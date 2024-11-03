Кішка харчується тілом російського загарбника. ВIДЕО 18+
Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому кішка гризе тіло ліквідованого окупанта на полі бою.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Oresta Bartka
показати весь коментар03.11.2024 13:14 Відповісти Посилання
+18 Євген #585735
показати весь коментар03.11.2024 13:11 Відповісти Посилання
+18 Алекс Скела
показати весь коментар03.11.2024 13:41 Відповісти Посилання
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В холодильнику, морозильнику, можливо в півниці?
І в якому стані: засолену, мариновану, копчену чи може варену?
Поділіться досвідом.
І ще які частини кацапа коти найбільше ''*******''?
Щоб не блюванути...
Поросяча полова...
Для їбанутих...
А у сіряку коти особливо не перебирають - що вибух подав, те і їдять, чи почеревину, чи оковалок, чи лопатку... Відосів з коптерів повно.
*******
"Півниця", - це щось із півнями пов'язано? )))
На Закарпатті кажуть "пи́вниця" (від слова "пи́во"), - напівпідвал під хатою (яку там називають "хижа"). Часто в пи́вниці тримають вино в бочках.
Колись гостював у кума на Закарпатті. Він тоді жив у приймах (тесть, теща і т.д.). Так його тесть щоранку, ледве я продирав очі, відразу запрошував мене, - "пой в пи́вницю" ("пішли в пи́вницю"). Наливав по стакану домашнього вина, і тільки після цього можна було йти снідати.
Півницями - українці називали холодні підсобні приміщення, в яких зберігали продукти (синоніми - підвал, комора, льох).
Півницями - називали, тому що їх розташовували на північній холодній стороні для кращого зберігання продуктів.
Найбільш поширений цей термін на Галичині.
В зв'язку з тим, що в півницях також зберігали домашні алкогольні напої в деяких місцевостях назва дещо змінилась з часом - на пивницю.
Про етимологію від "півночі", - це якась народна версія. Так часто буває, коли придумують за співзвуччям історію походження якоїсь назви, або слова.
Так можуть писати лише жертви ''совєцької псевдонауки''.
Ніякої ''Франківщини'' в природі не існує - її придумали совєцькі комуно-окупанти, а є Галичина (Львівська, Франківська, майже вся Тернопільська області). Північ Тернопільської області - то частина Волині.
Про ''Прикарпатський діалект'' - взагалі дурість - наведену вами статтю писали ліниві студенти ''недоучки'', яким викладали ''великі спеціалісти совєцького українського язика'' за методичками придуманими в окупованому Харкові між 1 і 2 світовими війнами.
Термін Півниця масово поширений на усій території Галичини (в тому числі і серед українців польської частини Галичини). Значне поширення також цей термін має на західному Поділлі (більшість Хмельницької області, частково Вінницької) та Буковині (Чернівецька область). Значно менше поширення на Волині (Волинська та Рівненська області, частково Тернопільська, Хмельницька та Житомирська). Строкато гібридне поширення на Закарпатті - частково ''півниця'', частково ''пивниця''.
П.С.: Ґуґл та інтернет - класна штука, але вже пора звикнути, що переважна більшість матеріалів там відверте ''сміття'', яке потрібно фільтрувати.
Бажаю Вам успіхів.
Всього найкращого.
Хоч яка рiзниця-люба животинка прекрасна!🐶
У звіра немає інтелекту і йому все одно чиє м'ясо.
Як це "повертаються до природних звичок"? А до того вони НЕ їли м'са, а жили за Божим Духом?
Правда? Пойду ща перед Герой извиняться. Может он забыл? А коты сильно злопамятный?
Или бредни кацапов об австрийском генштабе правда?
У кота:
1. Американские военные ботинки.
2. Австрийские подсумки для патронов.
3. На пряжке герб плохо видно. Если перекрещенные винтовки это РККА, если мечи, это герб?? Саксонии.
Очень, знаете ли, подозрительный котик.
1.Амуніцію в Україну постачає і Австрія і США.
2. На гербі Саксонії мечів немає. То Ви, звісно ненавмисне, сплутали з клеймомі саксонської порцеляни.
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Твоего Ваньку съел украинский кит.