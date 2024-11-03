Кошка питается телом российского захватчика

Брошенные на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой кошка грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

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