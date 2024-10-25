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Поджигали релейные шкафы "УЗ" по заказу РФ: в трех областях Украины задержаны 5 диверсантов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в Киевской, Винницкой и Сумской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что для организации диверсий спецслужбы РФ дистанционно привлекли местных безработных, которые искали "легких" заработков в Телеграм-каналах.

Так, на Киевщине задержаны двое жителей Фастова в возрасте 25 и 29 лет, которые подожгли местное отделение Укрпочты и объекты Укрзализныци.

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф
СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф

Возгорание фигуранты снимали на камеру мобильного телефона для "отчетности" перед российским куратором, а затем безуспешно пытались скрыться с мест преступлений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое студентов на Полтавщине сожгли 3 военные авто по заказу РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Винницкой области "по горячим следам" задержана пара, которая сожгла два релейных шкафа сигнальных установок, регулирующих движение на важных участках Укрзализныци.

Фигурантами являются двое рецидивистов из города Гнивань: 28-летняя женщина, которая имела судимость за подделку документов, и ее 29-летний знакомый, ранее отбывавший наказание за кражу.

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф

В Сумах задержан 27-летний местный житель, который поджег два релейных шкафа железнодорожного сообщения и готовил следующие диверсии в областном центре.

Читайте также: Задержаны 7 поджигателей военных авто и объектов "УЗ" в 3 областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф
СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф
СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф

Автор: 

Винницкая область (1042) Киевская область (4203) поджог (1094) СБУ (20053) Сумы (1183) диверсия (306)


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Топ комментарии
+11
Питання до батьків та школи... ну як таких підарасів народили та виростили?!
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25.10.2024 13:34 Ответить
+9
Тотальний культ ніх...я не роблення і легких грошей.

Страшна пошесть.
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25.10.2024 13:32 Ответить
+8
Всих підарів в расход!
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25.10.2024 13:29 Ответить
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Всих підарів в расход!
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25.10.2024 13:29 Ответить
+ +
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25.10.2024 13:46 Ответить
маладагвардєйци
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25.10.2024 13:29 Ответить
Тотальний культ ніх...я не роблення і легких грошей.

Страшна пошесть.
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25.10.2024 13:32 Ответить
Питання до батьків та школи... ну як таких підарасів народили та виростили?!
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25.10.2024 13:34 Ответить
3,14дерасів на гіляку, збитки компенсують у 10-ти кратному розмірі батьки на інші найближчі родичі !!!
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25.10.2024 13:42 Ответить
Хтось хоче розповісти мені про ждунів виключно з Донецької та Луганської області?! А цих підарів - в тюрягу..
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25.10.2024 13:32 Ответить
Чому ти впевнений що ці покидьки не з донецької або луганської областей? Ця зараза розповзалась по всій Україні.
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25.10.2024 13:34 Ответить
Чому я впевнений? Спитай у Вальки Матвієнко (з Шепетівки)!.. Спитай у колишнього капітану збірної України Тимощука (Луцьк)! Спитай у долларових мільйонерів- прокурорів і МСЕК з Хмельницької та Черкаської областей..
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25.10.2024 13:38 Ответить
Валька-стакан в дівоцтві Тютіна.

