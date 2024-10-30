РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5993 посетителя онлайн
Новости
15 325 46

Задержан ученый из Харькова, который помогал врагу совершенствовать "Шахеды", его студент сбежал в РФ и разрабатывает дроны, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове вражеского пособника, который работал на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о злоумышленнике?

По данным СБУ, им оказался 72-летний ученый-механик, который по заказу рашистов разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов-камикадзе типа "Шахед". В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.

Также читайте: "Укрэнерго" отстранила чиновника, который оправдывал РФ и отрицал государственность Украины: внутренняя комиссия осуществляет проверку

зрадник з Харкова
зрадник з Харкова

По данным следствия, фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников.

"Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией рф, занимающейся производством ударных дронов типа "Шахед", которые рашисты маркируют под названием "Герань-2", - отмечают в СБУ.

Также читайте: Пошел на сотрудничество с врагом: директор оккупационного лесхоза Балаклеи приговорен к 6 с половиной годам заключения. ФОТОрепортаж

Коммуникации с российской стороной

Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области БпЛА.

Что установило расследование?

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковщины в РФ.

Там он устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для вооруженных сил РФ.

Задержание предателя

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в областном центре.

Во время обысков у него изъята компьютерная техника, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Также читайте: Задержан вражеский приспешник, который после освобождения Херсона вновь "переобулся" и устроился служить в ТЦК, - ГБР

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта - бывшему студенту Харьковского вуза, который скрывается в России.

Автор: 

СБУ (20435) Харьков (7747) коллаборационизм (911) Шахед (1518)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Таких не вилікуєщ,таких вішають,зовсім за шию... .
показать весь комментарий
30.10.2024 13:21 Ответить
+11
Апачєму ето ондолжен бил кудатоєхать!? Він "ждав".
показать весь комментарий
30.10.2024 13:32 Ответить
+9
Сподіваємося, що з його розробками ознайомлять наших виробників дронів...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таких не вилікуєщ,таких вішають,зовсім за шию... .
показать весь комментарий
30.10.2024 13:21 Ответить
Сподіваємося, що з його розробками ознайомлять наших виробників дронів...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:24 Ответить
Ось вам і наслідки Гавняної ідеології нашої держави, а точніше повної її відсутності в угоду доступа до "корита"...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:28 Ответить
в підвал - і нехай українські БпЛА удосконалює до кінця нікчемного життя....
показать весь комментарий
30.10.2024 13:28 Ответить
Дуже багато питань до цієї справи. Хотілося б побачити що він там робив. Бо це може бути і просто попередження всім, хто розроблює такі системи - сидіть бійтеся, а краще взагалі нічого не робіть, бо запишемо в агенти Москви і закинемо в клітку. СБУ докладайте якісь матеріали, тим більше що для ворога ці матеріали вже не секрет. А то будемо сприймати як охоту на відьом, воно вам треба?

P.S. Дід 72 роки міг без питань поїхати в Польщу, а звідти в РФ, і не піддавати себе ризику. Щось не складається 2+2.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:29 Ответить
Апачєму ето ондолжен бил кудатоєхать!? Він "ждав".
показать весь комментарий
30.10.2024 13:32 Ответить
Абсурд. Ну уявіть, ви працюєте на ворога, отримуєте гроші від нього, за рахунок віку у вас відкритий виїзд за кордон, Польша-Росія. І що, ви продовжуєте сидіти тут наражаючись на небезпеку? Ні, ну от арештовані ядерщики ще можу зрозуміти, там хоч докази є.

https://www.sq.com.ua/ukr/novini/08.04.2024/u-xarkovi-spiimali-inzeneriv-yadernikiv-yaki-pracyuvali-na-rosiyu У Харкові спіймали інженерів-ядерників, які працювали на Росію

Але все одно це дуже дивно.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:35 Ответить
Дорогой Ник, тебе сколько лет? В таком возрасте для человека главное - сохранение привычной обстановки, он на соседнюю улицу в лучшую квартиру откажется ехать!
показать весь комментарий
30.10.2024 15:22 Ответить
Мені 50+, і розум каже, що треба вшиватися звідси. Не з-за зовнішнього ворога, тут у мене жодних сумнівів, що Дніпро вони не перейдуть. А тому що якщо буде підтримуватись всередині такий градус неадеквату, то можлива безліч несподіваних неприємних речей.
показать весь комментарий
31.10.2024 00:07 Ответить
Это общие рассуждения. А вот представь - тебе вручили билет на пломбированный вагон до Варшавы, который на границе не проверяют. Отправление завтра в 3-15 с вокзала в Днепре. Ты готов?
показать весь комментарий
31.10.2024 09:14 Ответить
Прям в домашньому халаті і капцях, easy-peasy. Тільки вагон будь-ласка до Кракова, у мене там дружина і син живуть. Два тижні там, погуляти разом, а потім тато вжух до Німеччини, гроші заробляти на нову хату, я точно знаю вакансію і куди збираюсь, там наші українці, інженери, встановлення сонячних панелей в приватних будинках і не тільки. Французи, поляки, чехи працюють по 6 годин, наші по 12, з власної ініціативи, подвійна зарплата. Це важко, але квартира за рік, непогана. Тут нерухомка здається. В будь-який момент можна перейти на 6 годин якщо не тягнеш. І все, і все! І дожити життя щасливо, їздити подорожувати в нормальні відпустки, збирати гроші дитині на навчання в тому ж Масачусетському технологічному, якщо він йолоп буде більше зусиль докладати по профільним предметам. Раз на півроку чітко, збирати або купляти хлопцям тут 3-5 дронів, допомагати найбіднішим ухилесам, які тут маються, випливсти через Дунай, потім влаштуватись там. У мене було б повноцінне життя для себе і для людей. Раз на місяць організовував би пивні вечорниці, збирав би наших, щоб мову і культуру не забути.

