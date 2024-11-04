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Навел "шахеды", убившие 3 жителей Сум: СБУ задержала 23-летнего корректировщика ГРУ РФ. ФОТО

В Сумах задержали 23-летнего жителя, который корректировал российский обстрел по городу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Именно по координатам фигуранта 22 октября этого года рашисты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа "Шахед". Тогда в результате вражеского удара по жилым домам города погибли трое гражданских. Среди них - один ребенок, ученица 9-го класса местной школы", - говорится в сообщении.

Он также разведывал геолокации Сил обороны. Для этого предатель объезжал территорию Сум и прилегающих районов на своем авто и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Установлено, что агент находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и детальным описанием объектов.

Также смотрите: 10 вражеских агитаторов, в том числе "политэксперта" пула Медведчука, задержали в 4 областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он выполнял задание врага вблизи военных объектов.

ГРУ завербовало мужчину осенью этого года, когда он активно писал в российских Телеграм-каналах, что ожидает захвата Сумщины. Во время обысков у задержанного изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Задержан экс-депутат-"регионал", работавший на ФСБ и наводивший вражеские удары на Сумщину, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала коригувальника ГРУ, який наводив "шахеди" в Сумах
СБУ затримала коригувальника ГРУ, який наводив "шахеди" в Сумах

Автор: 

СБУ (20120) Сумы (1199)


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Топ комментарии
+22
Чергова мерзенна гнида...
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04.11.2024 10:08 Ответить
+19
Таких тварин треба просто відстрілювати "при оказанії сопротівльєнія" при затриманні
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04.11.2024 10:21 Ответить
+14
Тепер його зеки будуть в сраку драть за родіну!
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04.11.2024 10:15 Ответить
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Буде тепер сідєть за родіну?
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04.11.2024 10:08 Ответить
Тепер його зеки будуть в сраку драть за родіну!
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04.11.2024 10:15 Ответить
Він також може потрапити під майбутні обміни
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04.11.2024 10:28 Ответить
Якщо кадровий, жив під тегендою, то піде на обмін. Якщо дурень завербований, то кацапам таке не треба.
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04.11.2024 11:59 Ответить
Як ви собі уявляєте постійне ґвалтування у в'язницях, за політичними вподобаннями? Сидять такі геї патріоти і ждуть коли їм приведуть зрадника???
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04.11.2024 10:41 Ответить
Як-як! Сепари будуть драть в сраку колаборантів, а потім колаборанти сепарів!
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04.11.2024 10:53 Ответить
+++
Они жизнь в лагерях представляют по плохим фильмам. Типа в ИТК ,от подъёма до отбоя, только тем и занимаются.
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04.11.2024 11:02 Ответить
Такі виродки сидять окремо і в *** не дують. Нещодавно дивився інтерв'ю з ними з Кам'янської колонії під Запоріжжям ніхто не розкаювався, всі з гонором. https://www.google.com/search?client=opera&q=інтерв%27ю+з+кам%27янської+колонії&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:f0d0575c,vid:jrQBKvnXZ0w,st:0
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04.11.2024 11:23 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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04.11.2024 10:08 Ответить
Чого іпало замазали?
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04.11.2024 10:11 Ответить
Таких тварин треба просто відстрілювати "при оказанії сопротівльєнія" при затриманні
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04.11.2024 10:21 Ответить
А нам його довічно кормити тепер? Не гуманно по відношенню до народу України. Треба. що б він ненароком убився об стіну, або впав з 9-го поверху.
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04.11.2024 10:23 Ответить
Вішати,за шию.За смерть українців.
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04.11.2024 10:33 Ответить
Віддайте цю істоту родичам загинувших на самосуд
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04.11.2024 10:37 Ответить
От мені цікаво, чому "любители руського мира" не "уезжают на историческую родину",
а як саранча все знищують на новому місці, а після цього (поки не дадуть по зубам)
завойовують та нищать нові землі?! Це мабуть лишня хромосома "бешенства", як відмічав
їхній вождь.
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04.11.2024 10:48 Ответить
Це не "любитель". Це дебіл, який продав свою сраку за обіцянку в декілька штук гривень в телезі.
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04.11.2024 10:59 Ответить
скоріш за все зараз у нього вже не було можливості виїхать на росію, і йому були потрібні гроші, щоб нарешті якось перетнути західний кордон. Може хотів накопичити грошей на гідрокостюм, хоча вже пізно його купляти, бо більш актуально вже лижі для скі-туру.
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04.11.2024 12:39 Ответить
фундамент - телеграм
думайте
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04.11.2024 11:02 Ответить
Это штамп. ФСБ не имеет никаких иных каналов со своими агентами. Только благодаря Телеграмму и выкручиваются. Все завидуют Штирлицу, у того рация на лампах была. А у этого только Телеграмм на смартфоне.
Отдельный планшет с выходом в интернет через VPN, с удалённым рабочим столом. На планшет скидывается файл в динамическом шифровании. Планшет отвозится в посадку, под кустик. Завтра куратор сам введёт пароль, войдёт в систему и скачает файл. Остальное зависит от выделенной суммы и ценности агента. Планшет можно и бросить.
Стеганография - программы прячут текст под изображением. Шифруешь текст, сверху файл накрываешь изображением котейка и выкладываешь в Инсте. Кому надо разберут файл до исходного текста.
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04.11.2024 11:17 Ответить
подоляцька срань сере на вентилятор...
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04.11.2024 12:35 Ответить
Таких живими не треба затримувати..
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04.11.2024 11:04 Ответить
Так, пожиттєве ув'язнення 23 річному засранцю, і це ще дуже щедро. Коли Україну змусили відмовитися від смерти кари задля вступу України правову організацію Європи, яка безсила покарати Московщину за нинішній геноцид українців. то може під час війни пора ввести для таких виродків таке покарання як смертна кара, з нього вже людини не буде.
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04.11.2024 11:09 Ответить
Європейська конвенція з прав людини допускає відступ від цього правила під час війни.
Питання зараз не в Раді Європи, а в ст. 27 нашої Конституції, яка говорить про невід'ємне право на життя і в положеннях Кримінального кодексу України, які не передбачають такого виду покарання.
Під час воєнного стану, щоправда, зміна Конституції - проблема.

