Помогал врагу запускать спутники-шпионы – СБУ в Харькове задержала директора роскомпании

Служба безопасности и киберполиция задержали в Харькове пособника РФ, который работал на военно-космические силы страны-агрессора.

Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, который работает гендиректором российской компании, которая настраивает спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

Рашисты используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций Сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки.

Чтобы откалибровать и наладить российские спутники фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "Роскосмос".

Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ.

Все необходимые документы подрядчик подписывал через электронную почту, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах.

Что установило расследование?

Также в ходе расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант длительное время проживал в РФ и даже стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессор.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове.

При обысках у задержанного изъят российский паспорт, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Также у фигуранта и его возможных сообщников обнаружено более 10 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученных за сотрудничество с оккупантами.

В чем подозревают злоумышленника

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников, причастных к содействию агрессору в войне против Украины.