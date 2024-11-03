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Кішка харчується тілом російського загарбника. ВIДЕО 18+

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому кішка гризе тіло ліквідованого окупанта на полі бою.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Бійці 68 ОЄБр влучно атакують з неба двох російських загарбників на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) тварини (471)


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Топ коментарі
+19
Для спортивного кота щурі - звичайна, повсякденна їжа.
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03.11.2024 13:14 Відповісти
+18
Мабуть ім'я кацапа ,,felix' !
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03.11.2024 13:11 Відповісти
+18
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03.11.2024 13:41 Відповісти
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Мабуть ім'я кацапа ,,felix' !
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03.11.2024 13:11 Відповісти
о! дякую. Треба піти дати коту їсти.
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03.11.2024 13:11 Відповісти
А ви де ''москалятину'' тримаєте?
В холодильнику, морозильнику, можливо в півниці?
І в якому стані: засолену, мариновану, копчену чи може варену?
Поділіться досвідом.
І ще які частини кацапа коти найбільше ''*******''?
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03.11.2024 14:00 Відповісти
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03.11.2024 14:08 Відповісти
Я в горлі затримав слова...
Щоб не блюванути...

Поросяча полова...
Для їбанутих...
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03.11.2024 14:54 Відповісти
в пакетиках тримаю, на дверцятах холодильника. Я хєрйогознає з чого "Віскас" робить той корм - пишуть "ягня". Але все може бути, бо з індички та курки мій кіт їсти не хоче. Він у мене націоналіст, тому може щось відчуває.
А у сіряку коти особливо не перебирають - що вибух подав, те і їдять, чи почеревину, чи оковалок, чи лопатку... Відосів з коптерів повно.
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03.11.2024 14:27 Відповісти
можливо в півниці?
*******
"Півниця", - це щось із півнями пов'язано? )))
На Закарпатті кажуть "пи́вниця" (від слова "пи́во"), - напівпідвал під хатою (яку там називають "хижа"). Часто в пи́вниці тримають вино в бочках.

Колись гостював у кума на Закарпатті. Він тоді жив у приймах (тесть, теща і т.д.). Так його тесть щоранку, ледве я продирав очі, відразу запрошував мене, - "пой в пи́вницю" ("пішли в пи́вницю"). Наливав по стакану домашнього вина, і тільки після цього можна було йти снідати.
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03.11.2024 15:41 Відповісти
Півниця - давнє українське слово - похідне від слова - Північ.
Півницями - українці називали холодні підсобні приміщення, в яких зберігали продукти (синоніми - підвал, комора, льох).
Півницями - називали, тому що їх розташовували на північній холодній стороні для кращого зберігання продуктів.
Найбільш поширений цей термін на Галичині.
В зв'язку з тим, що в півницях також зберігали домашні алкогольні напої в деяких місцевостях назва дещо змінилась з часом - на пивницю.
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03.11.2024 19:31 Відповісти
Пишуть, що "півниця" кажуть тільки на Франківщині. І це місцевий варіант слова "пивниця".
Про етимологію від "півночі", - це якась народна версія. Так часто буває, коли придумують за співзвуччям історію походження якоїсь назви, або слова.

