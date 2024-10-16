"Укренерго" відсторонила посадовця, який виправдовував РФ та заперечував державність України: внутрішня комісія здійснює перевірку

НЕК "Укренерго" з 14 жовтня відсторонила від виконання посадових обов’язків співробітника, який виправдовував ворожі удари та заперечував державність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

У компанії нагадують, що щодо їхнього співробітника Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 3 статті №436-2 Кримінального кодексу України - "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

НЕК "Укренерго" забезпечує максимальну співпрацю зі слідством. Також в компанії створена внутрішня комісія, яка здійснює службову перевірку.

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"Будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу "Укренерго" є неприйнятними. Особливо, з урахуванням того, що від атак окупантів на робочих місцях загинули 9 наших співробітників, а ще 11 - полягли на фронті, зі зброєю в руках", - додали в "Укренерго".

Як повідомлялося, затримано посадовця "Укренерго", який виправдовував ворожі удари та заперечував державність України.