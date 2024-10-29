Несовершеннолетнего на Харьковщине подозревают в поджоге шкафов Укрзализныци. ФОТО

На Харьковщине задержан несовершеннолетний, который поджигал релейные шкафы Укрзализныци: вероятно, его завербовали российские спецслужбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Подозреваемый - 17-летний житель поселка Близнюки, который учится в местном лицее.

"Через мессенджер Telegram на него вышел человек, который предложил легкий заработок. "Работа" касалась поджога релейных шкафов Укрзализныци на территории Лозовского района, на что фигурант согласился. За один поджог заказчик объявил сумму в размере 20 тыс. гривен", - выяснили правоохранители.

Для подтверждения несовершеннолетний должен был прислать фото, что шкаф уничтожен. За "работу" он успел получить только 20 тыс. гривен. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранта завербовали российские спецслужбы.

Парень получил подозрение по ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Также по данным СБУ, он готовился к новому поджогу.

Сейчас фигурант в СИЗО. Если его вину докажут, парню грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

