Баканов працевлаштував сина в СБУ на початку повномасштабного вторгнення РФ, - ЗМІ

Баканов влаштував сина в СБУ під час свого головування

На початку повномасштабного вторгнення РФ тодішній голова СБУ Іван Баканов влаштував свого сина на роботу в Служби безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання "Українська правда".

За даними журналістів, син Баканова Артур Лазаренко (прізвище матері. - Ред.), як і батько, став лейтенантом і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ. 

Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Лазаренко відмовився відповідати на питання про те, як потрапив до СБУ та чим займався до цього, оскільки не хоче розповідати про "особисте життя".

Його батько Іван Баканов у телефонній розмові спочатку відмовився розкривати інформацію про "діючого працівника СБУ під час війни".

Згодом він прислав виданню уточнення. За його словами Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

"Я, як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича, пишаюся ним. З березня 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій", – зазначив Баканов.

СБУ в коментарі журналістам підтвердила, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року, коли очолював Службу Іван Баканов:

"Лазаренко Артур Іванович був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року в званні молодшого сержанта, в період коли головою Служби безпеки був І. Г. Баканов. Окремо звертаємо увагу, що під час дії військового стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Топ коментарі
+57
Яка несподіванка!
Героя ше Вальдья не присвоїв? Ну, орден то вже точно дав.
показати весь коментар
31.10.2024 12:57 Відповісти
+38
А дітей Наумова, часом, не прилаштували в СБУ?...
показати весь коментар
31.10.2024 13:05 Відповісти
+36
Питає синок в полковника:
-Тато, а я стану лейтенантом?
-Так сину.
-А Майором?
-Так.
-А полковником.
-Так
-А Генералом?
-Ні
-Чому?
-Бо у Генерала свій син
показати весь коментар
31.10.2024 12:59 Відповісти
Яка несподіванка!
Героя ше Вальдья не присвоїв? Ну, орден то вже точно дав.
показати весь коментар
31.10.2024 12:57 Відповісти
Щеине встиг. Дадут убд та хату відомчу
показати весь коментар
31.10.2024 13:00 Відповісти
А я вже подумала, почитавши новину, що синок Вані православного з-під БЕНІ та з-за "грат Малюка " парашу виносить?
показати весь коментар
31.10.2024 15:50 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 12:58 Відповісти
Питає синок в полковника:
-Тато, а я стану лейтенантом?
-Так сину.
-А Майором?
-Так.
-А полковником.
-Так
-А Генералом?
-Ні
-Чому?
-Бо у Генерала свій син
показати весь коментар
31.10.2024 12:59 Відповісти
А шо, кто-то против? Нужно же "молодому дарованию" где-то харчеваться.
показати весь коментар
31.10.2024 13:01 Відповісти
А чому призвіще не Баканов ?
показати весь коментар
31.10.2024 13:02 Відповісти
"Стісняєця"!
показати весь коментар
31.10.2024 13:16 Відповісти
Щоб "зачистити хвости"...Які ці тваринки винахідливі...
показати весь коментар
31.10.2024 16:16 Відповісти
це ганьба, коли діти не беруть прізвище батька. я стикався з такими випадками, то там або батько мудак, або стидаються прізвища, бо батько мудак.
показати весь коментар
31.10.2024 19:26 Відповісти
В Гончаренка такий же варіант.
показати весь коментар
31.10.2024 21:44 Відповісти
не досліджував щодо нього, але коли стикаюсь з такими людьми, то дуже обережно.
показати весь коментар
31.10.2024 21:59 Відповісти
Гончаренко на своєму каналі свою сімейну Санта-Барбару розказував. Коли одружувався, запросив батька Костусєва. Почали спілкуватись. Коли Гончаренко пішов на вибори в ВР, татусь почав працювати в команді його опонента Маркова, проти власного сина. З тих пір не спілкуються.
показати весь коментар
02.11.2024 17:04 Відповісти
зрозуміло, просто він не та людина, біографією якого я б цікавився.
показати весь коментар
03.11.2024 09:29 Відповісти
Цікаво,а де зараз "служить" сам лейтенант - генерал Іван Баканов?? Може у кварталі??
показати весь коментар
31.10.2024 13:04 Відповісти
Адвокатом, щоб важче було посадити потім, як і Рєзніков....
показати весь коментар
31.10.2024 13:06 Відповісти
А дітей Наумова, часом, не прилаштували в СБУ?...
показати весь коментар
31.10.2024 13:05 Відповісти
Син хабарника Борисова також працює в СБУ.
показати весь коментар
31.10.2024 13:14 Відповісти
Хоч не вивіз - а якии в нього КПД - хер зна
показати весь коментар
31.10.2024 13:05 Відповісти
«Не переймайтеся. Кумівства у нас не буде», - хоча ні, це інше.
показати весь коментар
31.10.2024 13:05 Відповісти
буданов де баканов
показати весь коментар
31.10.2024 13:06 Відповісти
На якому напряму захищає Україну агент Баканов-молодший?
показати весь коментар
31.10.2024 13:06 Відповісти
а сам Баканов, почему не сидит за дезертирство в условиях военного времени????
показати весь коментар
31.10.2024 13:07 Відповісти
Й**ані кріворожскіє !
показати весь коментар
31.10.2024 13:12 Відповісти
Кар'єру робить помаленьку. За два роки від сержанта молодшого до лейтенанта дослужився.
показати весь коментар
31.10.2024 13:12 Відповісти
Солдат, наскільки я пам'ятаю.
показати весь коментар
31.10.2024 13:40 Відповісти
" - А званіє у вас какоє, как у Володі, - лєйтєнант міліції?
- Лийтінант я... Старшой...
- Можна я прі женє буду називать вас "товаріщ старший лєйтєнант"?"

