На півдні ворог проводить розвідку для чергових спроб штурмів, завдає потужних ударів авіацією, - Сили оборони

Ворог продовжує штурмові дії на Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Времівському напрямку загарбники не полишають своїх намірів і продовжують проводити розвідувальну роботу для чергових спроб штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

Минулого тижня Сили оборони на півдні знищили 38 артсистем та понад десятка мінометів ворога.

За добу на півдня зафіксовано 4 ворожі штурми. Ворог завдав авіаударів, скинувши 6 керованих авіабомб та 28 некерованих авіаційних ракет.

З використанням різних видів озброєння і техніки окупанти 231 раз обстріляли позиції наших військ.

Триває і постійний дроновий терор проти мирного населення у прифронтових регіонах. За минулу добу російські терористи завдали 245 ударів FPV-дронами різних модифікацій, в тому числі 4 одиниці типу "Ланцет" та скинули майже 300 осколкових боєприпасів.

"На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках фіксувалися потужні удари ворожою авіацією. На Придніпровському напрямку противник провів 3 безуспішні ворожі штурми. Зазнавши санітарних та безповоротних втрат особового складу та техніки, відійшов на вихідні позиції", - повідомили у Силах оборони півдня.

За минулу добу ворожі втрати становлять:

40 одиниць особового складу;

2 гаубиці типу "Мста-Б";

1 міномет;

13 одиниць авто та бронетехніки;

16 одиниць БпЛА типу "Shahed-136";

4 мотоцикли;

1 розвідувальний БпЛА типу "Суперкам";

1 станція РЕБ "Гроза";

1 багі;

2 човни;

5 спостережних пунктів;

7 бліндажів;

10 укриттів;

2 місця зберігання боєприпасів та блокпост.

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