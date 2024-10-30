УКР
Затримано двох чоловіків, які намагалися спалити релейну шафу на Житомирщині, - СБУ

СБУ затримала підпалювача

Правоохоронці затримали поплічників ворога, які на замовлення рашистів намагались підпалили релейні шафи Укрзалізниці у Житомирській області.

Фігуранти діяли на замовлення спецслужб РФ в обмін на обіцянку "легких грошей". Утім, після вчинення злочинів жоден із фігурантів так і не дочекався коштів.

Так на Житомирщині затримано двох чоловіків, які намагалися спалити релейну шафу, що регулює рух потягів на стратегічно важливій лінії Укрзалізниці. Ними виявилися 27-річний наркозалежний та 38-річний рецидивіст, який має судимість за зберігання холодної зброї та заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Фігуранти діяли у "тандемі": один із них підпалював залізничне обладнання, а інший – фіксував загоряння на камеру для "звіту" російському куратору.

Зловмисникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Хоч би двох показово спалили живцем,може інші б замислились.
30.10.2024 22:41 Відповісти
і таких дохєра,і у цих майбутніх "виборців за гроші" найбільші шанси вижити.
31.10.2024 01:41 Відповісти
не гуманно і жорстоко але всіх цих піторів, які палять, потріно в шафу поміщати і смажити.. по=тихесеньку..лагідно під шансон орківський
31.10.2024 04:47 Відповісти
відстрілювати всю цю наволоч аби очистити суспільство від ворогів, наркоманів та жадібних на легкі гроші.
31.10.2024 05:31 Відповісти
Что сильно удивляет--- что не совки. Нужно срочно вводить смертную казнь по гос преступлениям и за предательство. На период войны. Надо было сразу так а весны 22 г делать. Ничего не удалось нам в срок. Мы страшно проваливаем остро необходимые решения и действия. Эта власть не смогла, а коррупция убила страну за 20 последних лет. Скорее наповал.
31.10.2024 06:16 Відповісти
На початку війни усіляких мародерів та шпіонів прикручували плівкою до стовпів. Кара не смертельна, але здатна провчити тих, хто дуже ******** легкі грошики.
На жаль, наркошам та рецидивістам вона до звєзди - з ними треба по-іншому: побіг, послизнувся на своїх соплях, впав... І так сім разів...
А ось з гадючками неповнолітніми прикручування плівкою десь недалеко від їхнього дома чи школи - саме то! Щоб добу постояли. І щоб усі знайомі та сусіди подивилися їм у очі...