показати весь коментар
31.10.2024 16:49 Відповісти
зелупа
показати весь коментар
01.11.2024 07:00 Відповісти
секретные военные заводы, говорите?
показати весь коментар
31.10.2024 13:14 Відповісти
Тепер не прилітатимуть москальські ракети!
показати весь коментар
31.10.2024 13:19 Відповісти
от бачите, патріот, служить, а син Данілова в Маямі відпочиває
показати весь коментар
31.10.2024 13:14 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 15:05 Відповісти
Молодці,в Україні якщо хочеш нормально жити-треба вміти це робити.Я б теж хотів,щоб мене батько так прилаштував у 25 років.
показати весь коментар
31.10.2024 13:17 Відповісти
"...курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу..."

Син Баканова. Курувати військові заводи. Сьогодні.

Баканов - кацапський запроданець. Син - патріот України? Хтось у це вірить?
показати весь коментар
31.10.2024 13:18 Відповісти
Ну як же...
От сім"я Єрмаків Вам для прикладу, ***....
показати весь коментар
31.10.2024 13:26 Відповісти
В СБУ багато запроданців так як там більшість працівників росіяни.
показати весь коментар
01.11.2024 07:01 Відповісти
У зеленського пояснили, що це експеримент,
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
показати весь коментар
31.10.2024 13:20 Відповісти
Замануха для дебілів.
показати весь коментар
31.10.2024 13:45 Відповісти
Ну бл..а-муха, він втілив в життя не лише в кварталі, літцо с обложкі, а й в передвиборчій компанії.
Талантіщє! Мабуть отримав за це звання народного артиста московії. Нічо, мєдалька героя вже не за горами.
показати весь коментар
31.10.2024 15:21 Відповісти
Освіта... Розум... Талант... Совість... Гнида хрипата хоч знає значення тих слів? І чи є хоч щось у блазня з того перерахованого?
показати весь коментар
31.10.2024 15:53 Відповісти
Синок ,мабуть вже полковник здобуває інвалідність і готується до пенсії
показати весь коментар
31.10.2024 13:22 Відповісти
Хоспаді! Та нехай собі служіть дитя під боком у батька. Як то кажуть: «чим би дитя не тішилось, аби не руками».
показати весь коментар
31.10.2024 13:25 Відповісти
цікаво, цей кацапський (його ж мама - русская? власне, як і папа) отприск скільки вже перетинав лінію фронту? більше, ніж люся чи менше ?
показати весь коментар
31.10.2024 13:32 Відповісти
покідьки
показати весь коментар
31.10.2024 13:34 Відповісти
Нагадування, що 23 лютого 2022 року Баканов разом з заступниками виїхав з країни після того як передав росіянам план оборони півдня. За що чомусь судять його заступників, але не самого його.
показати весь коментар
31.10.2024 13:36 Відповісти
отличник БПП
показати весь коментар
31.10.2024 13:40 Відповісти
СЮР
показати весь коментар
31.10.2024 13:42 Відповісти
як там перевірку вони проходили?
показати весь коментар
31.10.2024 13:47 Відповісти
Мабуть вже і пенсію отримуе.
показати весь коментар
31.10.2024 13:56 Відповісти
має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу?!!!!!

