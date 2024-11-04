Навел "шахеды", убившие 3 жителей Сум: СБУ задержала 23-летнего корректировщика ГРУ РФ. ФОТО

В Сумах задержали 23-летнего жителя, который корректировал российский обстрел по городу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Именно по координатам фигуранта 22 октября этого года рашисты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа "Шахед". Тогда в результате вражеского удара по жилым домам города погибли трое гражданских. Среди них - один ребенок, ученица 9-го класса местной школы", - говорится в сообщении.

Он также разведывал геолокации Сил обороны. Для этого предатель объезжал территорию Сум и прилегающих районов на своем авто и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Установлено, что агент находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и детальным описанием объектов.

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Злоумышленника задержали "на горячем", когда он выполнял задание врага вблизи военных объектов.

ГРУ завербовало мужчину осенью этого года, когда он активно писал в российских Телеграм-каналах, что ожидает захвата Сумщины. Во время обысков у задержанного изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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