Так що це суто наше рішення наразі. Хоча Ви праві - свого часу реформа відбулася з ініціативи Ради Європи. І була та залишається правильною, оскільки судових помилок по справах із смертною карою було немало в історії української юриспруденції. Але щодо воєнного стану можуть бути винятки.
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04.11.2024 13:05 Ответить
Вважаю , що такі вбивці і зрадники не мають права на життя ,
бо гуманність тут зайва 😡
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04.11.2024 11:19 Ответить
Какие раньше были хорошие времена.Сажали на кол,сдирали кожу живьём,колесовали.Жаль.Раньше хорошие были времена.
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04.11.2024 11:53 Ответить
Полагаю, это просто троллинг
Потому что если Вы серьёзно, то представьте себя посаженным на кол в результате ошибки или мести прокурора и, думаю, мнение немножно изменится . . .
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04.11.2024 13:11 Ответить
В порівнянні з пройобом гуглмапс..
Хто в нас за це буде відповідати?
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04.11.2024 11:58 Ответить
А навіщо ви замилюїте писок цього виродка.
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04.11.2024 12:21 Ответить
тому що він не на Україну працював...
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04.11.2024 12:36 Ответить
нові закони - лише після суду винний
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05.11.2024 17:36 Ответить
маладагвардєйци не закінчуються.
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04.11.2024 12:29 Ответить
Гугл карти обновила де всі розташування ППО, а вони і далі агентів ловлять. Бронь треба доказувати...
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04.11.2024 12:54 Ответить
23 роки, народився вже в Україні, у ХХІ сторіччі. Тобто це не пенсіонер - любитель совка, який Сталіна ще пам'ятає . . . Це вже ********** українська - школа, телевізор, оточення, виховання.
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04.11.2024 13:00 Ответить
СБУ де сиділи Баканови, Наумова, Куліничі кого завгодно можуть зробити ворогом, якщо поступить команда.
А відділ що шпигував за журналістами бігус.
Тишлек? Шило?
Ілля Витюк - той що через зама нацькував на журналіста тцк в дрим тауні. Журналіст, як раз збирав дані про його збагачення.. там і зам теж з обгрунтованими накопиченнями.
Той що начальник кібербезпеки, той що на майдані за мусарими робив відеоотчети як силовики гасять натовп протестуючих. Десь в столиці воює.

Наприклад Червінського.
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04.11.2024 16:14 Ответить
банально - заробітчанин
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05.11.2024 17:37 Ответить
 
 