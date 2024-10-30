УКР
Затримано вченого із Харкова, який допомагав ворогу удосконалювати "Шахеди", його студент утік до РФ та розробляє дрони, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про зловмисника?

За даними СБУ, ним виявився 72-річний учений-механік, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

зрадник з Харкова
зрадник з Харкова

За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

"Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією рф, що займається виробництвом ударних дронів типу "Шахед", які рашисти маркують під назвою "Герань-2", - наголошують у СБУ.

Комунікації з російською стороною

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.

Що встановило розслідування?

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ.

Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил РФ.

Затримання зрадника

Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі.

Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта - колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в Росії.

+19
Таких не вилікуєщ,таких вішають,зовсім за шию... .
30.10.2024 13:21
+11
Апачєму ето ондолжен бил кудатоєхать!? Він "ждав".
30.10.2024 13:32
+9
Сподіваємося, що з його розробками ознайомлять наших виробників дронів...
30.10.2024 13:24
Таких не вилікуєщ,таких вішають,зовсім за шию... .
30.10.2024 13:21
Сподіваємося, що з його розробками ознайомлять наших виробників дронів...
30.10.2024 13:24
Ось вам і наслідки Гавняної ідеології нашої держави, а точніше повної її відсутності в угоду доступа до "корита"...
30.10.2024 13:28
в підвал - і нехай українські БпЛА удосконалює до кінця нікчемного життя....
30.10.2024 13:28
Дуже багато питань до цієї справи. Хотілося б побачити що він там робив. Бо це може бути і просто попередження всім, хто розроблює такі системи - сидіть бійтеся, а краще взагалі нічого не робіть, бо запишемо в агенти Москви і закинемо в клітку. СБУ докладайте якісь матеріали, тим більше що для ворога ці матеріали вже не секрет. А то будемо сприймати як охоту на відьом, воно вам треба?

P.S. Дід 72 роки міг без питань поїхати в Польщу, а звідти в РФ, і не піддавати себе ризику. Щось не складається 2+2.
30.10.2024 13:29
Апачєму ето ондолжен бил кудатоєхать!? Він "ждав".
30.10.2024 13:32
Абсурд. Ну уявіть, ви працюєте на ворога, отримуєте гроші від нього, за рахунок віку у вас відкритий виїзд за кордон, Польша-Росія. І що, ви продовжуєте сидіти тут наражаючись на небезпеку? Ні, ну от арештовані ядерщики ще можу зрозуміти, там хоч докази є.

https://www.sq.com.ua/ukr/novini/08.04.2024/u-xarkovi-spiimali-inzeneriv-yadernikiv-yaki-pracyuvali-na-rosiyu У Харкові спіймали інженерів-ядерників, які працювали на Росію

Але все одно це дуже дивно.
30.10.2024 14:35
Дорогой Ник, тебе сколько лет? В таком возрасте для человека главное - сохранение привычной обстановки, он на соседнюю улицу в лучшую квартиру откажется ехать!
30.10.2024 15:22
Мені 50+, і розум каже, що треба вшиватися звідси. Не з-за зовнішнього ворога, тут у мене жодних сумнівів, що Дніпро вони не перейдуть. А тому що якщо буде підтримуватись всередині такий градус неадеквату, то можлива безліч несподіваних неприємних речей.
31.10.2024 00:07
Это общие рассуждения. А вот представь - тебе вручили билет на пломбированный вагон до Варшавы, который на границе не проверяют. Отправление завтра в 3-15 с вокзала в Днепре. Ты готов?
31.10.2024 09:14
Прям в домашньому халаті і капцях, easy-peasy. Тільки вагон будь-ласка до Кракова, у мене там дружина і син живуть. Два тижні там, погуляти разом, а потім тато вжух до Німеччини, гроші заробляти на нову хату, я точно знаю вакансію і куди збираюсь, там наші українці, інженери, встановлення сонячних панелей в приватних будинках і не тільки. Французи, поляки, чехи працюють по 6 годин, наші по 12, з власної ініціативи, подвійна зарплата. Це важко, але квартира за рік, непогана. Тут нерухомка здається. В будь-який момент можна перейти на 6 годин якщо не тягнеш. І все, і все! І дожити життя щасливо, їздити подорожувати в нормальні відпустки, збирати гроші дитині на навчання в тому ж Масачусетському технологічному, якщо він йолоп буде більше зусиль докладати по профільним предметам. Раз на півроку чітко, збирати або купляти хлопцям тут 3-5 дронів, допомагати найбіднішим ухилесам, які тут маються, випливсти через Дунай, потім влаштуватись там. У мене було б повноцінне життя для себе і для людей. Раз на місяць організовував би пивні вечорниці, збирав би наших, щоб мову і культуру не забути.

