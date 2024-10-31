РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9351 посетитель онлайн
Новости
27 433 84

Баканов трудоустроил сына в СБУ в начале полномасштабного вторжения РФ, - СМИ

Баканов влаштував сина в СБУ під час свого головування

В начале полномасштабного вторжения РФ тогдашний глава СБУ Иван Баканов устроил своего сына на работу в Службу безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда".

По данным журналистов, сын Баканова Артур Лазаренко (фамилия матери. - Ред.), как и отец, стал лейтенантом и служит в 6 управлении департамента контрразведки СБУ.

Согласно функционалу, на этой должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

Лазаренко отказался отвечать на вопросы о том, как попал в СБУ и чем занимался до этого, поскольку не хочет рассказывать о "личной жизни".

Его отец Иван Баканов в телефонном разговоре сначала отказался раскрывать информацию о "действующем работнике СБУ во время войны".

Впоследствии он прислал изданию уточнение. По его словам Артур Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов зарегистрировал ФЛП и планирует сдавать в аренду жилье, - СМИ

"Я, как отец своего сына Лазаренко Артура Ивановича, горжусь им. С марта 2022 года он присоединился в ряды ВСУ и по состоянию на сегодня выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий", - отметил Баканов.

СБУ в комментарии журналистам подтвердила, что Лазаренко служит в учреждении с марта 2022 года, когда возглавлял Службу Иван Баканов:

"Лазаренко Артур Иванович был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период когда председателем Службы безопасности был И. Г. Баканов. Отдельно обращаем внимание, что во время действия военного положения увольнение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Также читайте: Баканову выплатили 435 тыс. грн при увольнении из СБУ, - СМИ

Автор: 

СБУ (20440) Баканов Иван (303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
Яка несподіванка!
Героя ше Вальдья не присвоїв? Ну, орден то вже точно дав.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:57 Ответить
+38
А дітей Наумова, часом, не прилаштували в СБУ?...
показать весь комментарий
31.10.2024 13:05 Ответить
+36
Питає синок в полковника:
-Тато, а я стану лейтенантом?
-Так сину.
-А Майором?
-Так.
-А полковником.
-Так
-А Генералом?
-Ні
-Чому?
-Бо у Генерала свій син
показать весь комментарий
31.10.2024 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка несподіванка!
Героя ше Вальдья не присвоїв? Ну, орден то вже точно дав.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:57 Ответить
Щеине встиг. Дадут убд та хату відомчу
показать весь комментарий
31.10.2024 13:00 Ответить
А я вже подумала, почитавши новину, що синок Вані православного з-під БЕНІ та з-за "грат Малюка " парашу виносить?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:50 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 12:58 Ответить
Питає синок в полковника:
-Тато, а я стану лейтенантом?
-Так сину.
-А Майором?
-Так.
-А полковником.
-Так
-А Генералом?
-Ні
-Чому?
-Бо у Генерала свій син
показать весь комментарий
31.10.2024 12:59 Ответить
А шо, кто-то против? Нужно же "молодому дарованию" где-то харчеваться.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:01 Ответить
А чому призвіще не Баканов ?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:02 Ответить
"Стісняєця"!
показать весь комментарий
31.10.2024 13:16 Ответить
Щоб "зачистити хвости"...Які ці тваринки винахідливі...
показать весь комментарий
31.10.2024 16:16 Ответить
це ганьба, коли діти не беруть прізвище батька. я стикався з такими випадками, то там або батько мудак, або стидаються прізвища, бо батько мудак.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:26 Ответить
В Гончаренка такий же варіант.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:44 Ответить
не досліджував щодо нього, але коли стикаюсь з такими людьми, то дуже обережно.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:59 Ответить
Гончаренко на своєму каналі свою сімейну Санта-Барбару розказував. Коли одружувався, запросив батька Костусєва. Почали спілкуватись. Коли Гончаренко пішов на вибори в ВР, татусь почав працювати в команді його опонента Маркова, проти власного сина. З тих пір не спілкуються.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:04 Ответить
зрозуміло, просто він не та людина, біографією якого я б цікавився.
показать весь комментарий
03.11.2024 09:29 Ответить
Цікаво,а де зараз "служить" сам лейтенант - генерал Іван Баканов?? Може у кварталі??
показать весь комментарий
31.10.2024 13:04 Ответить
Адвокатом, щоб важче було посадити потім, як і Рєзніков....
показать весь комментарий
31.10.2024 13:06 Ответить
А дітей Наумова, часом, не прилаштували в СБУ?...
показать весь комментарий
31.10.2024 13:05 Ответить
Син хабарника Борисова також працює в СБУ.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:14 Ответить
Хоч не вивіз - а якии в нього КПД - хер зна
показать весь комментарий
31.10.2024 13:05 Ответить
«Не переймайтеся. Кумівства у нас не буде», - хоча ні, це інше.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:05 Ответить
буданов де баканов
показать весь комментарий
31.10.2024 13:06 Ответить
На якому напряму захищає Україну агент Баканов-молодший?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:06 Ответить
а сам Баканов, почему не сидит за дезертирство в условиях военного времени????
показать весь комментарий
31.10.2024 13:07 Ответить
Й**ані кріворожскіє !
показать весь комментарий
31.10.2024 13:12 Ответить
Кар'єру робить помаленьку. За два роки від сержанта молодшого до лейтенанта дослужився.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:12 Ответить
Солдат, наскільки я пам'ятаю.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:40 Ответить
" - А званіє у вас какоє, как у Володі, - лєйтєнант міліції?
- Лийтінант я... Старшой...
- Можна я прі женє буду називать вас "товаріщ старший лєйтєнант"?"

