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Новости Видео Война
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Бойцы 10 ОГШБр во время вражеского штурма уничтожили 6 танков и 9 БМП, а также ликвидировали 19 оккупантов. ВИДЕО

2 ноября 2024 года украинские военные из состава 10-й окермои горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" успешно отбили массированную атаку оккупантов.

Об этом сообщается в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

Враг задействовал 22 единицы бронетехники: 7 танков, 13 БМП и 2 МТ-ЛБ. Кроме того, к штурмовым действиям привлекли около 120 оккупантов.

"Благодаря слаженной работе наших артиллеристов, ПТРК, разведки и дронов приближение врага было вовремя обнаружено, и его штурмовые группы остановлены на подходах к позициям", - говорится в сообщении.

В результате боя было уничтожено 6 танков и 9 БМП, враг имел потери в живой силе: 19 ликвидированы, 23 ранены. Наши защитники - без потерь.

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Автор: 

армия РФ (19882) штурм (540) уничтожение (7379) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)


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Красунчикі. Слава ЗСУ!
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03.11.2024 10:08 Ответить
Промислове винещення ворожої техніки і ОС. Респект !!
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03.11.2024 10:10 Ответить
Комплексний підхід ! Якби ще мобільний мінометний розрахунок ...
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03.11.2024 10:13 Ответить
Велетні!
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03.11.2024 11:41 Ответить
Хлопці , Ви Герої ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.11.2024 11:53 Ответить
 
 