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03.11.2024 19:58 Відповісти
З наведеного вами матеріалу:
Так можуть писати лише жертви ''совєцької псевдонауки''.
Ніякої ''Франківщини'' в природі не існує - її придумали совєцькі комуно-окупанти, а є Галичина (Львівська, Франківська, майже вся Тернопільська області). Північ Тернопільської області - то частина Волині.
Про ''Прикарпатський діалект'' - взагалі дурість - наведену вами статтю писали ліниві студенти ''недоучки'', яким викладали ''великі спеціалісти совєцького українського язика'' за методичками придуманими в окупованому Харкові між 1 і 2 світовими війнами.
Термін Півниця масово поширений на усій території Галичини (в тому числі і серед українців польської частини Галичини). Значне поширення також цей термін має на західному Поділлі (більшість Хмельницької області, частково Вінницької) та Буковині (Чернівецька область). Значно менше поширення на Волині (Волинська та Рівненська області, частково Тернопільська, Хмельницька та Житомирська). Строкато гібридне поширення на Закарпатті - частково ''півниця'', частково ''пивниця''.
П.С.: Ґуґл та інтернет - класна штука, але вже пора звикнути, що переважна більшість матеріалів там відверте ''сміття'', яке потрібно фільтрувати.
Бажаю Вам успіхів.
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03.11.2024 21:17 Відповісти
Можливо й так. Це дискусія для професійних філологів, яким я не є.
Всього найкращого.
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03.11.2024 21:26 Відповісти
Кацапсятиною?
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03.11.2024 14:09 Відповісти
230 гривень за кіло. Впевнений, що кацапсятина стількі не коштує, тому підозрюю, що корм всеж таки із свійських тварин.
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03.11.2024 14:35 Відповісти
А то поночi котик вухо вiдгризе?
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03.11.2024 15:41 Відповісти
він балуваний - хрящі не їсть.
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03.11.2024 15:49 Відповісти
За ******** господарем можно бути балуваним...☺️😺
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04.11.2024 07:48 Відповісти
просто виконую свій договір. Коли його брав додому, то домовися, що я його годую віскасом, і ніколи на нього не кричу, а за те він мене ніколи не кусає. Поки що укладений договір виконується.
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04.11.2024 12:25 Відповісти
Це добре...😻 А я бiльше люблю собак...
Хоч яка рiзниця-люба животинка прекрасна!🐶
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04.11.2024 14:37 Відповісти
собакени у більшості гучні і метушливі. Це не моє.
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04.11.2024 14:45 Відповісти
Коли дивлюся котикiв в ТiкТоцi, то вони такi милi створiння, Але мое сердце належать.🐶 Вони нiколи не зрадять i ******* свою людину, а😸 прив'язанi до Хати де вони живуть. Бажаю вашому котику спокiйного та ситого житья! Бо тваринки, як i люди потерпають вiд ворога...🥺😢 Моя подруга живе в приватному секторi i знае багато icторiй коли котики та 🐶 вмирають вiд стресу... А одну кицюню паралiзоволо пiсля масированого обстрiла ракетами та шахедами...😢 Страдают люди, тваринки, земля... Але все колись закiнуеться, будемо сподiватись на краще.😺🐶
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04.11.2024 23:40 Відповісти
Виплюнь каку!
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03.11.2024 13:12 Відповісти
хай їсть. Кіт повинен вижити, і дочекатись наших.
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03.11.2024 13:15 Відповісти
Кіт не буде несвіже їсти. Не отруїться. Це нормально для них м'ясо сире їсти.
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03.11.2024 13:19 Відповісти
сухого корму там зараз нема, тому вимушені йти у сіру зону за вологим.
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03.11.2024 13:33 Відповісти
Трохи протухне і стане смаколиком для сімейства псових
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03.11.2024 13:56 Відповісти
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03.11.2024 13:14 Відповісти
Для спортивного кота щурі - звичайна, повсякденна їжа.
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03.11.2024 13:14 Відповісти
А що їм ще робити? Повертаються до природних звичок. Чомусь як леви і тигри теж саме роблять з парнокопитними і навіть не гребують слоненятами закусити якщо вдасться у дикій природі це нормально, а коли коти, які з цього ж виду тварин, то люди здивовані: як так Барсік такий милий був, а тепер трупи їсть!
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03.11.2024 13:15 Відповісти
Їсти м'ясо - це природня звичка звіра.
У звіра немає інтелекту і йому все одно чиє м'ясо.
Як це "повертаються до природних звичок"? А до того вони НЕ їли м'са, а жили за Божим Духом?
