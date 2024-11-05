РФ ударила рядом с жилой застройкой в ​​Харькове: Пострадала женщина

Российские оккупационные войска атаковали Харьков, в результате чего известно о пострадавшем.

Об этом сообщил мэр Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем", - заявил глава города.

Глава ОВА Синегубов сказал, что предварительно известно о повреждении жилого дома.

"Поражения получил пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина", - позже сообщил мэр Терехов.

Читайте: Взрывы прогремели в Сумах: РФ выпустила КАБы