Де, де той чортів вагон до Варшави!?)
показать весь комментарий
31.10.2024 11:47 Ответить
А в чём проблема? Подожди до 60 - и вперёд!
показать весь комментарий
31.10.2024 16:14 Ответить
Витратити сім років на очікування? Класна пропозиція) Ні, дякую, дочекаюсь виборів в США, може пощастить. А як ні, то в наступному році таки стану на лижі.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:36 Ответить
Ольгинские всегда так визжат - "а вы покажете доказательства".
показать весь комментарий
30.10.2024 13:37 Ответить
На катапульту - і випробувати
показать весь комментарий
30.10.2024 13:31 Ответить
При СталінІ така категорія звинуваченних, і не тільки, працювали в тюрьмах на військ.промисловість СРСР. Потім розстріляли. Під наглядом нехай працює на нашу користь.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:34 Ответить
Яка цікава пускова для шахеда... Щось нагадує... Може оце?

показать весь комментарий
30.10.2024 13:38 Ответить
А як повинна виглядати пускова для розгону? Зигзагом?
Колесо вже тисячі років кругле...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:54 Ответить
Інтернет вимкнули? Ось так, наприклад:

показать весь комментарий
30.10.2024 14:40 Ответить
Коротша, але принципово нічого не змінилося. А вам інтернет увімкнули? Мабуть даремно.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:46 Ответить
Нічого собі "коротша". Там її взагалі немає. Точно інтернет працює? Чи вчора лише про його існування дізналися?

https://www.youtube.com/watch?v=ZugQ8k3HeYQ
показать весь комментарий
30.10.2024 15:03 Ответить
Коротша. Дивись уважніше.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:06 Ответить
Сповільніть відтворення відео на 9-тій секунді. Навіть при такому старті направляючі принципово необхідні.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:09 Ответить
Вам не хочеться визнавати очевидні речі. Звісно, для старту потрібна якась пускова.

Але... Подивіться УВАЖНО на фото у новині і порівняйте його з моїм. Якщо без упередженості, то все миттєво стає зрозумілим. Це абсолютно РІЗНІ типи пускових. І саме про це я і писав у своєму першому коментарі, порівнюючи її з пусковою для запуску ФАУ-1.

Дивно, що доводиться буквально все РОЗЖОВУВАТИ.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:28 Ответить
Дивно, як впертість заважає людям погодитися з тим, що вони помиляються.
Напишу побільше розумних слів, але не визнаю того, що направляючі для пуску все ж є
показать весь комментарий
30.10.2024 15:40 Ответить
Ви про що сперечаєтесь? Про відсутність чи наявність пускової? Я - ні. На всіх фото вона присутня у тому чи іншому вигляді. Мій перший коментар стосувався того, що на фото у новині пускова ДУЖЕ відрізняється від пускової іранців. І на підтвердження цього я навів фото та відео.

У Вас же ж пустопорожні балачки ні про що. І купа гонору та самовпевненості.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:57 Ответить
А ви про що сперечаєтеся? Що пускові направляючі повинні виглядати якось інакше?
Довші чи коротші - то деталі, а принцип той самий. Ви от вище написали, що у "шлюхеда" їх взагалі немає.
"У Вас же ж пустопорожні балачки ні про що. І купа гонору та самовпевненості" - якраз про вас.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:22 Ответить
Ваша проблема у тому, що Ви з самого початку не зрозуміли, про що я написав. І Ви вже котрий коментар продовжуєте сперечатися ні про що. Вхопилися за мої слова про відсутність пускової і просто стрибаєте несамовито від щасят. Насправді, їх треба було зрозуміти так: ВОНА НАДТО КОРОТКА, ЩОБ ЇЇ ВЗАГАЛІ ТАКОЮ НАЗИВАТИ. Але ж Ви все сприймаєте буквально. Тому й сперечаєтеся ні про що.

Взагалі, розумна людина давно б вже все зрозуміла, визнала свою неправоту і замовкла. Але це не про Вас.