Співпадіння!!!????
Ще одне "співпадіння", далекий 2015 рік, справа російських грушників олександра александрова та євгена єрофєєва.
За дивним сбігом обставин прокурором у цій справі був військовий прокурор ігор Німченко, син відомої медведчуківської посіпаки васьки Німченка!

Ну у нас же діти за батьків не відповідають, так співпадіння)
показати весь коментар
31.10.2024 13:59 Відповісти
Це він у нас-лейтенант.У фсб певно-цілий майор уже...
Згідно "законів жанру" з засвіченим фейсом у "контриках" йому місця уже точно не повинно б бути.Хіба що на пенсію.Інвалідом.
показати весь коментар
31.10.2024 14:01 Відповісти
Ну а куди ж його батько мав влаштувати? В ларьок з шаурмою?
показати весь коментар
31.10.2024 14:03 Відповісти
"курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу"
Ак*еть!
показати весь коментар
31.10.2024 14:05 Відповісти
Дебіли у 2019 році дивилися телевізор, марили що вова зеленський покінчить з кумівством та хабарництвом, а хабарництво і кумівство перейшло на новий безсоромний рівень.. Баканов повинен сидіти у в'язниці за те що він зробив з СБУ, за генерала ФСБ-СБУ - Наумова...
показати весь коментар
31.10.2024 14:07 Відповісти
Дінастія шпигунів. Але неначасі...
показати весь коментар
31.10.2024 14:07 Відповісти
Цитата: "За його словами Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна."
Та це вже не нижче полковника повинен бути
показати весь коментар
31.10.2024 14:45 Відповісти
Всю владу ''95 кварталу'', їх родичам, братам, сестрам, жінкам, дітям, сусідам, сватам, кумам.....
''Ура таваріщі''.....
показати весь коментар
31.10.2024 14:45 Відповісти
-Папа, папа, а шо лучче ахвіцер чи камандір?
- Та один х?Й!
P.S. Зелений спрут крепко кругом пустив свої щупальця.
показати весь коментар
31.10.2024 14:59 Відповісти
.... хтось же ж має продовжити передавати секрети мордору .
показати весь коментар
31.10.2024 15:22 Відповісти
А чому не діючим офіцером на передову в складі підрозділа СБУ? Він мріяв про карьєру військового.
показати весь коментар
31.10.2024 15:24 Відповісти
цей додік зі слів татка вже і в бойових діях встиг побувати.. мабуть має акаунт в ворлд оф тенкс
показати весь коментар
31.10.2024 16:04 Відповісти
Скільки ж йому було рочків при влаштуванні на службу? І училища Богуна достатньо для СБУ? Фотографів-у депутати,діток-з-за парти в СБУ. Сюр.Чи повний пи..ць?
показати весь коментар
31.10.2024 17:08 Відповісти
Тобто син Ванюші за 2 роки пройшов тернистим шляхом чекіста від мол.сержанта до лейтенанта?? Знову згадую східне прислів"я: якщо блазень вселиться в султанський палац,палац перетвориться на цирк....
показати весь коментар
31.10.2024 17:52 Відповісти
Синуля вже до генерала мабуть дослужився. Скоро на пенсію по інвалідності вийде .
Ну а шо. В країні де таке військово - калічне керівництво чого тільки не стається. Суцільні дегенерати
показати весь коментар
31.10.2024 18:06 Відповісти
Такого ніколи раніше не було... і ось знову.
