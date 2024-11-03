Оккупант горит заживо после атаки дрона-камикадзе на вражескую БМП на Кураховском направлении. ВИДЕО
На Кураховском направлении фронта бойцы роты ударных БпАк 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады "PERUN GROUP" уничтожили вражескую БМП вместе с личным составом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+23 krot_lub
показать весь комментарий03.11.2024 15:16 Ответить Ссылка
+21 ALEX SUROVV #593022
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+19 sulima ivan
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подумати.
що він тут робить?
типа парус одинокий,
что ищет он в краю далеком?
что кинул он в краю родном???
Вуглик! Згорів на роботі!
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Хай знає сволота, що це - тільки репетиція, справжнє полум'я у кабзонарії...
- ду - ду - ду,
Насралла горит в аду;
русский ванька из под танка
- я к тебе сейчас приду...
(трохи доповнена ізраїльська пісенька)