Затримано вченого із Харкова, який допомагав ворогу удосконалювати "Шахеди", його студент утік до РФ та розробляє дрони, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що відомо про зловмисника?
За даними СБУ, ним виявився 72-річний учений-механік, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.
За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.
"Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією рф, що займається виробництвом ударних дронів типу "Шахед", які рашисти маркують під назвою "Герань-2", - наголошують у СБУ.
Комунікації з російською стороною
Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.
Що встановило розслідування?
Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ.
Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил РФ.
Затримання зрадника
Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі.
Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта - колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в Росії.
P.S. Дід 72 роки міг без питань поїхати в Польщу, а звідти в РФ, і не піддавати себе ризику. Щось не складається 2+2.
https://www.sq.com.ua/ukr/novini/08.04.2024/u-xarkovi-spiimali-inzeneriv-yadernikiv-yaki-pracyuvali-na-rosiyu У Харкові спіймали інженерів-ядерників, які працювали на Росію
Але все одно це дуже дивно.
Де, де той чортів вагон до Варшави!?)
Колесо вже тисячі років кругле...
https://www.youtube.com/watch?v=ZugQ8k3HeYQ
Але... Подивіться УВАЖНО на фото у новині і порівняйте його з моїм. Якщо без упередженості, то все миттєво стає зрозумілим. Це абсолютно РІЗНІ типи пускових. І саме про це я і писав у своєму першому коментарі, порівнюючи її з пусковою для запуску ФАУ-1.
Дивно, що доводиться буквально все РОЗЖОВУВАТИ.
Напишу побільше розумних слів, але не визнаю того, що направляючі для пуску все ж є
У Вас же ж пустопорожні балачки ні про що. І купа гонору та самовпевненості.
Довші чи коротші - то деталі, а принцип той самий. Ви от вище написали, що у "шлюхеда" їх взагалі немає.
"У Вас же ж пустопорожні балачки ні про що. І купа гонору та самовпевненості" - якраз про вас.
Взагалі, розумна людина давно б вже все зрозуміла, визнала свою неправоту і замовкла. Але це не про Вас.
Відповідно, товкти воду в ступі я більше не хочу. Вам бажаю порозумнішати. Ну хоча б трішки. Може вітамінів якихось попийте.
Сходіть до лікаря, нехай пропише вам якісь пігулки, щоб ви не перезбуджувалися на пустому місці.
Прощавайте. Бажаю вам стати трохи адекватнішим.
Все пушки имеют ствол. Что из этого следует?
Так, рф спеціально замовляє спрощені двигуни для власних Shahed-136 та загалом ще більше спростила конструкцію цього далекобійного дрона
Виробництво у рф "Шахедів" під назвою "Герань-2" продовжує віддалятись від оригінальної іранської конструкції Shahed-136 при цьому у бік ще більшого здешевлення. Про це говорить аналіз уламків далекобійних дронів збитих за останній час.
Зокрема, зміни були внесені у двигун, який і так не відрізняється високою вартістю, бо MD550 (який є копією німецького Limbach L550E) є двотактним двигуном потужністю 50 к.с. Але він був спрощений і на них вже не встановлюють стартер та маховик.
Спрощений MD550 для Shahed-136
Для порівняння наведемо фото оригінального двигуна, який використовувався раніше:
Оригінальний MD550 для Shahed-136
Враховуючи те, що самі двигуни здебільшого виробляються у Китаї, це означає, що рф замовляє їх саме у такій комплектації за спеціальними замовленнями. Також це дозволяє знизити вартість одинці, закуповувати більше двигунів і збирати більше "шахедів".
Окрім того, загалом помічено спрощення багатьох елементів оригінальної іранської конструкції Shahed-136 з метою спростити та скоротити виробничі цикли. І це на додачу до вже минулих змін, які були внесені під час локалізації виробництва іранського дрона у рф на потужностях "Алабуги", коли був замінений матеріал корпусу, електронні компоненти та бойова частина.
Виробництво Shahed-136 у рф
Варто також нагадати, що попри оцінки вартості цього дрона у межах 40-50 тисяч доларів, у реальності його ціна була у рази вища та становила при масовому виробництві 193 тисяч доларів за один Shahed-136. Водночас вочевидь у рф намагаються за рахунок таких рішень досягти ще нижчих цін.
Необхідно враховувати, що рф постійно масштабує виробництво цих дронів. І на рівні вересня 2024 року російське виробництво у "Алабузі", що у Татарстані, досягло показника у 6000 Shahed-136 на 1 рік раніше плану. За даними західних аналітиків пікові показники можуть сягати до 600-800 одиниць.
А станом на початок 2024 року щомісячне виробництво оцінювалось у ГУР МОУ на рівні 330-350 Shahed-136. Але цей показник залежав від отримання комплектуючих, в першу чергу, від китайських постачальників.
Скільки коштує такий двигун? Баксів 100-200? Як його модифікація вплине на "193 тисяч доларів за один Shahed-136"?
Але це все одно не відміняє головного - не зекономиш на цих копійках.
Хто неодноразово вимагав знищення Варварівського мосту в Миколаєві? Коли нам назвуть імена цих "героїв росії"?
бо він вбивця украінців 😕