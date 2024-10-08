Задержан один из кремлевских идеологов "СВО" против Украины Чистилин, - СБУ. ФОТО

Во время спецоперации, проведенной Службой безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой, задержан Дмитрий Чистилин - кремлевский идеолог вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанный является помощником экс-советника диктатора Владимира Путина Сергея Глазьева, одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

Так, в течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для Кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав России.

Оказывая помощь российским спецслужбам, злоумышленник стал автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины.

Как сообщили в СБУ, также Чистилин принимал активное участие в продвижении интересов Кремля за пределами России. Среди прочего, он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы. Действуя якобы от имени украинской общественности, фигурант участвовал в проведении так называемых "круглых столов" в европейских странах. Во время таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Сообщается, что после участия Чистилина в одном из таких "форумов" он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран.

Также отмечается, что Чистилин покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ, однако теперь находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что сейчас продолжается документирование фактов оказания им содействия военной разведке РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России. Чистилину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.