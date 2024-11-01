Задержан экс-депутат-"регионал", работавший на ФСБ и наводивший вражеские удары на Сумщину, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Сумской области 48-летнего экс-депутата Шосткинского горсовета от запрещенной "Партии регионов". Он шпионил за Силами обороны и призывал рашистов бомбить город.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задание вражеского агента
Как установило расследование, агент скрыто отслеживал направления движения эшелонов ВСУ и фиксировал локации украинских войск, защищающих приграничье Сумщины.
Для этого он на своем авто объезжал местность и снимал соответствующие фото и видео.
Дополнительно предатель пытался выяснить нужную ему информацию от знакомых во время "бытовых разговоров".
Полученные сведения он отправлял кадровому сотруднику управления ФСБ по Брянской области. Его личность и персональные данные уже установлены Службой безопасности.
В агентурных "отчетах", кроме предоставления координат, предатель просил рашистов как можно быстрее наносить удары по городу, в частности - по зданиям ТЦК.
Задержание и подозрение экс-регионалу
Сотрудники СБУ задокументировали преступления экс-депутата и задержали его по месту жительства в Шостке.
По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован ФСБ в июле этого года.
Во время обысков у него изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Що він і як він там вживає - друга справа, порівняно з тим першим, що він робить.
Я просто знаю, що більшість з них лише на словах патріоти. Ну, он, труханов, наприклад. Говорить одне - діє по іншому. Пручається зносу Катьки-імператриці, тощо
У нас вся влада Зеленьського звідти.
Єрмак- помічник депутата Тадєєва, Гетьманцев- помічникз російського агєнта, депутата Сівковича.
Пісьмєннік на суфльорі для Найвєлічнішого- Литвин, від Льовочкіна.
Міліціонер фабрикувавший спави проти Майдану- Татаров.
Головний юрист януковича- Портнов, був завезений Зеленьським задля організації відкриття кримінальної справи по діючому президенту США Байдену.
Подляк- головинмй по пропаганді у януковича, тепер головний по пропаганді у Фельдмаршала Кухонного.