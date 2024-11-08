Рашисти атакували Харків авіабомбами, є влучання в багатоповерхівку (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 8 листопада російські загарбники вдарили по Харкову авіабомбами. Одні з ударів прийшлися по району щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ожин з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова. У будинку зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Виникла пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію.

"На третьому поверсі 12-поверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку", - розповів Терехов.

Станом на 5.40 кількість постраждалих становила 25 людей, зокрема немовля.

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За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог також вдарив по Шевченківському району.

"У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Ще одне влучання зафіксовано біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, - без постраждалих.

















