Задержан экс-депутат-"регионал", работавший на ФСБ и наводивший вражеские удары на Сумщину, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Сумской области 48-летнего экс-депутата Шосткинского горсовета от запрещенной "Партии регионов". Он шпионил за Силами обороны и призывал рашистов бомбить город.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание вражеского агента

Как установило расследование, агент скрыто отслеживал направления движения эшелонов ВСУ и фиксировал локации украинских войск, защищающих приграничье Сумщины.

Для этого он на своем авто объезжал местность и снимал соответствующие фото и видео.

Также читайте: Помогал врагу запускать спутники-шпионы – СБУ в Харькове задержала директора роскомпании

Дополнительно предатель пытался выяснить нужную ему информацию от знакомых во время "бытовых разговоров".

Полученные сведения он отправлял кадровому сотруднику управления ФСБ по Брянской области. Его личность и персональные данные уже установлены Службой безопасности.

В агентурных "отчетах", кроме предоставления координат, предатель просил рашистов как можно быстрее наносить удары по городу, в частности - по зданиям ТЦК.

Задержание и подозрение экс-регионалу

Сотрудники СБУ задокументировали преступления экс-депутата и задержали его по месту жительства в Шостке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов трудоустроил сына в СБУ в начале полномасштабного вторжения РФ, - СМИ

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован ФСБ в июле этого года.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 10 лет тюрьмы получила российская агент, которая с помощью селфи наводила ракеты на Харьков, - СБУ. ФОТО