Росіяни продовжують активні бойові дії на Оріхівському та Придніпровському напрямках, їхні втрати за добу становлять 60 осіб, - Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня України відбивають ворожі штурми, утримують позиції та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на півдні

Так, за минулу добу в операційній зоні зафіксовано 7 ворожих штурмів. Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів, скинув 8 керованих авіабомб та 22 некеровані авіаційні ракети. З використанням різних видів озброєння і техніки окупанти 230 разів обстріляли позиції наших підрозділів.



Крім того, окупанти продовжують дроновий терор проти мирного населення на прифронтових ділянках. За минулу добу російські терористи завдали майже 200 ударів FPV-дронами різних модифікацій та скинули 220 осколкових боєприпасів.

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На Времівському напрямку загарбники не полишають своїх намірів і продовжують проводити розвідувальну роботу для чергових спроб штурмів.

Укотре Гуляйпільський та Оріхівський напрямки були під потужним ворожим прицілом авіаційних ударів.

"Три безуспішні ворожі штурми було зафіксовано на Придніпровському напрямку. Зазнавши безповоротних втрат особового складу та техніки,противник повернувся на вихідні позиції", - зазначили в Силах оборони Півдня.

Втрати окупантів

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 60 одиниць особового складу.

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Крім того, росіяни втратили:

2 гармати;

1 міномет;

12 одиниць авто та бронетехніки;

6 мотоциклів;

3 камери відеоспостереження, в т.ч. "Муром-М";

2 станції РЕБ;

1 наземний дрон;

1 багі;

1 гідроцикл;

1 човен;

1 старлінк;

3 спостережні пункти;

1 бліндаж;

1 вогневу позицію та місце зльоту БпЛА.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 699 090 російських загарбників.