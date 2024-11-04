На юге враг проводит разведку для очередных попыток штурмов, наносит мощные удары авиацией, - Силы обороны

Враг продолжает штурмовые действия на Ореховском и Приднепровском направлениях. На Времевском направлении захватчики не оставляют своих намерений и продолжают проводить разведывательную работу для очередных попыток штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

На прошлой неделе Силы обороны на юге уничтожили 38 артсистем и более десятка минометов врага.

За сутки на юге зафиксировано 4 вражеских штурма. Враг нанес авиаудары, сбросив 6 управляемых авиабомб и 28 неуправляемых авиационных ракет.

С использованием различных видов вооружения и техники оккупанты 231 раз обстреляли позиции наших войск.

Продолжается и постоянный дроновый террор против мирного населения в прифронтовых регионах. За минувшие сутки российские террористы нанесли 245 ударов FPV-дронами различных модификаций, в том числе 4 единицы типа "Ланцет" и сбросили почти 300 осколочных боеприпасов.

"На Гуляйпольском и Ореховском направлениях фиксировались мощные удары вражеской авиацией. На Приднепровском направлении противник провел 3 безуспешные вражеские штурмы. Понеся санитарные и безвозвратные потери личного состава и техники, отошел на исходные позиции", - сообщили в Силах обороны юга.

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

40 единиц личного состава;

2 гаубицы типа "Мста-Б";

1 миномет;

13 единиц авто и бронетехники;

16 единиц БПЛА типа "Shahed-136";

4 мотоцикла;

1 разведывательный БПЛА типа "Суперкам";

1 станция РЭБ "Гроза";

1 багги;

2 лодки;

5 наблюдательных пунктов;

7 блиндажей;

10 укрытий;

2 места хранения боеприпасов и блокпост.

Также читайте: Россияне продолжают активные боевые действия на Ореховском и Приднепровском направлениях, их потери за сутки составляют 60 человек, - Силы обороны Юга