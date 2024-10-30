Задержаны двое мужчин, которые пытались сжечь релейный шкаф на Житомирщине, - СБУ
Правоохранители задержали приспешников врага, которые по заказу рашистов пытались поджечь релейные шкафы "Укрзализныци" в Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Фигуранты действовали по заказу спецслужб РФ в обмен на обещание "легких денег". Впрочем, после совершения преступлений ни один из фигурантов так и не дождался средств.
Так на Житомирщине задержаны двое мужчин, которые пытались сжечь релейный шкаф, регулирующий движение поездов на стратегически важной линии "Укрзализныци". Ими оказались 27-летний наркозависимый и 38-летний рецидивист, который имеет судимость за хранение холодного оружия и причинение умышленных тяжких телесных повреждений.
Фигуранты действовали в "тандеме": один из них поджигал железнодорожное оборудование, а другой - фиксировал возгорание на камеру для "отчета" российскому куратору.
Злоумышленникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На жаль, наркошам та рецидивістам вона до звєзди - з ними треба по-іншому: побіг, послизнувся на своїх соплях, впав... І так сім разів...
А ось з гадючками неповнолітніми прикручування плівкою десь недалеко від їхнього дома чи школи - саме то! Щоб добу постояли. І щоб усі знайомі та сусіди подивилися їм у очі...