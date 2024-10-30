Задержан ученый из Харькова, который помогал врагу совершенствовать "Шахеды", его студент сбежал в РФ и разрабатывает дроны, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове вражеского пособника, который работал на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о злоумышленнике?
По данным СБУ, им оказался 72-летний ученый-механик, который по заказу рашистов разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов-камикадзе типа "Шахед". В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.
По данным следствия, фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников.
"Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией рф, занимающейся производством ударных дронов типа "Шахед", которые рашисты маркируют под названием "Герань-2", - отмечают в СБУ.
Коммуникации с российской стороной
Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области БпЛА.
Что установило расследование?
Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковщины в РФ.
Там он устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для вооруженных сил РФ.
Задержание предателя
Контрразведчики Службы безопасности задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в областном центре.
Во время обысков у него изъята компьютерная техника, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта - бывшему студенту Харьковского вуза, который скрывается в России.
P.S. Дід 72 роки міг без питань поїхати в Польщу, а звідти в РФ, і не піддавати себе ризику. Щось не складається 2+2.
https://www.sq.com.ua/ukr/novini/08.04.2024/u-xarkovi-spiimali-inzeneriv-yadernikiv-yaki-pracyuvali-na-rosiyu У Харкові спіймали інженерів-ядерників, які працювали на Росію
Так, рф спеціально замовляє спрощені двигуни для власних Shahed-136 та загалом ще більше спростила конструкцію цього далекобійного дрона
Виробництво у рф "Шахедів" під назвою "Герань-2" продовжує віддалятись від оригінальної іранської конструкції Shahed-136 при цьому у бік ще більшого здешевлення. Про це говорить аналіз уламків далекобійних дронів збитих за останній час.
Зокрема, зміни були внесені у двигун, який і так не відрізняється високою вартістю, бо MD550 (який є копією німецького Limbach L550E) є двотактним двигуном потужністю 50 к.с. Але він був спрощений і на них вже не встановлюють стартер та маховик.
Спрощений MD550 для Shahed-136
Для порівняння наведемо фото оригінального двигуна, який використовувався раніше:
Оригінальний MD550 для Shahed-136
Враховуючи те, що самі двигуни здебільшого виробляються у Китаї, це означає, що рф замовляє їх саме у такій комплектації за спеціальними замовленнями. Також це дозволяє знизити вартість одинці, закуповувати більше двигунів і збирати більше "шахедів".
Окрім того, загалом помічено спрощення багатьох елементів оригінальної іранської конструкції Shahed-136 з метою спростити та скоротити виробничі цикли. І це на додачу до вже минулих змін, які були внесені під час локалізації виробництва іранського дрона у рф на потужностях "Алабуги", коли був замінений матеріал корпусу, електронні компоненти та бойова частина.
Виробництво Shahed-136 у рф
Варто також нагадати, що попри оцінки вартості цього дрона у межах 40-50 тисяч доларів, у реальності його ціна була у рази вища та становила при масовому виробництві 193 тисяч доларів за один Shahed-136. Водночас вочевидь у рф намагаються за рахунок таких рішень досягти ще нижчих цін.
Необхідно враховувати, що рф постійно масштабує виробництво цих дронів. І на рівні вересня 2024 року російське виробництво у "Алабузі", що у Татарстані, досягло показника у 6000 Shahed-136 на 1 рік раніше плану. За даними західних аналітиків пікові показники можуть сягати до 600-800 одиниць.
А станом на початок 2024 року щомісячне виробництво оцінювалось у ГУР МОУ на рівні 330-350 Shahed-136. Але цей показник залежав від отримання комплектуючих, в першу чергу, від китайських постачальників.
Скільки коштує такий двигун? Баксів 100-200? Як його модифікація вплине на "193 тисяч доларів за один Shahed-136"?
Але це все одно не відміняє головного - не зекономиш на цих копійках.
