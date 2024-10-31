Шпигували за потягами з військовою технікою: СБУ на Буковині затримала агента ФСБ та його поплічника. ФОТО

У Чернівецькій області затримано агента ФСБ та його поплічника, які шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримані були учасниками регіонального осередку руху "народовладдя". Чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову.

"41-річний місцевий житель, у минулому член забороненої компартії України, потрапив "до уваги" фсб ще у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували і доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині. Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування".

Також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Затримано вченого із Харкова, який допомагав ворогу удосконалювати "Шахеди", його студент утік до РФ та розробляє дрони, - СБУ. ФОТО

До діяльності він залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг "відмазати" від призову.

Згодом СБУ їх затримала. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності.

Так, агенту ФСБ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його поплічнику – за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Наразі вони перебувають під вартою. Триває слідство.

Також читайте: Затримано двох чоловіків, які намагалися спалити релейну шафу на Житомирщині, - СБУ



