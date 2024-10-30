Затримано вченого із Харкова, який допомагав ворогу удосконалювати "Шахеди", його студент утік до РФ та розробляє дрони, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про зловмисника?

За даними СБУ, ним виявився 72-річний учений-механік, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

"Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією рф, що займається виробництвом ударних дронів типу "Шахед", які рашисти маркують під назвою "Герань-2", - наголошують у СБУ.

Комунікації з російською стороною

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.

Що встановило розслідування?

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ.

Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил РФ.

Затримання зрадника

Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі.

Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта - колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в Росії.