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Новини
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"Укренерго" відсторонила посадовця, який виправдовував РФ та заперечував державність України: внутрішня комісія здійснює перевірку

затримано посадовця Укренерго

НЕК "Укренерго" з 14 жовтня відсторонила від виконання посадових обов’язків співробітника, який виправдовував ворожі удари та заперечував державність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

У компанії нагадують, що щодо їхнього співробітника Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 3 статті №436-2 Кримінального кодексу України - "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

НЕК "Укренерго" забезпечує максимальну співпрацю зі слідством. Також в компанії створена внутрішня комісія, яка здійснює службову перевірку.

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"Будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу "Укренерго" є неприйнятними. Особливо, з урахуванням того, що від атак окупантів на робочих місцях загинули 9 наших співробітників, а ще 11 - полягли на фронті, зі зброєю в руках", - додали в "Укренерго".

Як повідомлялося, затримано посадовця "Укренерго", який виправдовував ворожі удари та заперечував державність України.

Автор: 

СБУ (12933) Укренерго (2716) колабораціонізм (1170)


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Топ коментарі
+5
Эм...а вы не пробовали всех своих сотрудников высокого ранга, особенно имеющих доступ к секретной в военное время информации - через полиграф прогнать?
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16.10.2024 16:07
+3
З міністра почніть. А то його шеф вже сенатором у х....став.
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16.10.2024 16:19
+2
Ну чисто за мотивами Ліни Костенко "Мені відкрилась істина печальна..." відбуваються страсті. До того часу ніхто не знав, не чув і навіть не підозрював, чим дихає той екземпляр.
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16.10.2024 16:12
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Эм...а вы не пробовали всех своих сотрудников высокого ранга, особенно имеющих доступ к секретной в военное время информации - через полиграф прогнать?
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16.10.2024 16:07 Відповісти
Хто ж їх перевірить? Департамент безпеки? Так затримано саме голову департаменту безпеки організації
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16.10.2024 16:46 Відповісти
Круг замкнулся
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16.10.2024 17:03 Відповісти
Давайте спробуємо його вбивати повільно,електричним струмом...
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16.10.2024 16:11 Відповісти
Ну чисто за мотивами Ліни Костенко "Мені відкрилась істина печальна..." відбуваються страсті. До того часу ніхто не знав, не чув і навіть не підозрював, чим дихає той екземпляр.
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16.10.2024 16:12 Відповісти
З міністра почніть. А то його шеф вже сенатором у х....став.
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16.10.2024 16:19 Відповісти
Класні кадри в Укренерго. І хтось іще дивується, чому ми без світла по 12-14 годин сиділи. І ще сидітимо...
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16.10.2024 16:19 Відповісти
Ведь на самом то деле даже с разведдрона не видно - работает например трансформатор на подстанции или нет, поврежден или нет - разве что он совсем сгорел. И рядовой работник, завербованный - может только про свой объект рассказать, про другие он не знает, а если начнет распрашивать - это может вызвать подозрения. А вот начальник департамента безопасности наверняка такой доступ имеет, и потому очень и очень опасен. Отлично что его поймали.
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16.10.2024 17:05 Відповісти
Цитую ЗМІ - "йдеться про Олега Грибенка, керівника департаменту безпеки НЕК «Укренерго». Він відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів Об'єднаної енергосистеми України. А у вільний час ця потвора зливала корєшам-руськоміровцам інформацію про наслідки ударів рф по українських енергооб'єктах, вихваляла путіна,"
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16.10.2024 17:03 Відповісти
@НЭК "Укрэнерго" с 14 октября отстранила ...@

На 3-й год войны... Оперативно.
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16.10.2024 17:36 Відповісти
Кроти на кротах і кротами поганяють. На 3 рік війни, у стратегічно важливій галузі. Дійсно, чого ж це ми не виграємо війну?
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16.10.2024 17:44 Відповісти
 
 