному місці саджали на палю, щоб усі бачили як скотина стікає кров'ю...
урря!
фсбэшник Елдак поменяет, на 2-3 сепоров с оккупированных территорий как цемаха, или отдаст как вагнеровцев...
Ніяких обмінів!
Хай сидить, що б всякі Соловйов зі скабеєвими не дуже хорохорились.
Медведчука вже міняли, а азовці досі в полоні.
Знову виміняють на якихось мєнтів, що здалися без бою і разом з роками патрулювали атомні станції
Блін, хто набирає цих членкинь для роботи з автокоректором?
Останнім часом ніхрена написати через цей т9 неможливо.
+ Погребинський, монтян, піховшек...
Погребинський в Ізраїлі.
наводку арабам
здається 27 жовтня у Молодові вибори .. московська агентура поперла туди просувати свого кандидата .. гнида думала , що молдовани не посміють його тронуть... .. ...
зараз президентці складно, маю надію, що там не має 73% зебілів: https://lb.ua/world/2024/10/08/638466_prezidentski_vibori_moldovi.html Політичний простір Молдови підходить до фінішу президентських перегонів фактично в стерильному стані: усі впливові олігархи під санкціями Заходу переховуються деінде, проєвропейське поле голе, як бубон, на горизонті лише президентка Мая Санду та її партія «Дія та солідарність».
"Батраче"! Скільки зараз платить Подоляк за один "висер" проти Порошенка? На пиво вистачає, чи треба з десяток написать - щоб "пляхан" і пачку цигарок узять на вечір?
Зато там 49% а може і більше кончених ватанів...які хочуть щоб про них розповідали анекдоти...саме тому і не ліквідують гадюшник пмр..бо тоді до цих 49% добавиться ще купа совкодрочерів...яких підербюргери приведуть до виборчих урн ...
20 жовтня 2024 року в Молдові вибори президента та одночасно проведення референдуму про згоду на вступ до ЄС. Рашистська агентура почала завзято відпрацьовувати свої срібними. Московський патріархат попереду всіх зі страшними історіями про те як після вступу в ЄС всі молдавани обовʼязково стануть геями та лесбіянками, тому Молдову спасуть тільки скрепи сруського міра.
Своевременная зачистка орка Чистилина:

Мордор активно готовит массированоне наглое вмешательство в молдовские выборы.
Чи знайшли пляшку відповідного розміру?
Пачістіть чистіліну печінку та рило.
Чистілін вже проходить українське ЧИСТІЛІЩЕ? Пора.
на кол ******!
На скільки "азовців" потягне цей боров?
"Чистілін залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення".
Тобто майже десять років з початку війни, а війна у нас з 2014-го року, один "з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей" нормально собі так мешкав в Україні?
Надеюсь, что его допрос был допросом третьей степени. Теперь менять его на Азовцев, пока он ещё живой более-менее.
Міняти тільки після лоботомії!
І це після судді чауса. Молдові респект.
Редактори, нагадую, іноземні імена можна і потрібно транслітерувати, а не перетворювати в українські.

ДМІТРІЙ ЧІСТІЛІН.
ВЛАДІМІР ПУТІН
СЄРГЄЙ ГЛАЗ'ЄВ
Іван Байден.
Де ж вас, забанені в гуглі, знаходять?!?

Якщо вам захотілося перетворити ім'я Джо Байдена на український манер, то вам треба було б знати, що повне його ім'я - Джозеф. Український аналог цього біблейського імені - Йосип.

А "Іван" - це аналог імені Джон. І походить це ім'я від біблейського Йоханан (Ягве).
Добре. Най буде Йосип Байден.
Йо Байден
к стенке его...
Єрмачина поміняє на парочку таксистів, яких фсб скоро схоплять на окупованих, як буде замовлення.
Або вже схопили і інструктують як після обміну правильно вести в Україні агентурну діяльність
З волжських племен цей фрукт. Як і Глазьев Сірожа. До 17 року їх кликали вотяками. Отєц родной русскаго мірка камєнная задніца Молотов у 20 році навіть автономію їм придумав і так назвав Вотская автономная область в складі РСФСР. А в 30 році поділив на мокшу,єрзю,ханти і манси і т,д. Нещодавно лапті вибирали свою міс. Скрєпоносці вазмутілісь. Чувашку вибрали міс Лаптєланду-2024. А срєпи вимагають словянських кровей. А таких німа.
між "затримали" і "знищили" є невеличка різниця. Тільки знищивши це зло - можна буде жити спокійно. А те, що їх сотнями затримують, а поті треба охороняти, кормити і т.п.- від цього нікому не легше.
Угрозу о пожизненном сроке в жизнь!!!