показать весь комментарий
31.10.2024 16:49 Ответить
зелупа
показать весь комментарий
01.11.2024 07:00 Ответить
секретные военные заводы, говорите?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:14 Ответить
Тепер не прилітатимуть москальські ракети!
показать весь комментарий
31.10.2024 13:19 Ответить
от бачите, патріот, служить, а син Данілова в Маямі відпочиває
показать весь комментарий
31.10.2024 13:14 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 15:05 Ответить
Молодці,в Україні якщо хочеш нормально жити-треба вміти це робити.Я б теж хотів,щоб мене батько так прилаштував у 25 років.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:17 Ответить
"...курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу..."

Син Баканова. Курувати військові заводи. Сьогодні.

Баканов - кацапський запроданець. Син - патріот України? Хтось у це вірить?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:18 Ответить
Ну як же...
От сім"я Єрмаків Вам для прикладу, ***....
показать весь комментарий
31.10.2024 13:26 Ответить
В СБУ багато запроданців так як там більшість працівників росіяни.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:01 Ответить
У зеленського пояснили, що це експеримент,
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:20 Ответить
Замануха для дебілів.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:45 Ответить
Ну бл..а-муха, він втілив в життя не лише в кварталі, літцо с обложкі, а й в передвиборчій компанії.
Талантіщє! Мабуть отримав за це звання народного артиста московії. Нічо, мєдалька героя вже не за горами.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:21 Ответить
Освіта... Розум... Талант... Совість... Гнида хрипата хоч знає значення тих слів? І чи є хоч щось у блазня з того перерахованого?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:53 Ответить
Синок ,мабуть вже полковник здобуває інвалідність і готується до пенсії
показать весь комментарий
31.10.2024 13:22 Ответить
Хоспаді! Та нехай собі служіть дитя під боком у батька. Як то кажуть: «чим би дитя не тішилось, аби не руками».
показать весь комментарий
31.10.2024 13:25 Ответить
цікаво, цей кацапський (його ж мама - русская? власне, як і папа) отприск скільки вже перетинав лінію фронту? більше, ніж люся чи менше ?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:32 Ответить
покідьки
показать весь комментарий
31.10.2024 13:34 Ответить
Нагадування, що 23 лютого 2022 року Баканов разом з заступниками виїхав з країни після того як передав росіянам план оборони півдня. За що чомусь судять його заступників, але не самого його.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:36 Ответить
отличник БПП
показать весь комментарий
31.10.2024 13:40 Ответить
СЮР
показать весь комментарий
31.10.2024 13:42 Ответить
як там перевірку вони проходили?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:47 Ответить
Мабуть вже і пенсію отримуе.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:56 Ответить
має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу?!!!!!

Співпадіння!!!????
Ще одне "співпадіння", далекий 2015 рік, справа російських грушників олександра александрова та євгена єрофєєва.
За дивним сбігом обставин прокурором у цій справі був військовий прокурор ігор Німченко, син відомої медведчуківської посіпаки васьки Німченка!

