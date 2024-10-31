РУС
Помогал врагу запускать спутники-шпионы – СБУ в Харькове задержала директора роскомпании

Служба безопасности и киберполиция задержали в Харькове пособника РФ, который работал на военно-космические силы страны-агрессора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, который работает гендиректором российской компании, которая настраивает спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

Рашисты используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций Сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки.

Чтобы откалибровать и наладить российские спутники фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "Роскосмос".

Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ.

Все необходимые документы подрядчик подписывал через электронную почту, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах.

Что установило расследование?

Также в ходе расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант длительное время проживал в РФ и даже стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессор.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове.

При обысках у задержанного изъят российский паспорт, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Также у фигуранта и его возможных сообщников обнаружено более 10 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученных за сотрудничество с оккупантами.

В чем подозревают злоумышленника

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников, причастных к содействию агрессору в войне против Украины.

+11
Чувак принаймні три роки живе в Харкові, рулить компанією з усіма печатками, працює на полігоні???!! і ніхто цього в упор не помічає. Тільки не кажіть що задарма
31.10.2024 17:33 Ответить
+6
Пожизненное ему надо. Он мало того что враг и предатель.он ещё крыса по своим наводил. Какие 12 лет?!
31.10.2024 17:27 Ответить
+3
Чому не синій,чому на ногах а не в калюжі крові?
31.10.2024 17:31 Ответить
Пожизненное ему надо. Он мало того что враг и предатель.он ещё крыса по своим наводил. Какие 12 лет?!
31.10.2024 17:27 Ответить
Нєхер цих підорів ще й годувати поки здохне. Кулявлоб і все. По іншому ці гниди не розуміють.
31.10.2024 17:35 Ответить
На палю піторасика.
31.10.2024 17:47 Ответить
А мав можливість при затриманні випадково випасти з вікна
31.10.2024 17:27 Ответить
Будь-який адвокат доведе абсурдність звинувачення - у русні немає своїх супутників тому що вони тупі рукожопи.
31.10.2024 17:30 Ответить
"Кондор-ФКА"
Разрешение съёмки: от 1 до 12 метров в зависимости от режима съёмки.
Полоса захвата: 10 × 10 км до 20 × 500 км.
31.10.2024 17:43 Ответить
Чому не синій,чому на ногах а не в калюжі крові?
31.10.2024 17:31 Ответить
так це фото до того, як...
31.10.2024 22:26 Ответить
Чувак принаймні три роки живе в Харкові, рулить компанією з усіма печатками, працює на полігоні???!! і ніхто цього в упор не помічає. Тільки не кажіть що задарма
31.10.2024 17:33 Ответить
Подивимося на ситуацію з іншого боку. Полігон і працівники в рф. Сам директор фірми нічого не робив, тільки отримував гроші. Погано це чи добре - грабувати країну-агресора?
31.10.2024 18:09 Ответить
Розстріляти підора на місці!
31.10.2024 17:34 Ответить
Живе у Харкові, як у себе дома(як у рашці) ?!
31.10.2024 18:14 Ответить
Нагадаю, що керівник харківської СБУ з 2022-го сидить в ізоляторі СБУ.
31.10.2024 18:17 Ответить
Нагадаю, що керівник харківської СБУ Дудін з 2022-го сидить в ізоляторі СБУ.
31.10.2024 18:20 Ответить
У такому вигляді нічого незрозуміло?
Це був фунт із печатками?
Якщо ні, як реальний директор керує виробниммпроцесом, не буваючи навіть там?
Навіщо йому у квартирі технічна документація, як він міг її використовувати?
31.10.2024 18:57 Ответить
31.10.2024 19:58 Ответить
Подивилась відеорепортаж про « українських гнид», які за зраду сидять у колонії… це просто повний пісець! Ці тварини краще годуються ніж українські пенсіонери за віком… Де справедливість? Навіщо їх тримати у таких панських умовах? Як що нічого не зміниться, таких зрадників збільшиться ! За зраду, за смерті невинних, вони отримують безоплатне житло та трьох разове харчування!!!
31.10.2024 21:52 Ответить
 
 