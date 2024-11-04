Курахове щодня потерпає від терористичних атак росіян, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

Росіяни щодня обстрілюють як житловий сектор, так і багатоквартирну забудову Курахового. Для цього ворог застосовує ствольну артилерію різних калібрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів представник пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

"Від нашої смуги оборони, від тих сіл, залишається ще чимала відстань до міста Курахове. Майже 10 кілометрів. Однак ворог дійсно тероризує місто. Курахове щодня піддається жорстоким атакам", - розповів військовий.

Окупанти також нищать Курахове авіаударами, при цьому у місті досі лишаються цивільні мешканці.

"Головна мета ворога - захопити Курахове з різних флангів. Десантники 79 ОДШБр фактично тримають головний удар ворога на цьому напрямку", - зазначає Дрималовський.

Раніше окупанти намагалися взяти під свій вогневий контроль трасу Запоріжжя — Курахове. Наразі, як зазначає військовий , ця траса не перебуває під щільним вогневим контролем ворога. Крім того, позиції росіян ще досить далеко від цього відрізка дороги. Однак на цій дорозі є зони дещо підвищеної небезпеки, де помічаються ворожі FPV-дрони.

"Ситуація дійсно складна. Але українські Сили оборони тримають її під контролем. Вони не дають ворогу захопити Курахове та зазначену трасу", - констатував Дрималовський.

Нагадаємо, росіяни намагаються проводити механізовані штурми на Курахівському напрямку. Для цього вони постійно застосовують бронетехніку.

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