Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого влучання по житловому будинку в Харкові: 25 постраждалих, зокрема одна дитина. ФОТОрепортаж
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів на місці російської атаки по житловому будинку.
Про це повідомиди в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"25 людей, серед яких одна дитина, постраждали у результаті ворожих авіаційних ударів. Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС та 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України разом із комунальними службами ліквідували наслідки ворожого влучання по житловому будинку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вивезено 240 куб.м. будівельного сміття.
На місці події працювали психологи ДСНС. Вони допомогли 45 особам.
Нагадаємо, вночі 8 листопада російські загарбники вдарили по Харкову авіабомбами. Удари прийшлися по району щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль