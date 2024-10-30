РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5754 посетителя онлайн
Новости
3 108 8

Задержаны двое мужчин, которые пытались сжечь релейный шкаф на Житомирщине, - СБУ

СБУ затримала підпалювача

Правоохранители задержали приспешников врага, которые по заказу рашистов пытались поджечь релейные шкафы "Укрзализныци" в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Фигуранты действовали по заказу спецслужб РФ в обмен на обещание "легких денег". Впрочем, после совершения преступлений ни один из фигурантов так и не дождался средств.

Так на Житомирщине задержаны двое мужчин, которые пытались сжечь релейный шкаф, регулирующий движение поездов на стратегически важной линии "Укрзализныци". Ими оказались 27-летний наркозависимый и 38-летний рецидивист, который имеет судимость за хранение холодного оружия и причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Фигуранты действовали в "тандеме": один из них поджигал железнодорожное оборудование, а другой - фиксировал возгорание на камеру для "отчета" российскому куратору.

Смотрите также: Несовершеннолетнего на Харьковщине подозревают в поджоге шкафов Укрзализныци. ФОТО

Злоумышленникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

▪ ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Автор: 

поджог (1122) СБУ (20435) Житомирская область (1438)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч би двох показово спалили живцем,може інші б замислились.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:41 Ответить
і таких дохєра,і у цих майбутніх "виборців за гроші" найбільші шанси вижити.
показать весь комментарий
31.10.2024 01:41 Ответить
не гуманно і жорстоко але всіх цих піторів, які палять, потріно в шафу поміщати і смажити.. по=тихесеньку..лагідно під шансон орківський
показать весь комментарий
31.10.2024 04:47 Ответить
відстрілювати всю цю наволоч аби очистити суспільство від ворогів, наркоманів та жадібних на легкі гроші.
показать весь комментарий
31.10.2024 05:31 Ответить
Что сильно удивляет--- что не совки. Нужно срочно вводить смертную казнь по гос преступлениям и за предательство. На период войны. Надо было сразу так а весны 22 г делать. Ничего не удалось нам в срок. Мы страшно проваливаем остро необходимые решения и действия. Эта власть не смогла, а коррупция убила страну за 20 последних лет. Скорее наповал.
показать весь комментарий
31.10.2024 06:16 Ответить
На початку війни усіляких мародерів та шпіонів прикручували плівкою до стовпів. Кара не смертельна, але здатна провчити тих, хто дуже ******** легкі грошики.
На жаль, наркошам та рецидивістам вона до звєзди - з ними треба по-іншому: побіг, послизнувся на своїх соплях, впав... І так сім разів...
А ось з гадючками неповнолітніми прикручування плівкою десь недалеко від їхнього дома чи школи - саме то! Щоб добу постояли. І щоб усі знайомі та сусіди подивилися їм у очі...
показать весь комментарий
31.10.2024 09:01 Ответить
 
 