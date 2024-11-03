Россияне продолжают активные боевые действия на Ореховском и Приднепровском направлениях, их потери за сутки составляют 60 человек, - Силы обороны Юга
Силы обороны Юга Украины отражают вражеские штурмы, удерживают позиции и ведут контрбатарейную борьбу.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на юге
Так, за минувшие сутки в операционной зоне зафиксировано 7 вражеских штурмов. Противник не прекращает наносить авиационные удары, сбросил 8 управляемых авиабомб и 22 неуправляемые авиационные ракеты. С использованием различных видов вооружения и техники оккупанты 230 раз обстреляли позиции наших подразделений.
Кроме того, оккупанты продолжают дроновый террор против мирного населения на прифронтовых участках. За минувшие сутки российские террористы нанесли почти 200 ударов FPV-дронами различных модификаций и сбросили 220 осколочных боеприпасов.
На Времевском направлении захватчики не оставляют своих намерений и продолжают проводить разведывательную работу для очередных попыток штурмов.
В который раз Гуляйпольское и Ореховское направления были под мощным вражеским прицелом авиационных ударов.
"Три безуспешных вражеских штурма были зафиксированы на Приднепровском направлении. Понеся безвозвратные потери личного состава и техники, противник вернулся на исходные позиции", - отметили в Силах обороны Юга.
Потери оккупантов
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 60 единиц личного состава.
Кроме того, россияне потеряли:
- 2 орудия;
- 1 миномет;
- 12 единиц авто и бронетехники;
- 6 мотоциклов;
- 3 камеры видеонаблюдения, в т.ч. "Муром-М";
- 2 станции РЭБ;
- 1 наземный дрон;
- 1 багги;
- 1 гидроцикл;
- 1 лодку;
- 1 старлинк;
- 3 наблюдательных пункта;
- 1 блиндаж;
- 1 огневую позицию и место взлета БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 699 090 российских захватчиков.
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