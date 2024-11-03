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Бійці 10 ОГШБр під час ворожого штурму знищили 6 танків і 9 БМП, а також ліквідували 19 окупантів. ВIДЕО

2 листопада 2024 року українські військові зі складу 10-ої окермої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" успішно відбили масовану атаку окупантів.

Про це повідомляється у телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

Ворог задіяв 22 одиниці бронетехніки: 7 танків, 13 БМП та 2 МТ-ЛБ. Крім того, до штурмових дій залучили близько 120 окупантів.

"Завдяки злагодженій роботі наших артилеристів, ПТРК, розвідки та дронів наближення ворога було вчасно виявлено, і його штурмові групи зупинено на підходах до позицій", - йдеться у повідомленні.

У результаті бою було знищено 6 танків і 9 БМП, ворог мав втрати у живій силі: 19 ліквідовано, 23 поранено. Наші захисники - без втрат.

Також дивіться: Тіла окупантів розлетілися у різні боки від підриву російської "буханки". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) штурм (251) знищення (7692) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)


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Красунчикі. Слава ЗСУ!
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03.11.2024 10:08 Відповісти
Промислове винещення ворожої техніки і ОС. Респект !!
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03.11.2024 10:10 Відповісти
Комплексний підхід ! Якби ще мобільний мінометний розрахунок ...
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03.11.2024 10:13 Відповісти
Велетні!
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03.11.2024 11:41 Відповісти
Хлопці , Ви Герої ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.11.2024 11:53 Відповісти
 
 