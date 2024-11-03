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Кошка питается телом российского захватчика

Брошенные на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой кошка грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 68 ОЕБр метко атакуют с неба двух российских захватчиков на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) животные (937)


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Топ комментарии
+19
Для спортивного кота щурі - звичайна, повсякденна їжа.
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03.11.2024 13:14 Ответить
+18
Мабуть ім'я кацапа ,,felix' !
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03.11.2024 13:11 Ответить
+18
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03.11.2024 13:41 Ответить
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Мабуть ім'я кацапа ,,felix' !
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03.11.2024 13:11 Ответить
о! дякую. Треба піти дати коту їсти.
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03.11.2024 13:11 Ответить
А ви де ''москалятину'' тримаєте?
В холодильнику, морозильнику, можливо в півниці?
І в якому стані: засолену, мариновану, копчену чи може варену?
Поділіться досвідом.
І ще які частини кацапа коти найбільше ''*******''?
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03.11.2024 14:00 Ответить
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03.11.2024 14:08 Ответить
Я в горлі затримав слова...
Щоб не блюванути...

Поросяча полова...
Для їбанутих...
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03.11.2024 14:54 Ответить
в пакетиках тримаю, на дверцятах холодильника. Я хєрйогознає з чого "Віскас" робить той корм - пишуть "ягня". Але все може бути, бо з індички та курки мій кіт їсти не хоче. Він у мене націоналіст, тому може щось відчуває.
А у сіряку коти особливо не перебирають - що вибух подав, те і їдять, чи почеревину, чи оковалок, чи лопатку... Відосів з коптерів повно.
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03.11.2024 14:27 Ответить
можливо в півниці?
*******
"Півниця", - це щось із півнями пов'язано? )))
На Закарпатті кажуть "пи́вниця" (від слова "пи́во"), - напівпідвал під хатою (яку там називають "хижа"). Часто в пи́вниці тримають вино в бочках.

Колись гостював у кума на Закарпатті. Він тоді жив у приймах (тесть, теща і т.д.). Так його тесть щоранку, ледве я продирав очі, відразу запрошував мене, - "пой в пи́вницю" ("пішли в пи́вницю"). Наливав по стакану домашнього вина, і тільки після цього можна було йти снідати.
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03.11.2024 15:41 Ответить
Півниця - давнє українське слово - похідне від слова - Північ.
Півницями - українці називали холодні підсобні приміщення, в яких зберігали продукти (синоніми - підвал, комора, льох).
Півницями - називали, тому що їх розташовували на північній холодній стороні для кращого зберігання продуктів.
Найбільш поширений цей термін на Галичині.
В зв'язку з тим, що в півницях також зберігали домашні алкогольні напої в деяких місцевостях назва дещо змінилась з часом - на пивницю.
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03.11.2024 19:31 Ответить
Пишуть, що "півниця" кажуть тільки на Франківщині. І це місцевий варіант слова "пивниця".
Про етимологію від "півночі", - це якась народна версія. Так часто буває, коли придумують за співзвуччям історію походження якоїсь назви, або слова.

