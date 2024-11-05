Взрывы раздались в Сумах: РФ выпустила КАБы
Во время тревоги в Сумах прогремели взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Общественного.
Воздушные силы предупредили о пусках КАБов.
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Ту-95МС є основним інструментом РФ для завдання ракетних ударів по Україні. На відміну від Ту-160, який може нести 12 ракет, Ту-95МС має під крилом вдвічі менше.
Спочатку з москви пообіцяли Кучмі і Пустовойтенку, начебто виплатять Україні компенсацію за бомбардувальники розміром в 650 мільйонів доларів. Потім пообіцяли - 450 мільйонів, а врешті росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів. Ніби-то грошові компенсації, яка мали бути виплачені росією - Україні за ракети і бомбардувальники було зараховано в погашення газових богів України - російському «Газпрому». Тобто москва так нічого не заплатила Україні за передані найновіші важкі бомбардувальники і понад півтисячі крилатих ракет повітряного базування великої дальності.
Кучма і Пустовойтенко тим часом не понесли за свою антиукраїнську діяльність жодної відповідальності. Отримують надвисокі пенсії і перебувають на утриманні з податків громадян України, які страждають від московських обстрілів ракетами які передали москві Кучма і Пустовойтенко.
Як би вони могли вступити з ними в бій то кинули б всі свої літачки в
мясні хвиліалюмінєві хвилі аби забодати нашу авіацію.
Зважте на таке : у нас авіація постійно мотається, щоб уникнути скупчення і ураження, щоб не знали на якому вони зараз аеродромі. А у них літаків сотні, з них багато придатних для КАБів, в новинах тих кабів сиплять сотнями/тисячами - це при тому що після кожного вильоту і пілот відпочиває і літак теж - проводиться повний огляд і передполітна підготовка
Але не всі Західні літаки одразу поставлять, там план по рокам розписаний.
І дуже велика перевага, в багато разів по всіх позиціях ( штурмовики, бомбери ..) А деякі позиції ми взагалі не маємо - дальні та стратегічні бомбери і розвідники