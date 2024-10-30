Задержан ученый из Харькова, который помогал врагу совершенствовать "Шахеды", его студент сбежал в РФ и разрабатывает дроны, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове вражеского пособника, который работал на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о злоумышленнике?

По данным СБУ, им оказался 72-летний ученый-механик, который по заказу рашистов разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов-камикадзе типа "Шахед". В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.

По данным следствия, фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников.

"Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией рф, занимающейся производством ударных дронов типа "Шахед", которые рашисты маркируют под названием "Герань-2", - отмечают в СБУ.

Коммуникации с российской стороной

Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области БпЛА.

Что установило расследование?

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковщины в РФ.

Там он устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для вооруженных сил РФ.

Задержание предателя

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в областном центре.

Во время обысков у него изъята компьютерная техника, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта - бывшему студенту Харьковского вуза, который скрывается в России.