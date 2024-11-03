Окупант горить заживо після атаки дрона-камікадзе на ворожу БМП на Курахівському напрямку. ВIДЕО
На Курахівському напрямку фронту бійці роти ударних БпАк 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади "PERUN GROUP" знищили ворожу БМП разом із особовим складом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+23 krot_lub
показати весь коментар03.11.2024 15:16 Відповісти Посилання
+21 ALEX SUROVV #593022
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+19 sulima ivan
показати весь коментар03.11.2024 15:34 Відповісти Посилання
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подумати.
що він тут робить?
типа парус одинокий,
что ищет он в краю далеком?
что кинул он в краю родном???
Вуглик! Згорів на роботі!
- А вот, Владимир Владимирович, навейший абразец зимнего палевога абмундиравания наших салдат. Рабочее наименавание - "Непабедимый". Ткань защитнава цвета, камуфлираванная Абладает вадаатталкивающими свойствами Износоустойчивая. В неабхадимых местах имеет карманы для хранения полнаго камплекта экипировки...
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- Нет! В связи с эканомией средств форма пашита из синтетических материалав, абладающих повышеннай васпламеняемастью... Паэтаму для предатвращения вазгарания там будет размещён партативный автаматический агнетушитель, каторый находится рядам - на дапалнительнам стенде...
Хай знає сволота, що це - тільки репетиція, справжнє полум'я у кабзонарії...
- ду - ду - ду,
Насралла горит в аду;
русский ванька из под танка
- я к тебе сейчас приду...
(трохи доповнена ізраїльська пісенька)