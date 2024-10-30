Затримано двох чоловіків, які намагалися спалити релейну шафу на Житомирщині, - СБУ
Правоохоронці затримали поплічників ворога, які на замовлення рашистів намагались підпалили релейні шафи Укрзалізниці у Житомирській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Фігуранти діяли на замовлення спецслужб РФ в обмін на обіцянку "легких грошей". Утім, після вчинення злочинів жоден із фігурантів так і не дочекався коштів.
Так на Житомирщині затримано двох чоловіків, які намагалися спалити релейну шафу, що регулює рух потягів на стратегічно важливій лінії Укрзалізниці. Ними виявилися 27-річний наркозалежний та 38-річний рецидивіст, який має судимість за зберігання холодної зброї та заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Фігуранти діяли у "тандемі": один із них підпалював залізничне обладнання, а інший – фіксував загоряння на камеру для "звіту" російському куратору.
Зловмисникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).
На жаль, наркошам та рецидивістам вона до звєзди - з ними треба по-іншому: побіг, послизнувся на своїх соплях, впав... І так сім разів...
А ось з гадючками неповнолітніми прикручування плівкою десь недалеко від їхнього дома чи школи - саме то! Щоб добу постояли. І щоб усі знайомі та сусіди подивилися їм у очі...