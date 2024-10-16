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"Укрэнерго" отстранила чиновника, оправдывавшего РФ и отрицавшего государственность Украины: внутренняя комиссия проверяет

затримано посадовця Укренерго

НЭК "Укрэнерго" с 14 октября отстранила от исполнения должностных обязанностей сотрудника, оправдывавшего вражеские удары и отрицавшего государственность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

В компании напоминают, что в отношении их сотрудника Служба безопасности Украины начала уголовное производство по ч. 3 статьи №436-2 Уголовного кодекса Украины - "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

НЭК "Укрэнерго" обеспечивает максимальное сотрудничество со следствием. Также в компании создана внутренняя комиссия, осуществляющая служебную проверку.

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"Любые проявления оправдания российской агрессии для коллектива "Укрэнерго" неприемлемы. Особенно, с учетом того, что от атак оккупантов на рабочих местах погибли 9 наших сотрудников, а еще 11 - погибли на фронте, с оружием в руках", - добавили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, задержан чиновник "Укрэнерго", который оправдывал вражеские удары и отрицал государственность Украины.

Автор: 

СБУ (19994) Укрэнерго (659) коллаборационизм (882)


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Топ комментарии
+5
Эм...а вы не пробовали всех своих сотрудников высокого ранга, особенно имеющих доступ к секретной в военное время информации - через полиграф прогнать?
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16.10.2024 16:07
+3
З міністра почніть. А то його шеф вже сенатором у х....став.
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16.10.2024 16:19
+2
Ну чисто за мотивами Ліни Костенко "Мені відкрилась істина печальна..." відбуваються страсті. До того часу ніхто не знав, не чув і навіть не підозрював, чим дихає той екземпляр.
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16.10.2024 16:12
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Эм...а вы не пробовали всех своих сотрудников высокого ранга, особенно имеющих доступ к секретной в военное время информации - через полиграф прогнать?
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16.10.2024 16:07 Ответить
Хто ж їх перевірить? Департамент безпеки? Так затримано саме голову департаменту безпеки організації
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16.10.2024 16:46 Ответить
Круг замкнулся
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16.10.2024 17:03 Ответить
Давайте спробуємо його вбивати повільно,електричним струмом...
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16.10.2024 16:11 Ответить
Ну чисто за мотивами Ліни Костенко "Мені відкрилась істина печальна..." відбуваються страсті. До того часу ніхто не знав, не чув і навіть не підозрював, чим дихає той екземпляр.
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16.10.2024 16:12 Ответить
З міністра почніть. А то його шеф вже сенатором у х....став.
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16.10.2024 16:19 Ответить
Класні кадри в Укренерго. І хтось іще дивується, чому ми без світла по 12-14 годин сиділи. І ще сидітимо...
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16.10.2024 16:19 Ответить
Ведь на самом то деле даже с разведдрона не видно - работает например трансформатор на подстанции или нет, поврежден или нет - разве что он совсем сгорел. И рядовой работник, завербованный - может только про свой объект рассказать, про другие он не знает, а если начнет распрашивать - это может вызвать подозрения. А вот начальник департамента безопасности наверняка такой доступ имеет, и потому очень и очень опасен. Отлично что его поймали.
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16.10.2024 17:05 Ответить
Цитую ЗМІ - "йдеться про Олега Грибенка, керівника департаменту безпеки НЕК «Укренерго». Він відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів Об'єднаної енергосистеми України. А у вільний час ця потвора зливала корєшам-руськоміровцам інформацію про наслідки ударів рф по українських енергооб'єктах, вихваляла путіна,"
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16.10.2024 17:03 Ответить
@НЭК "Укрэнерго" с 14 октября отстранила ...@

На 3-й год войны... Оперативно.
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16.10.2024 17:36 Ответить
Кроти на кротах і кротами поганяють. На 3 рік війни, у стратегічно важливій галузі. Дійсно, чого ж це ми не виграємо війну?
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16.10.2024 17:44 Ответить
 
 