Де, де той чортів вагон до Варшави!?)
31.10.2024 11:47 Відповісти
А в чём проблема? Подожди до 60 - и вперёд!
31.10.2024 16:14 Відповісти
Витратити сім років на очікування? Класна пропозиція) Ні, дякую, дочекаюсь виборів в США, може пощастить. А як ні, то в наступному році таки стану на лижі.
31.10.2024 16:36 Відповісти
Ольгинские всегда так визжат - "а вы покажете доказательства".
30.10.2024 13:37
На катапульту - і випробувати
30.10.2024 13:31
При СталінІ така категорія звинуваченних, і не тільки, працювали в тюрьмах на військ.промисловість СРСР. Потім розстріляли. Під наглядом нехай працює на нашу користь.
30.10.2024 13:34 Відповісти
Яка цікава пускова для шахеда... Щось нагадує... Може оце?

30.10.2024 13:38
А як повинна виглядати пускова для розгону? Зигзагом?
Колесо вже тисячі років кругле...
30.10.2024 13:54
Інтернет вимкнули? Ось так, наприклад:

30.10.2024 14:40
Коротша, але принципово нічого не змінилося. А вам інтернет увімкнули? Мабуть даремно.
30.10.2024 14:46
Нічого собі "коротша". Там її взагалі немає. Точно інтернет працює? Чи вчора лише про його існування дізналися?

https://www.youtube.com/watch?v=ZugQ8k3HeYQ
30.10.2024 15:03
Коротша. Дивись уважніше.
30.10.2024 15:06
Сповільніть відтворення відео на 9-тій секунді. Навіть при такому старті направляючі принципово необхідні.
30.10.2024 15:09
Вам не хочеться визнавати очевидні речі. Звісно, для старту потрібна якась пускова.

Але... Подивіться УВАЖНО на фото у новині і порівняйте його з моїм. Якщо без упередженості, то все миттєво стає зрозумілим. Це абсолютно РІЗНІ типи пускових. І саме про це я і писав у своєму першому коментарі, порівнюючи її з пусковою для запуску ФАУ-1.

Дивно, що доводиться буквально все РОЗЖОВУВАТИ.
30.10.2024 15:28
Дивно, як впертість заважає людям погодитися з тим, що вони помиляються.
Напишу побільше розумних слів, але не визнаю того, що направляючі для пуску все ж є
30.10.2024 15:40
Ви про що сперечаєтесь? Про відсутність чи наявність пускової? Я - ні. На всіх фото вона присутня у тому чи іншому вигляді. Мій перший коментар стосувався того, що на фото у новині пускова ДУЖЕ відрізняється від пускової іранців. І на підтвердження цього я навів фото та відео.

У Вас же ж пустопорожні балачки ні про що. І купа гонору та самовпевненості.
30.10.2024 15:57
А ви про що сперечаєтеся? Що пускові направляючі повинні виглядати якось інакше?
Довші чи коротші - то деталі, а принцип той самий. Ви от вище написали, що у "шлюхеда" їх взагалі немає.
"У Вас же ж пустопорожні балачки ні про що. І купа гонору та самовпевненості" - якраз про вас.
30.10.2024 16:22
Ваша проблема у тому, що Ви з самого початку не зрозуміли, про що я написав. І Ви вже котрий коментар продовжуєте сперечатися ні про що. Вхопилися за мої слова про відсутність пускової і просто стрибаєте несамовито від щасят. Насправді, їх треба було зрозуміти так: ВОНА НАДТО КОРОТКА, ЩОБ ЇЇ ВЗАГАЛІ ТАКОЮ НАЗИВАТИ. Але ж Ви все сприймаєте буквально. Тому й сперечаєтеся ні про що.

Взагалі, розумна людина давно б вже все зрозуміла, визнала свою неправоту і замовкла. Але це не про Вас.

