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Новости Война
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Взрывы раздались в Сумах: РФ выпустила КАБы

Вибухи пролунали у Сумах

Во время тревоги в Сумах прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Воздушные силы предупредили о пусках КАБов.

Читайте: Навел "шахеды", которые убили трех жителей Сум: СБУ задержала 23-летнего корректировщика ГРУ РФ. ФОТО

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обстрел (28195) Сумы (1198) КАБ (395)


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05.11.2024 17:14 Ответить
На момент розпаду московсько-радянського «СССР» в Україні (в Узині на Київщині, у Полтаві та в Прилуках на Чернігівщині) дислокувалися новіші бомбардувальники. Вони були випущені у 1989-1991 роках, а на росії тоді базувалися старіші бомбардувальники (зокрема, в Енґельсі).

Ту-95МС є основним інструментом РФ для завдання ракетних ударів по Україні. На відміну від Ту-160, який може нести 12 ракет, Ту-95МС має під крилом вдвічі менше.

Спочатку з москви пообіцяли Кучмі і Пустовойтенку, начебто виплатять Україні компенсацію за бомбардувальники розміром в 650 мільйонів доларів. Потім пообіцяли - 450 мільйонів, а врешті росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів. Ніби-то грошові компенсації, яка мали бути виплачені росією - Україні за ракети і бомбардувальники було зараховано в погашення газових богів України - російському «Газпрому». Тобто москва так нічого не заплатила Україні за передані найновіші важкі бомбардувальники і понад півтисячі крилатих ракет повітряного базування великої дальності.

Кучма і Пустовойтенко тим часом не понесли за свою антиукраїнську діяльність жодної відповідальності. Отримують надвисокі пенсії і перебувають на утриманні з податків громадян України, які страждають від московських обстрілів ракетами які передали москві Кучма і Пустовойтенко.
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05.11.2024 17:20 Ответить
Ще були іскандери з касетною частиною по району.наші відповіли американською демократією.
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05.11.2024 17:32 Ответить
відверто кажучи, я сподівався що після отримання Ф-16, з КАБами буде легше...
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05.11.2024 17:59 Ответить
Поки незначна кількість проти маси авіації орків. Та й дальні ракети "повітря-повітря" це дефіцитна штука і дорога . ( Дуже дорога для держави, яку розворовують 30 років і навіть під час війни ) .
Як би вони могли вступити з ними в бій то кинули б всі свої літачки в мясні хвилі алюмінєві хвилі аби забодати нашу авіацію.
Зважте на таке : у нас авіація постійно мотається, щоб уникнути скупчення і ураження, щоб не знали на якому вони зараз аеродромі. А у них літаків сотні, з них багато придатних для КАБів, в новинах тих кабів сиплять сотнями/тисячами - це при тому що після кожного вильоту і пілот відпочиває і літак теж - проводиться повний огляд і передполітна підготовка
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05.11.2024 20:30 Ответить
Буде легше!
Але не всі Західні літаки одразу поставлять, там план по рокам розписаний.
І дуже велика перевага, в багато разів по всіх позиціях ( штурмовики, бомбери ..) А деякі позиції ми взагалі не маємо - дальні та стратегічні бомбери і розвідники
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05.11.2024 20:32 Ответить
 
 