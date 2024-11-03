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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне продолжают активные боевые действия на Ореховском и Приднепровском направлениях, их потери за сутки составляют 60 человек, - Силы обороны Юга

знищення окупантів на півдні

Силы обороны Юга Украины отражают вражеские штурмы, удерживают позиции и ведут контрбатарейную борьбу.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на юге

Так, за минувшие сутки в операционной зоне зафиксировано 7 вражеских штурмов. Противник не прекращает наносить авиационные удары, сбросил 8 управляемых авиабомб и 22 неуправляемые авиационные ракеты. С использованием различных видов вооружения и техники оккупанты 230 раз обстреляли позиции наших подразделений.

Кроме того, оккупанты продолжают дроновый террор против мирного населения на прифронтовых участках. За минувшие сутки российские террористы нанесли почти 200 ударов FPV-дронами различных модификаций и сбросили 220 осколочных боеприпасов.

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На Времевском направлении захватчики не оставляют своих намерений и продолжают проводить разведывательную работу для очередных попыток штурмов.

В который раз Гуляйпольское и Ореховское направления были под мощным вражеским прицелом авиационных ударов.

"Три безуспешных вражеских штурма были зафиксированы на Приднепровском направлении. Понеся безвозвратные потери личного состава и техники, противник вернулся на исходные позиции", - отметили в Силах обороны Юга.

Потери оккупантов

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 60 единиц личного состава.

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Кроме того, россияне потеряли:

  • 2 орудия;
  • 1 миномет;
  • 12 единиц авто и бронетехники;
  • 6 мотоциклов;
  • 3 камеры видеонаблюдения, в т.ч. "Муром-М";
  • 2 станции РЭБ;
  • 1 наземный дрон;
  • 1 багги;
  • 1 гидроцикл;
  • 1 лодку;
  • 1 старлинк;
  • 3 наблюдательных пункта;
  • 1 блиндаж;
  • 1 огневую позицию и место взлета БпЛА.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 699 090 российских захватчиков.

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ликвидация (3763) уничтожение (7379) боевые действия (4423) Силы обороны юга (372)


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Рашисты прут толпами как в последний раз. Уже FPV не справляются с етими ордами. Нужно дальнобойные бомберы приспосабливать для уничтожения рашистских колон на самом фронте сбрасывая на них воги или мины.
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03.11.2024 12:49 Ответить
 
 