Бійці 10 ОГШБр під час ворожого штурму знищили 6 танків і 9 БМП, а також ліквідували 19 окупантів. ВIДЕО
2 листопада 2024 року українські військові зі складу 10-ої окермої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" успішно відбили масовану атаку окупантів.
Про це повідомляється у телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.
Ворог задіяв 22 одиниці бронетехніки: 7 танків, 13 БМП та 2 МТ-ЛБ. Крім того, до штурмових дій залучили близько 120 окупантів.
"Завдяки злагодженій роботі наших артилеристів, ПТРК, розвідки та дронів наближення ворога було вчасно виявлено, і його штурмові групи зупинено на підходах до позицій", - йдеться у повідомленні.
У результаті бою було знищено 6 танків і 9 БМП, ворог мав втрати у живій силі: 19 ліквідовано, 23 поранено. Наші захисники - без втрат.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️