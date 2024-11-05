РФ ударила рядом с жилой застройкой в Харькове: Пострадала женщина
Российские оккупационные войска атаковали Харьков, в результате чего известно о пострадавшем.
Об этом сообщил мэр Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем", - заявил глава города.
Глава ОВА Синегубов сказал, что предварительно известно о повреждении жилого дома.
"Поражения получил пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина", - позже сообщил мэр Терехов.
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Марта Шепель #549182
показать весь комментарий05.11.2024 17:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Мандрівник #582578
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Max G
показать весь комментарий05.11.2024 18:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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