Відповідно, товкти воду в ступі я більше не хочу. Вам бажаю порозумнішати. Ну хоча б трішки. Може вітамінів якихось попийте.
30.10.2024 16:42
Це ваша проблема, не моя. Мій перший коментар ви не зрозуміли, і почали писати багато зайвого тексту, навіть банальні помилки, не признаючи очевидного - пускова направляюча може виглядати будь-як, може бути короткою чи довгою, але це буде пускова направляюча.
Сходіть до лікаря, нехай пропише вам якісь пігулки, щоб ви не перезбуджувалися на пустому місці.
Прощавайте. Бажаю вам стати трохи адекватнішим.
30.10.2024 16:53
Про ЧТО базар?
Все пушки имеют ствол. Что из этого следует?
31.10.2024 16:34
Та то ми "розминалися", предмету для суперечки дійсно не було
31.10.2024 16:53
"Оце" - Фау-2. Шахеду до неї - як морській свинці до моря.
30.10.2024 14:10
Дякую кеп. Але спроба понти колотити. не зарахована. На фото Фау-1.
30.10.2024 14:39
Так, це справді Фау-1. Я просто авто атично написав. І без понтів. Прошу вибачення.
30.10.2024 19:18
@ "У рф максимально спрощують та здешевшають виробництво "Шахедів": двигун вже без стартера та маховика
Так, рф спеціально замовляє спрощені двигуни для власних Shahed-136 та загалом ще більше спростила конструкцію цього далекобійного дрона
Виробництво у рф "Шахедів" під назвою "Герань-2" продовжує віддалятись від оригінальної іранської конструкції Shahed-136 при цьому у бік ще більшого здешевлення. Про це говорить аналіз уламків далекобійних дронів збитих за останній час.
Зокрема, зміни були внесені у двигун, який і так не відрізняється високою вартістю, бо MD550 (який є копією німецького Limbach L550E) є двотактним двигуном потужністю 50 к.с. Але він був спрощений і на них вже не встановлюють стартер та маховик.

Спрощений MD550 для Shahed-136

Для порівняння наведемо фото оригінального двигуна, який використовувався раніше:
Оригінальний MD550 для Shahed-136

Враховуючи те, що самі двигуни здебільшого виробляються у Китаї, це означає, що рф замовляє їх саме у такій комплектації за спеціальними замовленнями. Також це дозволяє знизити вартість одинці, закуповувати більше двигунів і збирати більше "шахедів".
Окрім того, загалом помічено спрощення багатьох елементів оригінальної іранської конструкції Shahed-136 з метою спростити та скоротити виробничі цикли. І це на додачу до вже минулих змін, які були внесені під час локалізації виробництва іранського дрона у рф на потужностях "Алабуги", коли був замінений матеріал корпусу, електронні компоненти та бойова частина.

Виробництво Shahed-136 у рф

Варто також нагадати, що попри оцінки вартості цього дрона у межах 40-50 тисяч доларів, у реальності його ціна була у рази вища та становила при масовому виробництві 193 тисяч доларів за один Shahed-136. Водночас вочевидь у рф намагаються за рахунок таких рішень досягти ще нижчих цін.
Необхідно враховувати, що рф постійно масштабує виробництво цих дронів. І на рівні вересня 2024 року російське виробництво у "Алабузі", що у Татарстані, досягло показника у 6000 Shahed-136 на 1 рік раніше плану. За даними західних аналітиків пікові показники можуть сягати до 600-800 одиниць.
А станом на початок 2024 року щомісячне виробництво оцінювалось у ГУР МОУ на рівні 330-350 Shahed-136. Але цей показник залежав від отримання комплектуючих, в першу чергу, від китайських постачальників.
30.10.2024 13:39
"рф намагаються за рахунок таких рішень досягти ще нижчих цін"
Скільки коштує такий двигун? Баксів 100-200? Як його модифікація вплине на "193 тисяч доларів за один Shahed-136"?
30.10.2024 13:50
За $200 Ви навіть упса добротного не купите, а мінімум за $500..
30.10.2024 14:02
Самі ж пишете, що добротного там нічого не лишилося, все максимально спрощено.
Але це все одно не відміняє головного - не зекономиш на цих копійках.
30.10.2024 14:07
І хтось мені буде розказувати що нам не потрібні масові розстріли і фільтраційні табори для таких ?
30.10.2024 13:40
Можна таких як ти масово розстріляти, " в назидание".
30.10.2024 13:48
Там абсолютно інший народ ніж на Заході України.
30.10.2024 13:41
Згоден різні , бо затриманий схожій на Фіделя Кастро !
30.10.2024 13:46
А коли вже затримають тих, хто добровільно віддавав накази на розмінування Чонгару та відведення бригад зі стратегічних напрямків? Пройшло майже ТРИ роки. Досі не на часі?
Хто неодноразово вимагав знищення Варварівського мосту в Миколаєві? Коли нам назвуть імена цих "героїв росії"?
30.10.2024 13:44
Бородатого подонка потрібно порвати на шматки ,
бо він вбивця украінців 😕
30.10.2024 14:02
Просто більшість харківян завжди були патріотами кацапів, як їх вчили Допа, Гепа і Собаков. Але якщо ви подивитися на кадри керівних посад, особливо в силових блоках, то там вихідці з Харкова, Одеси, Донецька і Лкуганська.
30.10.2024 14:25
Це якою треба кінченою паскудую бути що б допомагати ворогу знищувати своє місто ,що б ти здох.
30.10.2024 15:01
 
 