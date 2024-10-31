Помогал врагу запускать спутники-шпионы – СБУ в Харькове задержала директора роскомпании
Служба безопасности и киберполиция задержали в Харькове пособника РФ, который работал на военно-космические силы страны-агрессора.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, который работает гендиректором российской компании, которая настраивает спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".
Рашисты используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций Сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки.
Чтобы откалибровать и наладить российские спутники фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "Роскосмос".
Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ.
Все необходимые документы подрядчик подписывал через электронную почту, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах.
Что установило расследование?
Также в ходе расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант длительное время проживал в РФ и даже стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессор.
Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове.
При обысках у задержанного изъят российский паспорт, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Также у фигуранта и его возможных сообщников обнаружено более 10 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученных за сотрудничество с оккупантами.
В чем подозревают злоумышленника
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников, причастных к содействию агрессору в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Разрешение съёмки: от 1 до 12 метров в зависимости от режима съёмки.
Полоса захвата: 10 × 10 км до 20 × 500 км.
Це був фунт із печатками?
Якщо ні, як реальний директор керує виробниммпроцесом, не буваючи навіть там?
Навіщо йому у квартирі технічна документація, як він міг її використовувати?