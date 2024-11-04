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Новости Война
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На юге враг проводит разведку для очередных попыток штурмов, наносит мощные удары авиацией, - Силы обороны

На півдні Сили оборони дають відсіч росіянам

Враг продолжает штурмовые действия на Ореховском и Приднепровском направлениях. На Времевском направлении захватчики не оставляют своих намерений и продолжают проводить разведывательную работу для очередных попыток штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

На прошлой неделе Силы обороны на юге уничтожили 38 артсистем и более десятка минометов врага.

За сутки на юге зафиксировано 4 вражеских штурма. Враг нанес авиаудары, сбросив 6 управляемых авиабомб и 28 неуправляемых авиационных ракет.

С использованием различных видов вооружения и техники оккупанты 231 раз обстреляли позиции наших войск.

Продолжается и постоянный дроновый террор против мирного населения в прифронтовых регионах. За минувшие сутки российские террористы нанесли 245 ударов FPV-дронами различных модификаций, в том числе 4 единицы типа "Ланцет" и сбросили почти 300 осколочных боеприпасов.

"На Гуляйпольском и Ореховском направлениях фиксировались мощные удары вражеской авиацией. На Приднепровском направлении противник провел 3 безуспешные вражеские штурмы. Понеся санитарные и безвозвратные потери личного состава и техники, отошел на исходные позиции", - сообщили в Силах обороны юга.

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 40 единиц личного состава;
  • 2 гаубицы типа "Мста-Б";
  • 1 миномет;
  • 13 единиц авто и бронетехники;
  • 16 единиц БПЛА типа "Shahed-136";
  • 4 мотоцикла;
  • 1 разведывательный БПЛА типа "Суперкам";
  • 1 станция РЭБ "Гроза";
  • 1 багги;
  • 2 лодки;
  • 5 наблюдательных пунктов;
  • 7 блиндажей;
  • 10 укрытий;
  • 2 места хранения боеприпасов и блокпост.

Также читайте: Россияне продолжают активные боевые действия на Ореховском и Приднепровском направлениях, их потери за сутки составляют 60 человек, - Силы обороны Юга

Автор: 

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04.11.2024 11:14 Ответить
 
 