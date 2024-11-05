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Новини Війна
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РФ вдарила поряд із житловою забудовою у Харкові: Постраждало дві жінки (оновлено)

Росіяни обстріляли Харків 5 жовтня

Російські окупаційні війська атакували Харків, внаслідок чого відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив мер Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, удар по Шевченківському району, поряд з житловою забудовою. Вже маємо інформацію про одного постраждалого", - заявив очільник міста.

Глава ОВА Синєгубов сказав, що попередньо відомо про пошкодження житлового будинку.

"Уражень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка", - згодом повідомив мер Терехов.

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Пізніше Синєгубов уточнив: "Є пошкодження багатоповерхівки. Ворог завдав удару безпілотником. Є загорання цивільного автомобіля. Рятувальники працюють на місці удару. 

Внаслідок удару постраждали дві жінки: 72 та 56 років. Обом медики надали допомогу на місці".

Автор: 

обстріл (29527) Харків (5740)


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Де F-16? Вони ще є? Чи один самі втратили, а інші п'ять тупо не вберегли, бо не встигли злетіти?
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05.11.2024 17:11 Відповісти
Там был штаб НАТО и стопицот генералов НАТО
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05.11.2024 17:40 Відповісти
Сбили шахед не удачно, над городом, ну ничего не поделаешь
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05.11.2024 18:59 Відповісти
 
 