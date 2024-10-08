Задержан один из кремлевских идеологов "СВО" против Украины Чистилин, - СБУ. ФОТО
Во время спецоперации, проведенной Службой безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой, задержан Дмитрий Чистилин - кремлевский идеолог вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, задержанный является помощником экс-советника диктатора Владимира Путина Сергея Глазьева, одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.
Так, в течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для Кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав России.
Оказывая помощь российским спецслужбам, злоумышленник стал автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины.
Как сообщили в СБУ, также Чистилин принимал активное участие в продвижении интересов Кремля за пределами России. Среди прочего, он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы. Действуя якобы от имени украинской общественности, фигурант участвовал в проведении так называемых "круглых столов" в европейских странах. Во время таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.
Сообщается, что после участия Чистилина в одном из таких "форумов" он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран.
Также отмечается, что Чистилин покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ, однако теперь находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В СБУ добавили, что сейчас продолжается документирование фактов оказания им содействия военной разведке РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России. Чистилину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Хай сидить, що б всякі Соловйов зі скабеєвими не дуже хорохорились.
Медведчука вже міняли, а азовці досі в полоні.
Знову виміняють на якихось мєнтів, що здалися без бою і разом з роками патрулювали атомні станції
Останнім часом ніхрена написати через цей т9 неможливо.
Мордор активно готовит массированоне наглое вмешательство в молдовские выборы.
Тобто майже десять років з початку війни, а війна у нас з 2014-го року, один "з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей" нормально собі так мешкав в Україні?
ДМІТРІЙ ЧІСТІЛІН.
ВЛАДІМІР ПУТІН
СЄРГЄЙ ГЛАЗ'ЄВ
Якщо вам захотілося перетворити ім'я Джо Байдена на український манер, то вам треба було б знати, що повне його ім'я - Джозеф. Український аналог цього біблейського імені - Йосип.
А "Іван" - це аналог імені Джон. І походить це ім'я від біблейського Йоханан (Ягве).
Або вже схопили і інструктують як після обміну правильно вести в Україні агентурну діяльність