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03.11.2024 13:38 Відповісти
А чо трупи? Може кіт москаля сам загриз і їсть москалика поки той ще теплий
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03.11.2024 14:04 Відповісти
++++
Правда? Пойду ща перед Герой извиняться. Может он забыл? А коты сильно злопамятный?
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03.11.2024 14:11 Відповісти
Героя коту!
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03.11.2024 14:32 Відповісти
Прогоніть кицьку і дайте нормального корму. Бо то гидота отруйна.
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03.11.2024 13:23 Відповісти
Кіт-рашоїд.
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03.11.2024 13:24 Відповісти
Собаки корейців чекають?
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03.11.2024 13:26 Відповісти
хатіко по-півне-корейські - собака-чекака
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03.11.2024 13:41 Відповісти
Їсть білу Ладу. Смачного.
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03.11.2024 13:31 Відповісти
Головне, щоб кацапсятиною не отруївся! А так - смачного, кицюня!
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03.11.2024 13:35 Відповісти
Шкода котика, раз вимушений їсти орчі хляки
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03.11.2024 13:36 Відповісти
Кішка і свино-собака. Чому 18+ ?
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03.11.2024 13:40 Відповісти
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03.11.2024 13:41 Відповісти
Ета какая то котокацапофобія.
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03.11.2024 13:49 Відповісти
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03.11.2024 13:54 Відповісти
У вас кот мародёр?
Или бредни кацапов об австрийском генштабе правда?
У кота:
1. Американские военные ботинки.
2. Австрийские подсумки для патронов.
3. На пряжке герб плохо видно. Если перекрещенные винтовки это РККА, если мечи, это герб?? Саксонии.
Очень, знаете ли, подозрительный котик.
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03.11.2024 14:27 Відповісти
Руки геть від наших котиків! Може підозри про прокацаплених дописувачів на Цензорі ближчі до істини?
1.Амуніцію в Україну постачає і Австрія і США.
2. На гербі Саксонії мечів немає. То Ви, звісно ненавмисне, сплутали з клеймомі саксонської порцеляни.
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03.11.2024 15:16 Відповісти
Дорофєєв,ти тупий як і решта кацапів,це ШІ намалював що захотів!!!!
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03.11.2024 16:08 Відповісти
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03.11.2024 16:14 Відповісти
Влаштували тут м'ясо-добрівний комбінат з кацапської сировини, ось вам ї СВО.
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03.11.2024 13:54 Відповісти
Жене орка сообщат, что её Ванька в кишке кошки, а в гроб могут положить только пару ее какашек..
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03.11.2024 13:59 Відповісти
А як кацапська баба приху.....ет, коли їй скажуть що чоловіка зйів кіт
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03.11.2024 14:31 Відповісти
Украiнський кiт...
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03.11.2024 15:50 Відповісти
Исправляю.
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Твоего Ваньку съел украинский кит.
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03.11.2024 16:04 Відповісти
Собаки чекають на делікатес з чучхє.
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03.11.2024 14:01 Відповісти
Вот і доказатєльства боєвих котов-русофобов із амєріканскіх біолабараторій
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03.11.2024 14:02 Відповісти
Русиш Иван .
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03.11.2024 14:24 Відповісти
ярема,щоб тебе коти зжерли...свинособака ..
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03.11.2024 14:46 Відповісти
Чого ти скиглиш,падла свинособача..
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04.11.2024 09:20 Відповісти
Чому покинутий? Це співробітник ГУРу - виконав завдання та маскує залишки...
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03.11.2024 16:32 Відповісти
Бідні тваринки. Якого лайна не приходиться їсти - війна, бл...ть.
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03.11.2024 17:01 Відповісти
Ладно собаки но коты, мои кошки такую ***** есть не стали бы
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03.11.2024 18:33 Відповісти
.. вони у Вас арабню смакувати будуть!! Халяльні Ваші коти...!!!
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03.11.2024 19:49 Відповісти
Жах какой! Разве можно такое допускать, и еще кино снимать? Она же отравиться может!.
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03.11.2024 19:17 Відповісти
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04.11.2024 09:03 Відповісти
 
 