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03.11.2024 19:58 Ответить
З наведеного вами матеріалу:
Так можуть писати лише жертви ''совєцької псевдонауки''.
Ніякої ''Франківщини'' в природі не існує - її придумали совєцькі комуно-окупанти, а є Галичина (Львівська, Франківська, майже вся Тернопільська області). Північ Тернопільської області - то частина Волині.
Про ''Прикарпатський діалект'' - взагалі дурість - наведену вами статтю писали ліниві студенти ''недоучки'', яким викладали ''великі спеціалісти совєцького українського язика'' за методичками придуманими в окупованому Харкові між 1 і 2 світовими війнами.
Термін Півниця масово поширений на усій території Галичини (в тому числі і серед українців польської частини Галичини). Значне поширення також цей термін має на західному Поділлі (більшість Хмельницької області, частково Вінницької) та Буковині (Чернівецька область). Значно менше поширення на Волині (Волинська та Рівненська області, частково Тернопільська, Хмельницька та Житомирська). Строкато гібридне поширення на Закарпатті - частково ''півниця'', частково ''пивниця''.
П.С.: Ґуґл та інтернет - класна штука, але вже пора звикнути, що переважна більшість матеріалів там відверте ''сміття'', яке потрібно фільтрувати.
Бажаю Вам успіхів.
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03.11.2024 21:17 Ответить
Можливо й так. Це дискусія для професійних філологів, яким я не є.
Всього найкращого.
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03.11.2024 21:26 Ответить
Кацапсятиною?
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03.11.2024 14:09 Ответить
230 гривень за кіло. Впевнений, що кацапсятина стількі не коштує, тому підозрюю, що корм всеж таки із свійських тварин.
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03.11.2024 14:35 Ответить
А то поночi котик вухо вiдгризе?
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03.11.2024 15:41 Ответить
він балуваний - хрящі не їсть.
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03.11.2024 15:49 Ответить
За ******** господарем можно бути балуваним...☺️😺
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04.11.2024 07:48 Ответить
просто виконую свій договір. Коли його брав додому, то домовися, що я його годую віскасом, і ніколи на нього не кричу, а за те він мене ніколи не кусає. Поки що укладений договір виконується.
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04.11.2024 12:25 Ответить
Це добре...😻 А я бiльше люблю собак...
Хоч яка рiзниця-люба животинка прекрасна!🐶
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04.11.2024 14:37 Ответить
собакени у більшості гучні і метушливі. Це не моє.
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04.11.2024 14:45 Ответить
Коли дивлюся котикiв в ТiкТоцi, то вони такi милi створiння, Але мое сердце належать.🐶 Вони нiколи не зрадять i ******* свою людину, а😸 прив'язанi до Хати де вони живуть. Бажаю вашому котику спокiйного та ситого житья! Бо тваринки, як i люди потерпають вiд ворога...🥺😢 Моя подруга живе в приватному секторi i знае багато icторiй коли котики та 🐶 вмирають вiд стресу... А одну кицюню паралiзоволо пiсля масированого обстрiла ракетами та шахедами...😢 Страдают люди, тваринки, земля... Але все колись закiнуеться, будемо сподiватись на краще.😺🐶
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04.11.2024 23:40 Ответить
Виплюнь каку!
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03.11.2024 13:12 Ответить
хай їсть. Кіт повинен вижити, і дочекатись наших.
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03.11.2024 13:15 Ответить
Кіт не буде несвіже їсти. Не отруїться. Це нормально для них м'ясо сире їсти.
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03.11.2024 13:19 Ответить
сухого корму там зараз нема, тому вимушені йти у сіру зону за вологим.
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03.11.2024 13:33 Ответить
Трохи протухне і стане смаколиком для сімейства псових
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03.11.2024 13:56 Ответить
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03.11.2024 13:14 Ответить
Для спортивного кота щурі - звичайна, повсякденна їжа.
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03.11.2024 13:14 Ответить
А що їм ще робити? Повертаються до природних звичок. Чомусь як леви і тигри теж саме роблять з парнокопитними і навіть не гребують слоненятами закусити якщо вдасться у дикій природі це нормально, а коли коти, які з цього ж виду тварин, то люди здивовані: як так Барсік такий милий був, а тепер трупи їсть!
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03.11.2024 13:15 Ответить
Їсти м'ясо - це природня звичка звіра.
У звіра немає інтелекту і йому все одно чиє м'ясо.
Як це "повертаються до природних звичок"? А до того вони НЕ їли м'са, а жили за Божим Духом?
