Баканов трудоустроил сына в СБУ в начале полномасштабного вторжения РФ, - СМИ

В начале полномасштабного вторжения РФ тогдашний глава СБУ Иван Баканов устроил своего сына на работу в Службу безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда".

По данным журналистов, сын Баканова Артур Лазаренко (фамилия матери. - Ред.), как и отец, стал лейтенантом и служит в 6 управлении департамента контрразведки СБУ.

Согласно функционалу, на этой должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

Лазаренко отказался отвечать на вопросы о том, как попал в СБУ и чем занимался до этого, поскольку не хочет рассказывать о "личной жизни".

Его отец Иван Баканов в телефонном разговоре сначала отказался раскрывать информацию о "действующем работнике СБУ во время войны".

Впоследствии он прислал изданию уточнение. По его словам Артур Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

"Я, как отец своего сына Лазаренко Артура Ивановича, горжусь им. С марта 2022 года он присоединился в ряды ВСУ и по состоянию на сегодня выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий", - отметил Баканов.

СБУ в комментарии журналистам подтвердила, что Лазаренко служит в учреждении с марта 2022 года, когда возглавлял Службу Иван Баканов:

"Лазаренко Артур Иванович был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период когда председателем Службы безопасности был И. Г. Баканов. Отдельно обращаем внимание, что во время действия военного положения увольнение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

