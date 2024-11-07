В районах Донетчины, где объявлена ​​принудительная эвакуация, остаются 234 ребенка

В населенных пунктах Донецкой области, где проводится эвакуация принудительно детей вместе с их родителями или другими законными представителями, пока остаются еще 177 семей, воспитывающих 234 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщила и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова.

Она отметила, что к 10 населенным пунктам, в которых уже была объявлена эвакуация, добавились еще 7 семь населенных пунктов Великоновоселковской сельской территориальной громады - это села Андреевка, Богатырь, Алексеевка, Зеленый Кут, Константинополь, Улаклы и Отрадное.

По состоянию на 7 ноября в 17 населенных пунктах остаются 234 ребенка, это 177 семей. Больше всего детей по-прежнему остается в населенных пунктах Константиновской и Покровской городских тергромад.

"В Лиманской городской территориальной громаде так и остается один ребенок, это одна семья; в Ильиновской сельской тергромаде - 19 детей, это 15 семей; в Константиновской городской территориальной громаде, а именно в городе Константиновка остаются 76 детей, это 73 семьи, в Покровской городской территориальной громаде остается 99 детей, это 63 семьи", - сообщила представитель ОГА.

Она уточнила, что в Покровской громаде в самом городе Покровск остается 51 ребенок, это 33 семьи, и в городе Родинское - 48 детей, это 30 семей. Также в семи населенных пунктах Великоновоселковской сельской территориальной громады остаются 39 детей, это 25 семей.

По словам Рыжаковой, эвакуация принудительно детей с семьями, которая была начата в Донецкой области с 7 апреля 2023 года, не прекращается, и за последнюю неделю из региона было эвакуировано еще 217 детей, которые воспитываются в 170 семьях.

Напомним, из-за сложной ситуации с безопасностью в Покровске и Родинском Донецкой области прекращают работу банкоматы "Ощадбанка".

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