Відповідно, товкти воду в ступі я більше не хочу. Вам бажаю порозумнішати. Ну хоча б трішки. Може вітамінів якихось попийте.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:42 Ответить
Це ваша проблема, не моя. Мій перший коментар ви не зрозуміли, і почали писати багато зайвого тексту, навіть банальні помилки, не признаючи очевидного - пускова направляюча може виглядати будь-як, може бути короткою чи довгою, але це буде пускова направляюча.
Сходіть до лікаря, нехай пропише вам якісь пігулки, щоб ви не перезбуджувалися на пустому місці.
Прощавайте. Бажаю вам стати трохи адекватнішим.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:53 Ответить
Про ЧТО базар?
Все пушки имеют ствол. Что из этого следует?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:34 Ответить
Та то ми "розминалися", предмету для суперечки дійсно не було
показать весь комментарий
31.10.2024 16:53 Ответить
"Оце" - Фау-2. Шахеду до неї - як морській свинці до моря.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:10 Ответить
Дякую кеп. Але спроба понти колотити. не зарахована. На фото Фау-1.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:39 Ответить
Так, це справді Фау-1. Я просто авто атично написав. І без понтів. Прошу вибачення.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:18 Ответить
@ "У рф максимально спрощують та здешевшають виробництво "Шахедів": двигун вже без стартера та маховика
Так, рф спеціально замовляє спрощені двигуни для власних Shahed-136 та загалом ще більше спростила конструкцію цього далекобійного дрона
Виробництво у рф "Шахедів" під назвою "Герань-2" продовжує віддалятись від оригінальної іранської конструкції Shahed-136 при цьому у бік ще більшого здешевлення. Про це говорить аналіз уламків далекобійних дронів збитих за останній час.
Зокрема, зміни були внесені у двигун, який і так не відрізняється високою вартістю, бо MD550 (який є копією німецького Limbach L550E) є двотактним двигуном потужністю 50 к.с. Але він був спрощений і на них вже не встановлюють стартер та маховик.

Спрощений MD550 для Shahed-136

Для порівняння наведемо фото оригінального двигуна, який використовувався раніше:
Оригінальний MD550 для Shahed-136

Враховуючи те, що самі двигуни здебільшого виробляються у Китаї, це означає, що рф замовляє їх саме у такій комплектації за спеціальними замовленнями. Також це дозволяє знизити вартість одинці, закуповувати більше двигунів і збирати більше "шахедів".
Окрім того, загалом помічено спрощення багатьох елементів оригінальної іранської конструкції Shahed-136 з метою спростити та скоротити виробничі цикли. І це на додачу до вже минулих змін, які були внесені під час локалізації виробництва іранського дрона у рф на потужностях "Алабуги", коли був замінений матеріал корпусу, електронні компоненти та бойова частина.

Виробництво Shahed-136 у рф

Варто також нагадати, що попри оцінки вартості цього дрона у межах 40-50 тисяч доларів, у реальності його ціна була у рази вища та становила при масовому виробництві 193 тисяч доларів за один Shahed-136. Водночас вочевидь у рф намагаються за рахунок таких рішень досягти ще нижчих цін.
Необхідно враховувати, що рф постійно масштабує виробництво цих дронів. І на рівні вересня 2024 року російське виробництво у "Алабузі", що у Татарстані, досягло показника у 6000 Shahed-136 на 1 рік раніше плану. За даними західних аналітиків пікові показники можуть сягати до 600-800 одиниць.
А станом на початок 2024 року щомісячне виробництво оцінювалось у ГУР МОУ на рівні 330-350 Shahed-136. Але цей показник залежав від отримання комплектуючих, в першу чергу, від китайських постачальників.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:39 Ответить
"рф намагаються за рахунок таких рішень досягти ще нижчих цін"
Скільки коштує такий двигун? Баксів 100-200? Як його модифікація вплине на "193 тисяч доларів за один Shahed-136"?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:50 Ответить
За $200 Ви навіть упса добротного не купите, а мінімум за $500..
показать весь комментарий
30.10.2024 14:02 Ответить
Самі ж пишете, що добротного там нічого не лишилося, все максимально спрощено.
Але це все одно не відміняє головного - не зекономиш на цих копійках.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:07 Ответить
І хтось мені буде розказувати що нам не потрібні масові розстріли і фільтраційні табори для таких ?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:40 Ответить
Можна таких як ти масово розстріляти, " в назидание".
показать весь комментарий
30.10.2024 13:48 Ответить
Там абсолютно інший народ ніж на Заході України.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:41 Ответить
Згоден різні , бо затриманий схожій на Фіделя Кастро !
показать весь комментарий
30.10.2024 13:46 Ответить
А коли вже затримають тих, хто добровільно віддавав накази на розмінування Чонгару та відведення бригад зі стратегічних напрямків? Пройшло майже ТРИ роки. Досі не на часі?
Хто неодноразово вимагав знищення Варварівського мосту в Миколаєві? Коли нам назвуть імена цих "героїв росії"?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:44 Ответить
Бородатого подонка потрібно порвати на шматки ,
бо він вбивця украінців 😕
показать весь комментарий
30.10.2024 14:02 Ответить
Просто більшість харківян завжди були патріотами кацапів, як їх вчили Допа, Гепа і Собаков. Але якщо ви подивитися на кадри керівних посад, особливо в силових блоках, то там вихідці з Харкова, Одеси, Донецька і Лкуганська.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:25 Ответить
Це якою треба кінченою паскудую бути що б допомагати ворогу знищувати своє місто ,що б ти здох.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:01 Ответить
 
 