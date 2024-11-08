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Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого влучання по житловому будинку в Харкові: 25 постраждалих, зокрема одна дитина. ФОТОрепортаж

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів на місці російської атаки по житловому будинку.

Про це повідомиди в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"25 людей, серед яких одна дитина, постраждали у результаті ворожих авіаційних ударів. Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС та 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України разом із комунальними службами ліквідували наслідки ворожого влучання по житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вивезено 240 куб.м. будівельного сміття.

На місці події працювали психологи ДСНС. Вони допомогли 45 особам.

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Нагадаємо, вночі 8 листопада російські загарбники вдарили по Харкову авіабомбами. Удари прийшлися по району щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова.

Удар по Харкову 8 листопада
Удар по Харкову 8 листопада
Удар по Харкову 8 листопада
Удар по Харкову 8 листопадаУдар по Харкову 8 листопадаУдар по Харкову 8 листопада
Удар по Харкову 8 листопада
Удар по Харкову 8 листопада
Удар по Харкову 8 листопада
Удар по Харкову 8 листопада

Автор: 

обстріл (29612) Харків (5755) ДСНС (5193)


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Й"анный п"здец..., жили себе люди..., копошились...МЛЯДЬ
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08.11.2024 15:52 Відповісти
 
 