Дуууже українське прізвище.
Не просто так рашистська імперія, а потім краснопузі цілеспрямовано заселяли Україну мокшами Тютіними.
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25.10.2024 13:47 Ответить
У нас був односельчанин Льоня Тюлюков з під Ростова на Дону а виявилося що його по справжньому звуть Левко Телюк та ще й з козацького роду
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25.10.2024 14:26 Ответить
Не всі такі, як Тюлюков.
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25.10.2024 14:59 Ответить
Звичайно, що є і свої гниди, але і в ОПі, і в преЗЕдентській фракції у ВР переважають НЕукраїнці. Генпрокурор Зеленського то Венедиктова, то Костін. Голови ВЦА часто-густо Кіпери ... чи етнічні роZіяни.
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25.10.2024 13:53 Ответить
Расизм це нетерпимість до якоїсь раси. Вчи теорію і практику, лапоть.
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25.10.2024 15:01 Ответить
Подобаються мені такі маніпуляції "за одного битого кацапа сто небитих українців розіпнуть, тіпа толі тимощука як приклад тичуть у всі діри" ,дарагой так саветский челавек в миг не испариться лет 50 еще фонить будет .
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25.10.2024 14:03 Ответить
Як ви лагідно в жопу запроданця Тимощука поцілували... Мабудь за те що він нещодавно в РФ свою футболку продав за для допомоги нацистам-оккупантам.. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-eksgravets-zbirnoi-ukraini-anatoliy-timo shchuk-peredav-svoyu-futbolku-z-avtografom-na-rosiyskiy-auktsion-abi-zibrati-koshti-dlya-armii-putina
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25.10.2024 14:11 Ответить
курва ти сам змішуєш дьоготь з медом ,набір обурень хто і де цілує дупи тимощукам аби ляпнуть.
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25.10.2024 17:19 Ответить
Що ці покидьки 27 років роблять в тилу?
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25.10.2024 13:33 Ответить
гниди і покидьки. максимальне покарання іудам
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25.10.2024 13:33 Ответить
Диверсантів великою мірою вербують серед кримінальників. Запитання: яка роль в цьому різних "смотрящіх", воров в законє та інших авторітєтов, чи не координують вони роботу по вербовці цього мразоття?
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25.10.2024 13:35 Ответить
Коли деякі т. з. "авторитети" являються депутатами ВР, то про що тоді мова.
Як приклад, "Коля Оболонський".
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25.10.2024 13:40 Ответить
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25.10.2024 13:40 Ответить
Закопайте их живьем.
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25.10.2024 13:41 Ответить
Російську програму "Телеграм" Буданов не рекомендував блокувати, тому що теж є російським диверсантом і через нього безпечніше спілкуватись зі своїми кураторами?
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25.10.2024 13:43 Ответить
ну розакіть мені про запеденців! будь-ласка!
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25.10.2024 13:44 Ответить
розкажіть!
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25.10.2024 13:45 Ответить
А от хоча одного спіймали б на місці злочину, прив'язали до стовпа і вилили б на голову каністру з пальним. А потім зняли результат на відео. Я думаю займатися таким бажаючих не було б.
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25.10.2024 13:46 Ответить
Именно в данных случаях, когда застали на месте преступления при поджоге этих шкфов или военных авто---растрел на месте! Это стандартная практика во время войны в любой стране. Или дальше будет хуже. Мы же проигрываем войну, нужны срочно радикальные меры---или садимся за стол переговоров. Ну нет третьего пути!
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25.10.2024 13:51 Ответить
Коли країна поставлена на виживання то потрібно діяти такими крайніми мірами. Так жорстоко. Але коли людина безпосередньо спіймана на підпалах як вчиняти? Чому немає конфіскації майна у цих осіб? У їхніх рідних? Якщо батьки не змогли правильно виховати то хай платять збитки за своїх дітей. Люди хочуть грошей, про те працювати на роботах не бажають. У нас на фірмі не можуть комплектувальних знайти. Заробітна плата 16000 грн за 10 діб на місяць. Легше релейні шафи палити і військові авто.
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25.10.2024 14:39 Ответить
Не лепите тему сталинизма---с ней давно всё ясно. Разобрались окончательно. Когда бомбили фашисты Лондон, то те кто дежурил и сбрасывал с крыш зажигалки, так же сбрасывали наводчиков корректировщиков вниз. И если не насмерть, то внизу их добивали и народ и пожарные. И других примеров много.
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25.10.2024 14:44 Ответить
Поджог стратегически важного обьекта или военной техники---это акт вандализма??? Это на кладбище могилу осквернить ещё пойдет под вандализм. А указанное мной государственное преступление и во время войны. Когда кстати должны работать и работали всегда трибуналы и военно-полевые суды. И если бы так сразу стало с весны 22 г много бы не произошло! О чем и речь идёт. Идиотизм высшего пилотажа иметь военного прокурора и прокуратуру военную в мирное время и отменить накануне войны!!! Кажись Матиос последний был прокурор. Я в такие разговоры не вступаю как правило. Слишком ясная тема. Всем удачи.
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25.10.2024 15:04 Ответить
Так я ведь в последнем коменте точку поставил вроде. Всё в порядке.
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25.10.2024 15:45 Ответить
Прізвище підходить що довбень то однозначно довбень тобі мабуть не прилітають ракети дрони каби то так і пишеш а спитай людей в яких загинули чи поранені близькі що вони думають про тих потвор і щоб вони з ними зробили досить з ними панькатись
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25.10.2024 17:01 Ответить
Мої висновки.
Болем і горем люди готові виправдовувати свою агресію.
Якщо Ви находите причину бути катом/ суддею то не варте суспільство порятунку.
Не варте ваші життя, якщо Ви думаєте що гідні лишати когось життя. Бо ви і є ворог, ви та сама тварюка яка в один день вирішила бути мечем правосуддя над іншими.
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25.10.2024 20:56 Ответить
ВИМАГАЄМО РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ! Або ми їх вб'ємо, або вони нас!
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25.10.2024 14:24 Ответить
Цих підпалювачів все затримують і затримують. Хоч би один зробив спробу до втечи.
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25.10.2024 14:34 Ответить
І майже всім паліям дають умовне.
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25.10.2024 14:40 Ответить
А треба шибеницю і судді який вирок такий виносить
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25.10.2024 16:53 Ответить
Коли вони закінчатся ці виродки ? пора щось кординально міняти під час війни ,ну не можн що б всяка наволоч так вільно почувалась ,а ось з мобілізацією проблеми.
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25.10.2024 14:55 Ответить
Зі статті виходить: що чоловіки призовного віку лазять біля залізниць і готують діверсії. А де ********** МВС? Де СБУ? Де нарешті ТЦК? Таке враження що у цих покидьків спільники із усіх цих структур.
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25.10.2024 18:47 Ответить
Я б їм на місці організував травматичну ампутацію ніг або голови найближчим потягом.
Країна повинна очищатись від такого людиноподібного сміття.
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25.10.2024 21:29 Ответить
 
 