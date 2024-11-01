РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8618 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 442 23

Задержан экс-депутат-"регионал", работавший на ФСБ и наводивший вражеские удары на Сумщину, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Сумской области 48-летнего экс-депутата Шосткинского горсовета от запрещенной "Партии регионов". Он шпионил за Силами обороны и призывал рашистов бомбить город.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание вражеского агента

Как установило расследование, агент скрыто отслеживал направления движения эшелонов ВСУ и фиксировал локации украинских войск, защищающих приграничье Сумщины.

Для этого он на своем авто объезжал местность и снимал соответствующие фото и видео.

Также читайте: Помогал врагу запускать спутники-шпионы – СБУ в Харькове задержала директора роскомпании

СБУ затримала ексдепутата-регіонала у Шостці на Сумщині: деталі

Дополнительно предатель пытался выяснить нужную ему информацию от знакомых во время "бытовых разговоров".

Полученные сведения он отправлял кадровому сотруднику управления ФСБ по Брянской области. Его личность и персональные данные уже установлены Службой безопасности.

В агентурных "отчетах", кроме предоставления координат, предатель просил рашистов как можно быстрее наносить удары по городу, в частности - по зданиям ТЦК.

Задержание и подозрение экс-регионалу

Сотрудники СБУ задокументировали преступления экс-депутата и задержали его по месту жительства в Шостке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов трудоустроил сына в СБУ в начале полномасштабного вторжения РФ, - СМИ

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован ФСБ в июле этого года.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

СБУ затримала ексдепутата-регіонала у Шостці на Сумщині: деталі

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 10 лет тюрьмы получила российская агент, которая с помощью селфи наводила ракеты на Харьков, - СБУ. ФОТО

Автор: 

депутат (3346) СБУ (20452) Сумская область (3696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Як це " заброненої"?
У нас вся влада Зеленьського звідти.
Єрмак- помічник депутата Тадєєва, Гетьманцев- помічникз російського агєнта, депутата Сівковича.
Пісьмєннік на суфльорі для Найвєлічнішого- Литвин, від Льовочкіна.
Міліціонер фабрикувавший спави проти Майдану- Татаров.
Головний юрист януковича- Портнов, був завезений Зеленьським задля організації відкриття кримінальної справи по діючому президенту США Байдену.
Подляк- головинмй по пропаганді у януковича, тепер головний по пропаганді у Фельдмаршала Кухонного.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:33 Ответить
+9
Риго-аналів як і комуняк колишніх небуває!
показать весь комментарий
01.11.2024 10:31 Ответить
+8
Дивився мера Кривого Рогу Вілкула...слово росія, росіяни, русскіє не вживає - орки...не будь Вілкулом, називай речі своїми іменами. Хоча, можливо, після мого допису почне вживати.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вистачить 8 років і без конфіскації .
показать весь комментарий
01.11.2024 10:18 Ответить
Ексдепутат-регіонал, це депутат Шосткінської міськради від забороненої "Партії регіонів" с 2014 по 2019 рік.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:19 Ответить
На гиляку продажного рига за зраду 🤬
показать весь комментарий
01.11.2024 10:57 Ответить
Цей риг не продажний! Воно вже тоді коли вступило в ригоаналівську банду визначило себе антиукраїнською твариною! І, бач, не продався - старанно служить *****! Всіх ригів треба на гіляку! Без виключення!
показать весь комментарий
01.11.2024 11:52 Ответить
Бажаєш повторити долю цього перевертня, чи вже сховався на роісії ?
показать весь комментарий
01.11.2024 10:38 Ответить
Риго-аналів як і комуняк колишніх небуває!
показать весь комментарий
01.11.2024 10:31 Ответить
Дивився мера Кривого Рогу Вілкула...слово росія, росіяни, русскіє не вживає - орки...не будь Вілкулом, називай речі своїми іменами. Хоча, можливо, після мого допису почне вживати.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:32 Ответить
взагалі-то Вілкул став патріотом України, я довіряю Тані Чорновол.
Що він і як він там вживає - друга справа, порівняно з тим першим, що він робить.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:35 Ответить
А можеш назвати, хто з державних службовців його рівня не став патріотом України?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:37 Ответить
Хто насправді з таких став патріотом, а не просто вдягнув вишиванку - важко сказати. Так зразу і не згадаю. Схоже, Вілкул - рідкісний випадок.
Я просто знаю, що більшість з них лише на словах патріоти. Ну, он, труханов, наприклад. Говорить одне - діє по іншому. Пручається зносу Катьки-імператриці, тощо
показать весь комментарий
01.11.2024 12:48 Ответить
Не слухайте хто що і як каже, а дивіться на справи! Вілкул грабує і мародерить місто як і його татусь-старий Вілкул! Гроші мільярдами розчиняються, а місто стоїть розрите роками. Усі у місті знають де його люди запустили руки у кишені громадян: вікна у школах, дороги, фасади будівель- усюди він отримує !
показать весь комментарий
01.11.2024 13:00 Ответить
Перепровірю. Перепитаю в знайомого по іншому форуму криворіжця-патріота, який ненавидить 95кв.
показать весь комментарий
01.11.2024 13:57 Ответить
Якщо зе-СБУ не показують морду і прізвище то пішли вони на**й зі своїм піаром!
показать весь комментарий
01.11.2024 10:32 Ответить
Як це " заброненої"?
У нас вся влада Зеленьського звідти.
Єрмак- помічник депутата Тадєєва, Гетьманцев- помічникз російського агєнта, депутата Сівковича.
Пісьмєннік на суфльорі для Найвєлічнішого- Литвин, від Льовочкіна.
Міліціонер фабрикувавший спави проти Майдану- Татаров.
Головний юрист януковича- Портнов, був завезений Зеленьським задля організації відкриття кримінальної справи по діючому президенту США Байдену.
Подляк- головинмй по пропаганді у януковича, тепер головний по пропаганді у Фельдмаршала Кухонного.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:33 Ответить
Я чомусь Вілкула-молодшого перестав ненавидіти.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:33 Ответить
В вру повно таких же
показать весь комментарий
01.11.2024 10:41 Ответить
За словами джерела "Української правди", йдеться про ексдепутата Олега Куцепала.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:56 Ответить
Почему это ещё дышит?
показать весь комментарий
01.11.2024 11:17 Ответить
Один із 100 регіоаналів може бути проукраїнський, всі інші запроданці і повинні бути на гачку СБУ, а шмаркля робить навпаки - приводить їх до влади! А ті в свою чергу працюють на розвал Держави та ЗСУ!
показать весь комментарий
01.11.2024 11:29 Ответить
Так "рига" не можна затримувати, що СБУ не знають, що це майже рідні брати "слуг" і знаходяться в одній спарці?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:36 Ответить
 
 