показати весь коментар
31.10.2024 18:41 Відповісти
Идеальная иллюстрация что такое Украина.
показати весь коментар
31.10.2024 18:48 Відповісти
а як же закон про запобігання окрупції, де забороняється робота близьких осіб у підпорядкуванні....
показати весь коментар
31.10.2024 19:17 Відповісти
Читаю и удивляюсь!
Чего стенать?
За что боролись на то и напоролись!
В руководстве одни инвалиды, пенсионеры и имбицылы.
Абсолютно прогнозируемый финал, к сожалению.
показати весь коментар
31.10.2024 19:50 Відповісти
Трудовлаштування сина на цю роботу підтверджує те,що Баканов знав про напад росіянців на нашу Україну!
показати весь коментар
31.10.2024 20:00 Відповісти
точно знав - його американці до війни про це попереджали, коли він там перебував, покращував здоров'я
показати весь коментар
01.11.2024 00:43 Відповісти
Я бы удивился если бы сынулю устроили грузчиком на фабрику рошен
показати весь коментар
31.10.2024 21:07 Відповісти
Нікого не цікавить, чому не мобілізують Ткача чи того ж великого військового спеціаліста Бутусова?
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
Маєтки, гулянки, дні народження і гості, гості, гості... і жодного каба, ракети чи шахеда.
показати весь коментар
31.10.2024 23:39 Відповісти
та наше сбу - на90% філіал фсб. тож нема чого тішити себе ілюзіями. отримали те, чого хотіли 73%
показати весь коментар
01.11.2024 00:41 Відповісти
зразу видно де бидло-войска від зьо та його опи бариги-єрмака
показати весь коментар
01.11.2024 02:04 Відповісти
Виявляється, що зелені 2019 р. як чекісти 1919 р. прийшовши до влади в Україні голі, босі й недолугі грабували і вбивали населення України безкарно під орудою тодішніх жидів, що керували владою. Аналогічне повторилося через 100 років. Грабуюють з дозволу зелупи до безмежності, а за це викуповуються тепер заставою. В цьому виграють прокурори, судді, адвокати та держава. За це верховна зрада, яка як і більшість злодіїв боїться прокурорів та суддів прийняла закон про спецпенсії хабарникам, а також про підвищення зарплат, що в кінцевому результаті показує, що найбільший хабарник-прокурор області матиме офіційну зарплату в 2025 р. від 300000-до 400000 грв. Девіз кацапів: '' хто був ніким-той стане всім'' сповнився в Україні починаючи від президента і закінчуюючи сином І. Буданова та десятків тисяч невігласів та негідників, що управляють державою аби як, лиш би бути біля корита та жерти дармову їжу від народу.
показати весь коментар
01.11.2024 07:20 Відповісти
СБУ, прокуратура, суд, поліція... - це вже синонім тупості і корупції, одна огида.
показати весь коментар
01.11.2024 08:35 Відповісти
Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, - навчальний заклад, після закінчення якого можна відразу йти хоч в СБУ, хоч до ГУР чи МВС , можна навіть відразу міністром оборони. Головне, щоб батько був другом дитинства президента.
показати весь коментар
01.11.2024 08:40 Відповісти
 
 