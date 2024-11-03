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Новини Відео Війна
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Окупант горить заживо після атаки дрона-камікадзе на ворожу БМП на Курахівському напрямку. ВIДЕО

На Курахівському напрямку фронту бійці роти ударних БпАк 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади "PERUN GROUP" знищили ворожу БМП разом із особовим складом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Кішка харчується тілом російського загарбника. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+23
дибільний народ приперся за тисячі кілометрів щоб здохнути не зрозуміло для чого.
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03.11.2024 15:16 Відповісти
+21
Хорошо горит орк. Сразу видно проспиртованный насквозь. Почему видео такое короткое
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03.11.2024 15:21 Відповісти
+19
Росіяни теж дивляться Цензор. Це їм натяк для роздумів
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03.11.2024 15:34 Відповісти
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дибільний народ приперся за тисячі кілометрів щоб здохнути не зрозуміло для чого.
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03.11.2024 15:16 Відповісти
Как для чего. А унитаз б/у-шный смародерить. А если повезет стиралку скомуниздить то будет первый герой на деревне
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03.11.2024 15:39 Відповісти
гроші, про можливі наслідки - не думаєтся
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03.11.2024 17:34 Відповісти
ну вонт ж думають, що безсмертні і ніпабєдімі, а коли стикаютьсяч з реальністю, то вже все, шляху назад немає.
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04.11.2024 13:47 Відповісти
у него був час, хвилини дві....
подумати.
що він тут робить?
типа парус одинокий,
что ищет он в краю далеком?
что кинул он в краю родном???
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03.11.2024 20:38 Відповісти
Хорошо горит орк. Сразу видно проспиртованный насквозь. Почему видео такое короткое
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03.11.2024 15:21 Відповісти
я дивлюсь 2 рази і увімкнув швидкість 0,5 - саме ТО
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03.11.2024 15:39 Відповісти
Приємно, що у такій ситуації кацапу і застрелитися немає чим.
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03.11.2024 19:10 Відповісти
Та який "проспиртований"?! Вони свою армію ще у перші роки путінського правління у синтетику вдягли! Говорив з колишнім однокурсником-манкуртом, що залишився служить в Росії (у 2008 році). Той розказав, що в перші роки самостійного розвитку в РОсії "прихватизували" та знищили основну масу військових радгоспів, що займалися розведенням овець (Калмикія) І зіткнулися з проблемою: нема з чого шить форму, щоб армію одягти. Почали шить з синтетики. Питаю: так вона ж горить і плавиться! У відповідь: "Так ми ж шиємо з синтетики тільки буденну та парадну... Польову шиємо з бавовни!" А в квітні 2022 року потрапили мені в руки польові штани й куртка кацапські. Привіз сусід з села - після звільнення з окупації... Підніс запальничку - а вона горить і плавиться... СИНТЕТИКА!!!
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04.11.2024 07:38 Відповісти
perfectly well-done.
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03.11.2024 15:23 Відповісти
В пеклі горітиме кожний кацап
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03.11.2024 15:26 Відповісти
прОклятий народ
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03.11.2024 15:56 Відповісти
Росіяни теж дивляться Цензор. Це їм натяк для роздумів
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03.11.2024 15:34 Відповісти
А яке відношення має Печерськ до головреда Цензора?
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03.11.2024 16:00 Відповісти
Скоріше, вони дивляться свої джерела інформації, і також мабуть насолоджуються аналогічними відео своїх ворогів. То хто з нас більш людяний, чи звірине начало в нас однакове?
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03.11.2024 15:57 Відповісти
Кольт,якшо тобі так шкода орка припеченого то можеш його усиновити.
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03.11.2024 18:31 Відповісти
Ну ок. якшо тобі гидко,як всім нормальним людям - то можеш його усиновити.
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03.11.2024 18:45 Відповісти
Хочеш "провести паралель"? Так ми воюємо на своїй землі... А кацапи - ОКУПАНТИ!!!
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04.11.2024 07:39 Відповісти
на жаль, не працює, темна необізнана падла не вірить, що це буде її доля, вірить у мільони і натовп ватних тьолок
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03.11.2024 17:35 Відповісти
Нажаль на підорахе він заблокований, тільки через vpn.
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03.11.2024 19:31 Відповісти
А ти думаєш - вони раніше цього не робили? І не тільки з полоненими... Буча з Ягідним були ще в березні 2022 року... І не тільки кацапня цим займалася! У Дніпровському заходили білоруси... Так саме їх "спецура" вбивала наших прикордонників! А Лукашівка (теж Чернігівщина) Допитували з тортурами наших полонених саме "сябри"... Люди х "говірочку" булоруську на Чернігівщині знають...
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04.11.2024 07:45 Відповісти
Є бажання подивитись свинособакам в дзеньки?
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03.11.2024 15:38 Відповісти
Схаді на путін..козел..
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03.11.2024 15:48 Відповісти
На путін..схаді...
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03.11.2024 15:59 Відповісти
За караблем...за вітром...
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03.11.2024 16:05 Відповісти
Щоб тебе зжерли українськи коти..падло..
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03.11.2024 16:39 Відповісти
А точно ненавидиш? Бо виглядає так, що відео зачепило твої почуття і тобі шкода палаючого орка.
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03.11.2024 17:11 Відповісти
БК взяв, жгут взяв, 150 гр "на грудь" взяв - а вогнегасник не взяв....
Вуглик! Згорів на роботі!
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03.11.2024 15:31 Відповісти
Выставка военного обмундирования и снаряжения ВС РФ:
- А вот, Владимир Владимирович, навейший абразец зимнего палевога абмундиравания наших салдат. Рабочее наименавание - "Непабедимый". Ткань защитнава цвета, камуфлираванная Абладает вадаатталкивающими свойствами Износоустойчивая. В неабхадимых местах имеет карманы для хранения полнаго камплекта экипировки...
- Прекрасно... Прекрасно... У меня адин вапросик: а что эта за удлинённый карман в пахавай области? Это что - атдельный карман для члена? Неужели у наших салдат ани такие бальшие?
- Нет! В связи с эканомией средств форма пашита из синтетических материалав, абладающих повышеннай васпламеняемастью... Паэтаму для предатвращения вазгарания там будет размещён партативный автаматический агнетушитель, каторый находится рядам - на дапалнительнам стенде...