Ну у нас же діти за батьків не відповідають, так співпадіння)
показать весь комментарий
31.10.2024 13:59 Ответить
Це він у нас-лейтенант.У фсб певно-цілий майор уже...
Згідно "законів жанру" з засвіченим фейсом у "контриках" йому місця уже точно не повинно б бути.Хіба що на пенсію.Інвалідом.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:01 Ответить
Ну а куди ж його батько мав влаштувати? В ларьок з шаурмою?
показать весь комментарий
31.10.2024 14:03 Ответить
"курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу"
Ак*еть!
показать весь комментарий
31.10.2024 14:05 Ответить
Дебіли у 2019 році дивилися телевізор, марили що вова зеленський покінчить з кумівством та хабарництвом, а хабарництво і кумівство перейшло на новий безсоромний рівень.. Баканов повинен сидіти у в'язниці за те що він зробив з СБУ, за генерала ФСБ-СБУ - Наумова...
показать весь комментарий
31.10.2024 14:07 Ответить
Дінастія шпигунів. Але неначасі...
показать весь комментарий
31.10.2024 14:07 Ответить
Цитата: "За його словами Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна."
Та це вже не нижче полковника повинен бути
показать весь комментарий
31.10.2024 14:45 Ответить
Всю владу ''95 кварталу'', їх родичам, братам, сестрам, жінкам, дітям, сусідам, сватам, кумам.....
''Ура таваріщі''.....
показать весь комментарий
31.10.2024 14:45 Ответить
-Папа, папа, а шо лучче ахвіцер чи камандір?
- Та один х?Й!
P.S. Зелений спрут крепко кругом пустив свої щупальця.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:59 Ответить
.... хтось же ж має продовжити передавати секрети мордору .
показать весь комментарий
31.10.2024 15:22 Ответить
А чому не діючим офіцером на передову в складі підрозділа СБУ? Він мріяв про карьєру військового.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:24 Ответить
цей додік зі слів татка вже і в бойових діях встиг побувати.. мабуть має акаунт в ворлд оф тенкс
показать весь комментарий
31.10.2024 16:04 Ответить
Скільки ж йому було рочків при влаштуванні на службу? І училища Богуна достатньо для СБУ? Фотографів-у депутати,діток-з-за парти в СБУ. Сюр.Чи повний пи..ць?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:08 Ответить
Тобто син Ванюші за 2 роки пройшов тернистим шляхом чекіста від мол.сержанта до лейтенанта?? Знову згадую східне прислів"я: якщо блазень вселиться в султанський палац,палац перетвориться на цирк....
показать весь комментарий
31.10.2024 17:52 Ответить
Синуля вже до генерала мабуть дослужився. Скоро на пенсію по інвалідності вийде .
Ну а шо. В країні де таке військово - калічне керівництво чого тільки не стається. Суцільні дегенерати
показать весь комментарий
31.10.2024 18:06 Ответить
Такого ніколи раніше не було... і ось знову.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:41 Ответить
Идеальная иллюстрация что такое Украина.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:48 Ответить
а як же закон про запобігання окрупції, де забороняється робота близьких осіб у підпорядкуванні....
показать весь комментарий
31.10.2024 19:17 Ответить
Читаю и удивляюсь!
Чего стенать?
За что боролись на то и напоролись!
В руководстве одни инвалиды, пенсионеры и имбицылы.
Абсолютно прогнозируемый финал, к сожалению.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:50 Ответить
Трудовлаштування сина на цю роботу підтверджує те,що Баканов знав про напад росіянців на нашу Україну!
показать весь комментарий
31.10.2024 20:00 Ответить
точно знав - його американці до війни про це попереджали, коли він там перебував, покращував здоров'я
показать весь комментарий
01.11.2024 00:43 Ответить
Я бы удивился если бы сынулю устроили грузчиком на фабрику рошен
показать весь комментарий
31.10.2024 21:07 Ответить
Нікого не цікавить, чому не мобілізують Ткача чи того ж великого військового спеціаліста Бутусова?
показать весь комментарий
31.10.2024 21:29 Ответить
Маєтки, гулянки, дні народження і гості, гості, гості... і жодного каба, ракети чи шахеда.
показать весь комментарий
31.10.2024 23:39 Ответить
та наше сбу - на90% філіал фсб. тож нема чого тішити себе ілюзіями. отримали те, чого хотіли 73%
показать весь комментарий
01.11.2024 00:41 Ответить
зразу видно де бидло-войска від зьо та його опи бариги-єрмака
показать весь комментарий
01.11.2024 02:04 Ответить
Виявляється, що зелені 2019 р. як чекісти 1919 р. прийшовши до влади в Україні голі, босі й недолугі грабували і вбивали населення України безкарно під орудою тодішніх жидів, що керували владою. Аналогічне повторилося через 100 років. Грабуюють з дозволу зелупи до безмежності, а за це викуповуються тепер заставою. В цьому виграють прокурори, судді, адвокати та держава. За це верховна зрада, яка як і більшість злодіїв боїться прокурорів та суддів прийняла закон про спецпенсії хабарникам, а також про підвищення зарплат, що в кінцевому результаті показує, що найбільший хабарник-прокурор області матиме офіційну зарплату в 2025 р. від 300000-до 400000 грв. Девіз кацапів: '' хто був ніким-той стане всім'' сповнився в Україні починаючи від президента і закінчуюючи сином І. Буданова та десятків тисяч невігласів та негідників, що управляють державою аби як, лиш би бути біля корита та жерти дармову їжу від народу.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:20 Ответить
СБУ, прокуратура, суд, поліція... - це вже синонім тупості і корупції, одна огида.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:35 Ответить
Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, - навчальний заклад, після закінчення якого можна відразу йти хоч в СБУ, хоч до ГУР чи МВС , можна навіть відразу міністром оборони. Головне, щоб батько був другом дитинства президента.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:40 Ответить
 
 