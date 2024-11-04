Навел "шахеды", убившие 3 жителей Сум: СБУ задержала 23-летнего корректировщика ГРУ РФ. ФОТО
В Сумах задержали 23-летнего жителя, который корректировал российский обстрел по городу
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Именно по координатам фигуранта 22 октября этого года рашисты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа "Шахед". Тогда в результате вражеского удара по жилым домам города погибли трое гражданских. Среди них - один ребенок, ученица 9-го класса местной школы", - говорится в сообщении.
Он также разведывал геолокации Сил обороны. Для этого предатель объезжал территорию Сум и прилегающих районов на своем авто и скрыто фиксировал "нужные" объекты.
Установлено, что агент находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и детальным описанием объектов.
Злоумышленника задержали "на горячем", когда он выполнял задание врага вблизи военных объектов.
ГРУ завербовало мужчину осенью этого года, когда он активно писал в российских Телеграм-каналах, что ожидает захвата Сумщины. Во время обысков у задержанного изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Они жизнь в лагерях представляют по плохим фильмам. Типа в ИТК ,от подъёма до отбоя, только тем и занимаются.
а як саранча все знищують на новому місці, а після цього (поки не дадуть по зубам)
завойовують та нищать нові землі?! Це мабуть лишня хромосома "бешенства", як відмічав
їхній вождь.
думайте
Отдельный планшет с выходом в интернет через VPN, с удалённым рабочим столом. На планшет скидывается файл в динамическом шифровании. Планшет отвозится в посадку, под кустик. Завтра куратор сам введёт пароль, войдёт в систему и скачает файл. Остальное зависит от выделенной суммы и ценности агента. Планшет можно и бросить.
Стеганография - программы прячут текст под изображением. Шифруешь текст, сверху файл накрываешь изображением котейка и выкладываешь в Инсте. Кому надо разберут файл до исходного текста.
Питання зараз не в Раді Європи, а в ст. 27 нашої Конституції, яка говорить про невід'ємне право на життя і в положеннях Кримінального кодексу України, які не передбачають такого виду покарання.
Під час воєнного стану, щоправда, зміна Конституції - проблема.
Так що це суто наше рішення наразі. Хоча Ви праві - свого часу реформа відбулася з ініціативи Ради Європи. І була та залишається правильною, оскільки судових помилок по справах із смертною карою було немало в історії української юриспруденції. Але щодо воєнного стану можуть бути винятки.
бо гуманність тут зайва 😡
Потому что если Вы серьёзно, то представьте себя посаженным на кол в результате ошибки или мести прокурора и, думаю, мнение немножно изменится . . .
Хто в нас за це буде відповідати?
А відділ що шпигував за журналістами бігус.
Тишлек? Шило?
Ілля Витюк - той що через зама нацькував на журналіста тцк в дрим тауні. Журналіст, як раз збирав дані про його збагачення.. там і зам теж з обгрунтованими накопиченнями.
Той що начальник кібербезпеки, той що на майдані за мусарими робив відеоотчети як силовики гасять натовп протестуючих. Десь в столиці воює.
Наприклад Червінського.