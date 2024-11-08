Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены учебные заведения и дома, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты вечером, 7 ноября, атаковали Ахтырский район Сумщины, а также Краснопольскую громаду.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела возникло возгорание в жилом секторе. Впоследствии спасатели ликвидировали пожар и предотвратили его дальнейшее распространение.

"Через несколько часов вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Краснопольской громады. Повреждено здание учебного заведения, жилые дома и домохозяйства. На место атаки оперативно прибыли сотрудники ГСЧС и провели аварийно-восстановительные работы. В частности, временно восстановили выбитые взрывной волной окна", - говорится в сообщении.

Также утром, 8 ноября, ГСЧС ликвидировали пожар в одном из населенных пунктов Сумского района, который вызвал обстрел войсками РФ.

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