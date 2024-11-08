Рашисти атакували Харків авіабомбами, є влучання в багатоповерхівку (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 8 листопада російські загарбники вдарили по Харкову авіабомбами. Одні з ударів прийшлися по району щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Ожин з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова. У будинку зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Виникла пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію.
"На третьому поверсі 12-поверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку", - розповів Терехов.
Станом на 5.40 кількість постраждалих становила 25 людей, зокрема немовля.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог також вдарив по Шевченківському району.
"У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Ще одне влучання зафіксовано біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, - без постраждалих.
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