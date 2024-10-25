Поджигали релейные шкафы "УЗ" по заказу РФ: в трех областях Украины задержаны 5 диверсантов. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в Киевской, Винницкой и Сумской областях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что для организации диверсий спецслужбы РФ дистанционно привлекли местных безработных, которые искали "легких" заработков в Телеграм-каналах.
Так, на Киевщине задержаны двое жителей Фастова в возрасте 25 и 29 лет, которые подожгли местное отделение Укрпочты и объекты Укрзализныци.
Возгорание фигуранты снимали на камеру мобильного телефона для "отчетности" перед российским куратором, а затем безуспешно пытались скрыться с мест преступлений.
В Винницкой области "по горячим следам" задержана пара, которая сожгла два релейных шкафа сигнальных установок, регулирующих движение на важных участках Укрзализныци.
Фигурантами являются двое рецидивистов из города Гнивань: 28-летняя женщина, которая имела судимость за подделку документов, и ее 29-летний знакомый, ранее отбывавший наказание за кражу.
В Сумах задержан 27-летний местный житель, который поджег два релейных шкафа железнодорожного сообщения и готовил следующие диверсии в областном центре.
Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).
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Страшна пошесть.
Дуууже українське прізвище.
Не просто так рашистська імперія, а потім краснопузі цілеспрямовано заселяли Україну мокшами Тютіними.
Як приклад, "Коля Оболонський".
Болем і горем люди готові виправдовувати свою агресію.
Якщо Ви находите причину бути катом/ суддею то не варте суспільство порятунку.
Не варте ваші життя, якщо Ви думаєте що гідні лишати когось життя. Бо ви і є ворог, ви та сама тварюка яка в один день вирішила бути мечем правосуддя над іншими.
Країна повинна очищатись від такого людиноподібного сміття.