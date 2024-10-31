Допомагав ворогу запускати супутники-шпигуни – СБУ в Харкові затримала директора роскомпанії
Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника РФ, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, яка налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".
Рашисти використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.
Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "Роскосмос".
Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ.
Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах.
Що встановило розслідування?
Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав в РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.
Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові.
При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.
У чому підозрюють зловмисника
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників, причетних до сприяння агресору у війні проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разрешение съёмки: от 1 до 12 метров в зависимости от режима съёмки.
Полоса захвата: 10 × 10 км до 20 × 500 км.
Це був фунт із печатками?
Якщо ні, як реальний директор керує виробниммпроцесом, не буваючи навіть там?
Навіщо йому у квартирі технічна документація, як він міг її використовувати?