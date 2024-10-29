РУС
Несовершеннолетнего на Харьковщине подозревают в поджоге шкафов Укрзализныци. ФОТО

На Харьковщине задержан несовершеннолетний, который поджигал релейные шкафы Укрзализныци: вероятно, его завербовали российские спецслужбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Подозреваемый - 17-летний житель поселка Близнюки, который учится в местном лицее.

"Через мессенджер Telegram на него вышел человек, который предложил легкий заработок. "Работа" касалась поджога релейных шкафов Укрзализныци на территории Лозовского района, на что фигурант согласился. За один поджог заказчик объявил сумму в размере 20 тыс. гривен", - выяснили правоохранители.

Для подтверждения несовершеннолетний должен был прислать фото, что шкаф уничтожен. За "работу" он успел получить только 20 тыс. гривен. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранта завербовали российские спецслужбы.

Парень получил подозрение по ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Также по данным СБУ, он готовился к новому поджогу.

Сейчас фигурант в СИЗО. Если его вину докажут, парню грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Підпалювачі шаф Укрзалізниці
Підпалювачі шаф Укрзалізниці
Підпалювачі шаф Укрзалізниці

Просто посадіть його в шафу, замкніть і підпаліть. Подавайте пiджареним до хрусткої скоринки 😁
29.10.2024 14:33 Ответить
17 років --яке воно неповнолітнє,посадити по повній,розуму для підпалу хватило--то й койло йому в зуби
29.10.2024 15:38 Ответить
ФСБ проводить успішну мобілізацію серед нашого генофонда. Горять релейні шафи на залізниці, автомобілі війскових. В нас нема кого мобілізовувать, тому і здаємо свою теріторію повсяхденно.
29.10.2024 17:15 Ответить
 
 