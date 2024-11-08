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Рашисти атакували Харків авіабомбами, є влучання в багатоповерхівку (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 8 листопада російські загарбники вдарили по Харкову авіабомбами. Одні з ударів прийшлися по району щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ожин з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова. У будинку зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Виникла пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію.

"На третьому поверсі 12-поверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку", - розповів Терехов.

Станом на 5.40 кількість постраждалих становила 25 людей, зокрема немовля.

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За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог також вдарив по Шевченківському району. 

"У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Ще одне влучання зафіксовано біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, - без постраждалих.

Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову

Автор: 

обстріл (29612) Харків (5755) КАБ (400)


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Топ коментарі
+9
Ви серйозно вважаєте , що стадо путлєра якось хвилює доля белгорода?
Та їм за щастя побачити, як дамбят мацквабад!
Це тупа, дика біомаса, яка отримує емоції тільки від знищення, вбив...ств і крові...
Тільки повне видалення цієї пухлини врятує світ
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08.11.2024 07:04 Відповісти
+6
І що, це до пінди до сраки двеця. На ділі, немає ні ракет ні підтримки.
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08.11.2024 07:00 Відповісти
+5
По Белгороду ніззя
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08.11.2024 06:52 Відповісти
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08.11.2024 06:48 Відповісти
І що, це до пінди до сраки двеця. На ділі, немає ні ракет ні підтримки.
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08.11.2024 07:00 Відповісти
По Белгороду ніззя
показати весь коментар
08.11.2024 06:52 Відповісти
Ви серйозно вважаєте , що стадо путлєра якось хвилює доля белгорода?
Та їм за щастя побачити, як дамбят мацквабад!
Це тупа, дика біомаса, яка отримує емоції тільки від знищення, вбив...ств і крові...
Тільки повне видалення цієї пухлини врятує світ
показати весь коментар
08.11.2024 07:04 Відповісти
Там мірниє люді!!!
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08.11.2024 07:07 Відповісти
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно"(с)
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08.11.2024 07:00 Відповісти
Ф-16 не вміє збивати каби.
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08.11.2024 08:40 Відповісти
А літаки, з яких ті КАБи пускають, вміють?
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08.11.2024 10:06 Відповісти
Кацапи запускають каби далеко від лінії фронту. Ф-16-не всемогутня зірка смерті, а звичайний літак. У кацапів ппо на фронті є.
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08.11.2024 10:14 Відповісти
чому ж ми ніяк не знайдемо ніякої протидії цій пошесті..., так каби не збиваються, але ж літаки знищуються...
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08.11.2024 09:18 Відповісти
Фактично одинадцять років війна в Україні... Хоча країна мала в своєму арсеналі велечезну кількість зброї після розвалу совку ( навіть без ядерної) . Але ці п#дораси, (яки були президентами, мііністрами ,покрали , продали цю ззброою, запустили в країну всю цю сволоту проросійську, короче здали все, і чомусь ми не чули щоб когось об'явили в розшук, почали конфіскувати кошти. Тобто країну захопила шайка злочинців, яка тероризує разом з путіним та іншими "гарантами" українців , і веде нас всіх на убой. Тому робить з цими покитьками щось.
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08.11.2024 10:35 Відповісти
Чучма славно царював -
Пенсам грошики давав,
Танки, дружно - в Афри-ку,
А ракети на Москву!

Є в Сардинії хатинка,
Соковитая малинка,
Чучма вдало торгував,
І себе не забував!
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08.11.2024 11:58 Відповісти
 
 