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03.11.2024 13:38 Ответить
А чо трупи? Може кіт москаля сам загриз і їсть москалика поки той ще теплий
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03.11.2024 14:04 Ответить
++++
Правда? Пойду ща перед Герой извиняться. Может он забыл? А коты сильно злопамятный?
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03.11.2024 14:11 Ответить
Героя коту!
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03.11.2024 14:32 Ответить
Прогоніть кицьку і дайте нормального корму. Бо то гидота отруйна.
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03.11.2024 13:23 Ответить
Кіт-рашоїд.
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03.11.2024 13:24 Ответить
Собаки корейців чекають?
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03.11.2024 13:26 Ответить
хатіко по-півне-корейські - собака-чекака
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03.11.2024 13:41 Ответить
Їсть білу Ладу. Смачного.
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03.11.2024 13:31 Ответить
Головне, щоб кацапсятиною не отруївся! А так - смачного, кицюня!
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03.11.2024 13:35 Ответить
Шкода котика, раз вимушений їсти орчі хляки
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03.11.2024 13:36 Ответить
Кішка і свино-собака. Чому 18+ ?
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03.11.2024 13:40 Ответить
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03.11.2024 13:41 Ответить
Ета какая то котокацапофобія.
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03.11.2024 13:49 Ответить
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03.11.2024 13:54 Ответить
У вас кот мародёр?
Или бредни кацапов об австрийском генштабе правда?
У кота:
1. Американские военные ботинки.
2. Австрийские подсумки для патронов.
3. На пряжке герб плохо видно. Если перекрещенные винтовки это РККА, если мечи, это герб?? Саксонии.
Очень, знаете ли, подозрительный котик.
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03.11.2024 14:27 Ответить
Руки геть від наших котиків! Може підозри про прокацаплених дописувачів на Цензорі ближчі до істини?
1.Амуніцію в Україну постачає і Австрія і США.
2. На гербі Саксонії мечів немає. То Ви, звісно ненавмисне, сплутали з клеймомі саксонської порцеляни.
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03.11.2024 15:16 Ответить
Дорофєєв,ти тупий як і решта кацапів,це ШІ намалював що захотів!!!!
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03.11.2024 16:08 Ответить
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03.11.2024 16:14 Ответить
Влаштували тут м'ясо-добрівний комбінат з кацапської сировини, ось вам ї СВО.
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03.11.2024 13:54 Ответить
Жене орка сообщат, что её Ванька в кишке кошки, а в гроб могут положить только пару ее какашек..
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03.11.2024 13:59 Ответить
А як кацапська баба приху.....ет, коли їй скажуть що чоловіка зйів кіт
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03.11.2024 14:31 Ответить
Украiнський кiт...
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03.11.2024 15:50 Ответить
Исправляю.
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Твоего Ваньку съел украинский кит.
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03.11.2024 16:04 Ответить
Собаки чекають на делікатес з чучхє.
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03.11.2024 14:01 Ответить
Вот і доказатєльства боєвих котов-русофобов із амєріканскіх біолабараторій
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03.11.2024 14:02 Ответить
Русиш Иван .
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03.11.2024 14:24 Ответить
ярема,щоб тебе коти зжерли...свинособака ..
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03.11.2024 14:46 Ответить
Чого ти скиглиш,падла свинособача..
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04.11.2024 09:20 Ответить
Чому покинутий? Це співробітник ГУРу - виконав завдання та маскує залишки...
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03.11.2024 16:32 Ответить
Бідні тваринки. Якого лайна не приходиться їсти - війна, бл...ть.
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03.11.2024 17:01 Ответить
Ладно собаки но коты, мои кошки такую ***** есть не стали бы
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03.11.2024 18:33 Ответить
.. вони у Вас арабню смакувати будуть!! Халяльні Ваші коти...!!!
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03.11.2024 19:49 Ответить
Жах какой! Разве можно такое допускать, и еще кино снимать? Она же отравиться может!.
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03.11.2024 19:17 Ответить
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04.11.2024 09:03 Ответить
 
 