Росіяни щодня намагаються прорвати оборону Сил оборони на Курахівському напрямку, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

Росіяни намагаються проводити механізовані штурми на Курахівському напрямку. Для цього вони постійно застосовують бронетехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів представник пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

"Кількість російських атак залишається незмінно дуже високою на Курахівському напрямку. Росіяни щодня намагаються прорвати нашу оборону. Наразі десантники 79 ОДШБр відбивають атаки ворога у районі Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки", - зазначив Дрималовський

Та додав, що буквально вчора десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади спалили одну з таких машин разом з особовим складом. 13 окупантів ліквідували, а ще 2 здалися у полон. Крім того, українські десантники знищили російські квадроцикл та автомобіль.

Також, окрім бронетехніки, у штурмах окупанти використовують мотострілкові команди.

"Група окупантів, яка складається з одного або двох мотоциклів, намагається на швидкості зблизитися з українськими позиціями та почати штурм", - розповів Дрималовський.

Застосовують саме мотоцикли, бо їх важче виявити, каже експерт. Крім того, такі групи важче уразити FPV-дронами.

"Після наближення до українських позицій росіяни намагаються почати стрілецькі бої. Одночасно вони пробують заритися під своєю спаленою технікою або швидко риють нові ями, щоб там накопичити живу силу та провести штурм. Наші десантники "читають" такі плани ворога, бо тривалий час ця схема була незмінною. І якщо навіть росіянам вдається проскочити - їх "знімає" наша сталева піхота, наші десантники", - розповів пресофіцер.

Кожного дня ворог намагається "нащупати" слабкі місця в українській обороні. Постійно проводиться аеророзвідка. Однак, українські десантники стійко тримають лінію фронту у своїй зоні відповідальності.

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