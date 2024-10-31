Баканов працевлаштував сина в СБУ на початку повномасштабного вторгнення РФ, - ЗМІ
На початку повномасштабного вторгнення РФ тодішній голова СБУ Іван Баканов влаштував свого сина на роботу в Служби безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання "Українська правда".
За даними журналістів, син Баканова Артур Лазаренко (прізвище матері. - Ред.), як і батько, став лейтенантом і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ.
Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.
Лазаренко відмовився відповідати на питання про те, як потрапив до СБУ та чим займався до цього, оскільки не хоче розповідати про "особисте життя".
Його батько Іван Баканов у телефонній розмові спочатку відмовився розкривати інформацію про "діючого працівника СБУ під час війни".
Згодом він прислав виданню уточнення. За його словами Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.
"Я, як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича, пишаюся ним. З березня 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій", – зазначив Баканов.
СБУ в коментарі журналістам підтвердила, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року, коли очолював Службу Іван Баканов:
"Лазаренко Артур Іванович був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року в званні молодшого сержанта, в період коли головою Служби безпеки був І. Г. Баканов. Окремо звертаємо увагу, що під час дії військового стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
