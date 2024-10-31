УКР
Допомагав ворогу запускати супутники-шпигуни – СБУ в Харкові затримала директора роскомпанії

Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника РФ, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, яка налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".

Рашисти використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.

Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "Роскосмос".

Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ.

Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах.

Що встановило розслідування?

Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав в РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові.

При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.

У чому підозрюють зловмисника

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників, причетних до сприяння агресору у війні проти України.

Топ коментарі
+11
Чувак принаймні три роки живе в Харкові, рулить компанією з усіма печатками, працює на полігоні???!! і ніхто цього в упор не помічає. Тільки не кажіть що задарма
31.10.2024 17:33 Відповісти
+6
Пожизненное ему надо. Он мало того что враг и предатель.он ещё крыса по своим наводил. Какие 12 лет?!
31.10.2024 17:27 Відповісти
+3
Чому не синій,чому на ногах а не в калюжі крові?
31.10.2024 17:31 Відповісти
Пожизненное ему надо. Он мало того что враг и предатель.он ещё крыса по своим наводил. Какие 12 лет?!
31.10.2024 17:27 Відповісти
Нєхер цих підорів ще й годувати поки здохне. Кулявлоб і все. По іншому ці гниди не розуміють.
31.10.2024 17:35 Відповісти
На палю піторасика.
31.10.2024 17:47 Відповісти
А мав можливість при затриманні випадково випасти з вікна
31.10.2024 17:27 Відповісти
Будь-який адвокат доведе абсурдність звинувачення - у русні немає своїх супутників тому що вони тупі рукожопи.
31.10.2024 17:30 Відповісти
"Кондор-ФКА"
Разрешение съёмки: от 1 до 12 метров в зависимости от режима съёмки.
Полоса захвата: 10 × 10 км до 20 × 500 км.
31.10.2024 17:43 Відповісти
Чому не синій,чому на ногах а не в калюжі крові?
31.10.2024 17:31 Відповісти
так це фото до того, як...
31.10.2024 22:26 Відповісти
Чувак принаймні три роки живе в Харкові, рулить компанією з усіма печатками, працює на полігоні???!! і ніхто цього в упор не помічає. Тільки не кажіть що задарма
31.10.2024 17:33 Відповісти
Подивимося на ситуацію з іншого боку. Полігон і працівники в рф. Сам директор фірми нічого не робив, тільки отримував гроші. Погано це чи добре - грабувати країну-агресора?
31.10.2024 18:09 Відповісти
Розстріляти підора на місці!
31.10.2024 17:34 Відповісти
Живе у Харкові, як у себе дома(як у рашці) ?!
31.10.2024 18:14 Відповісти
Нагадаю, що керівник харківської СБУ з 2022-го сидить в ізоляторі СБУ.
31.10.2024 18:17 Відповісти
Нагадаю, що керівник харківської СБУ Дудін з 2022-го сидить в ізоляторі СБУ.
31.10.2024 18:20 Відповісти
У такому вигляді нічого незрозуміло?
Це був фунт із печатками?
Якщо ні, як реальний директор керує виробниммпроцесом, не буваючи навіть там?
Навіщо йому у квартирі технічна документація, як він міг її використовувати?
31.10.2024 18:57 Відповісти
31.10.2024 19:58 Відповісти
Подивилась відеорепортаж про « українських гнид», які за зраду сидять у колонії… це просто повний пісець! Ці тварини краще годуються ніж українські пенсіонери за віком… Де справедливість? Навіщо їх тримати у таких панських умовах? Як що нічого не зміниться, таких зрадників збільшиться ! За зраду, за смерті невинних, вони отримують безоплатне житло та трьох разове харчування!!!
31.10.2024 21:52 Відповісти
 
 