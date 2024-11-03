Россияне продолжают активные боевые действия на Ореховском и Приднепровском направлениях, их потери за сутки составляют 60 человек, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга Украины отражают вражеские штурмы, удерживают позиции и ведут контрбатарейную борьбу.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на юге

Так, за минувшие сутки в операционной зоне зафиксировано 7 вражеских штурмов. Противник не прекращает наносить авиационные удары, сбросил 8 управляемых авиабомб и 22 неуправляемые авиационные ракеты. С использованием различных видов вооружения и техники оккупанты 230 раз обстреляли позиции наших подразделений.



Кроме того, оккупанты продолжают дроновый террор против мирного населения на прифронтовых участках. За минувшие сутки российские террористы нанесли почти 200 ударов FPV-дронами различных модификаций и сбросили 220 осколочных боеприпасов.

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На Времевском направлении захватчики не оставляют своих намерений и продолжают проводить разведывательную работу для очередных попыток штурмов.

В который раз Гуляйпольское и Ореховское направления были под мощным вражеским прицелом авиационных ударов.

"Три безуспешных вражеских штурма были зафиксированы на Приднепровском направлении. Понеся безвозвратные потери личного состава и техники, противник вернулся на исходные позиции", - отметили в Силах обороны Юга.

Потери оккупантов

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 60 единиц личного состава.

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Кроме того, россияне потеряли:

2 орудия;

1 миномет;

12 единиц авто и бронетехники;

6 мотоциклов;

3 камеры видеонаблюдения, в т.ч. "Муром-М";

2 станции РЭБ;

1 наземный дрон;

1 багги;

1 гидроцикл;

1 лодку;

1 старлинк;

3 наблюдательных пункта;

1 блиндаж;

1 огневую позицию и место взлета БпЛА.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 699 090 российских захватчиков.