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04.11.2024 07:49 Відповісти
Поки гасив ногу - загорілася жопа. Поки гасив жопу - загорілася голова. Поки гасив голову - згорів сам
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03.11.2024 15:40 Відповісти
Вогонь.... Животворящий... - що виробляє!
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03.11.2024 15:41 Відповісти
"Ужастікі".
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03.11.2024 15:42 Відповісти
мабуть гороху переїв..а потім з переляку бздонув
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03.11.2024 15:45 Відповісти
Якійсь факір. кацапи як виявилося, можуть заробляти гроші і таким засобом.
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03.11.2024 15:48 Відповісти
Гастелло недороблений.
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03.11.2024 15:51 Відповісти
++
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04.11.2024 10:46 Відповісти
и мАлАдая не узнает какой у парня был конец...
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03.11.2024 16:10 Відповісти
Беха горить - вірю, а ото падло кацабське - симулює!
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03.11.2024 16:22 Відповісти
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03.11.2024 16:28 Відповісти
Горить "живцем", а не "заживо". "Заживо" -- кацапізм.
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03.11.2024 16:58 Відповісти
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03.11.2024 17:01 Відповісти
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03.11.2024 17:36 Відповісти
він пийшов заробити вбивством... але ця палка має кілька кінців, навіт не два.
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03.11.2024 17:37 Відповісти
Задорно так , с огоньком отдохнул.
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03.11.2024 18:34 Відповісти
Я б замість цієї музики поставив би щось з кабзона, на кшталт "ленін такой молодой"...
Хай знає сволота, що це - тільки репетиція, справжнє полум'я у кабзонарії...
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03.11.2024 18:54 Відповісти
Це його паливом обдало ? Що там так сильно горить ? Чому він знизу ?
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03.11.2024 18:55 Відповісти
Первая заповедь для андрофагов: ,,ИБО НЕФИГ !,,
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03.11.2024 19:09 Відповісти
Не отличит теперь он доллар от рубля.
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03.11.2024 20:44 Відповісти
чудова китайська горюча форма
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03.11.2024 21:54 Відповісти
- Да - да - да,
- ду - ду - ду,
Насралла горит в аду;
русский ванька из под танка
- я к тебе сейчас приду...

(трохи доповнена ізраїльська пісенька)
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04.11.2024 12:46 Відповісти
 
 