"Укрэнерго" отстранила чиновника, оправдывавшего РФ и отрицавшего государственность Украины: внутренняя комиссия проверяет

НЭК "Укрэнерго" с 14 октября отстранила от исполнения должностных обязанностей сотрудника, оправдывавшего вражеские удары и отрицавшего государственность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

В компании напоминают, что в отношении их сотрудника Служба безопасности Украины начала уголовное производство по ч. 3 статьи №436-2 Уголовного кодекса Украины - "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

НЭК "Укрэнерго" обеспечивает максимальное сотрудничество со следствием. Также в компании создана внутренняя комиссия, осуществляющая служебную проверку.

Читайте также: Под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для оккупантов: Сообщено о подозрении главе оккупационного управления "МЧС ЛНР" и двум его заместителям, - СБУ

"Любые проявления оправдания российской агрессии для коллектива "Укрэнерго" неприемлемы. Особенно, с учетом того, что от атак оккупантов на рабочих местах погибли 9 наших сотрудников, а еще 11 - погибли на фронте, с оружием в руках", - добавили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, задержан чиновник "Укрэнерго", который оправдывал вражеские удары и отрицал государственность Украины.