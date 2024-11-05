РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7742 посетителя онлайн
Новости Война
1 758 3

РФ ударила рядом с жилой застройкой в ​​Харькове: Пострадала женщина

Росіяни обстріляли Харків 5 жовтня

Российские оккупационные войска атаковали Харьков, в результате чего известно о пострадавшем.

Об этом сообщил мэр Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем", - заявил глава города.

Глава ОВА Синегубов сказал, что предварительно известно о повреждении жилого дома.

"Поражения получил пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина", - позже сообщил мэр Терехов.

Читайте: Взрывы прогремели в Сумах: РФ выпустила КАБы

Автор: 

обстрел (28195) Харьков (7620)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де F-16? Вони ще є? Чи один самі втратили, а інші п'ять тупо не вберегли, бо не встигли злетіти?
показать весь комментарий
05.11.2024 17:11 Ответить
Там был штаб НАТО и стопицот генералов НАТО
показать весь комментарий
05.11.2024 17:40 Ответить
Сбили шахед не удачно, над городом, ну ничего не поделаешь
показать весь комментарий
05.11.2024 18:59 Ответить
 
 