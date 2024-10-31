Баканов трудоустроил сына в СБУ в начале полномасштабного вторжения РФ, - СМИ
В начале полномасштабного вторжения РФ тогдашний глава СБУ Иван Баканов устроил своего сына на работу в Службу безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда".
По данным журналистов, сын Баканова Артур Лазаренко (фамилия матери. - Ред.), как и отец, стал лейтенантом и служит в 6 управлении департамента контрразведки СБУ.
Согласно функционалу, на этой должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.
Лазаренко отказался отвечать на вопросы о том, как попал в СБУ и чем занимался до этого, поскольку не хочет рассказывать о "личной жизни".
Его отец Иван Баканов в телефонном разговоре сначала отказался раскрывать информацию о "действующем работнике СБУ во время войны".
Впоследствии он прислал изданию уточнение. По его словам Артур Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.
"Я, как отец своего сына Лазаренко Артура Ивановича, горжусь им. С марта 2022 года он присоединился в ряды ВСУ и по состоянию на сегодня выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий", - отметил Баканов.
СБУ в комментарии журналистам подтвердила, что Лазаренко служит в учреждении с марта 2022 года, когда возглавлял Службу Иван Баканов:
"Лазаренко Артур Иванович был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период когда председателем Службы безопасности был И. Г. Баканов. Отдельно обращаем внимание, что во время действия военного положения увольнение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Героя ше Вальдья не присвоїв? Ну, орден то вже точно дав.
-Тато, а я стану лейтенантом?
-Так сину.
-А Майором?
-Так.
-А полковником.
-Так
-А Генералом?
-Ні
-Чому?
-Бо у Генерала свій син
- Лийтінант я... Старшой...
- Можна я прі женє буду називать вас "товаріщ старший лєйтєнант"?"
Син Баканова. Курувати військові заводи. Сьогодні.
Баканов - кацапський запроданець. Син - патріот України? Хтось у це вірить?
От сім"я Єрмаків Вам для прикладу, ***....
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
Талантіщє! Мабуть отримав за це звання народного артиста московії. Нічо, мєдалька героя вже не за горами.
Співпадіння!!!????
Ще одне "співпадіння", далекий 2015 рік, справа російських грушників олександра александрова та євгена єрофєєва.
За дивним сбігом обставин прокурором у цій справі був військовий прокурор ігор Німченко, син відомої медведчуківської посіпаки васьки Німченка!
Ну у нас же діти за батьків не відповідають, так співпадіння)
Згідно "законів жанру" з засвіченим фейсом у "контриках" йому місця уже точно не повинно б бути.Хіба що на пенсію.Інвалідом.
Ак*еть!
Та це вже не нижче полковника повинен бути
''Ура таваріщі''.....
- Та один х?Й!
P.S. Зелений спрут крепко кругом пустив свої щупальця.
Ну а шо. В країні де таке військово - калічне керівництво чого тільки не стається. Суцільні дегенерати
Чего стенать?
За что боролись на то и напоролись!
В руководстве одни инвалиды, пенсионеры и имбицылы.
Абсолютно прогнозируемый финал, к сожалению.